Série de IPs ISP8200-FS aprimorada da VeriSilicon obtém certificação de segurança funcional ASIL B

A VeriSilicon (688521.SH) anunciou hoje suas versões aperfeiçoadas mais recentes de IPs de Processamento de Sinal de Imagem (ISP) das séries ISP8200-FS, ISP8200-ES e ISP8200L-ES, apresentando desempenho e eficiência energética aprimorados para melhor suportar sistemas complexos de câmeras automotivas. Estes IPs aperfeiçoados obtiveram com sucesso as certificações de segurança funcional ISO 26262 ASIL B emitidas pela TÜV NORD, uma instituição internacional de inspeção e certificação, validando ainda mais sua adequação e confiabilidade para aplicações ADAS e de direção autônoma.

A mais recente versão aperfeiçoada da série de IPs ISP8200-FS pode operar em frequências de até 1,2 GHz e suportar o processamento de dados de até 16 sensores de imagem. Ela melhora significativamente o desempenho do programação de múltiplas câmeras, possibilitando recursos flexíveis de acesso a dados e uso eficiente da linha de hardware para sistemas de câmeras automotivas.

A série aperfeiçoada de IPs integra tecnologias de processamento de imagem, incluindo Redução de Ruído de Cor (CNR) e Correção de Sombreamento de Lente Radial (LSC), e apresenta processamento RGB-IR aprimorado, compatível com formatos de dados como RGB-IR 4×4. Juntas, estas capacidades melhoram a estabilidade da imagem e a preservação de detalhes em cenários de aplicação com múltiplas câmeras e múltiplas visualizações. Combinada com um mecanismo de Compressão de Dados RAW (RDC) integrado e extensão de endereço AXI de 64 bits, esta série de IPs aumenta efetivamente a eficiência da largura de banda e reduz a carga de transmissão de dados sem comprometer a qualidade da imagem.

Além disto, a série ISP8200-FS aperfeiçoada de IPs, quando combinada com o IP de processamento DeWarp DW200-FS com certificação de segurança funcional automotiva, possibilita um subsistema de câmera ADAS automotivo de alta qualidade, totalmente compatível e com baixa largura de banda. Isto proporciona aos clientes capacidade de processamento de imagem em nível de sistema para percepção multicâmera, acelerando a implementação de soluções avançadas de assistência ao motorista e direção autônoma.

"A indústria automotiva avança em um ritmo sem precedentes, e as tecnologias de imagem precisam evoluir na mesma velocidade para atender às crescentes demandas dos veículos de próxima geração. Trabalhando em estreita cooperação com nossos principais clientes, lançamos uma grande atualização para nossa série de IPs ISP8200-FS para lidar com a crescente complexidade dos sistemas de câmeras automotivas", disse Weijin Dai, Diretor de Estratégia, Vice-Presidente Executivo e Diretor Geral da Divisão de IPs da VeriSilicon. "A versão mais recente e aperfeiçoada da série de IPs ISP8200-FS, conforme os requisitos de segurança funcional, consolida ainda mais a forte liderança da VeriSilicon em soluções de ISP para o setor automotivo. Mantemos nosso compromisso integral em acompanhar continuamente as necessidades do mercado e antecipar as futuras tendências de imagem automotiva."

Sobre a VeriSilicon

A VeriSilicon está comprometida em oferecer aos clientes serviços de silício personalizados completos, baseados em plataformas e serviços de licenciamento de IP de semicondutores, ao aproveitar seu IP interno de semicondutores. Para mais informação, acesse: www.verisilicon.com

Contato com a mídia: press@verisilicon.com