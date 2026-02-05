Endividamento afeta famílias brasileiras

O endividamento das famílias brasileiras alcançou 49,3% da renda anual, segundo dados do Banco Central. Somando ao crescimento de 257% do crédito consignado no setor privado, esse fator pressiona ainda mais o comprometimento de renda. Esse cenário ocorre em uma conjuntura de juros básicos elevados. A busca por melhores condições de crédito é uma estratégia mencionada por especialistas para enfrentar essa realidade.

O custo do crédito livre para pessoas físicas subiu de 58,5% para 59,4% ao ano, de acordo com o InfoMoney. Esse aumento reflete o encarecimento generalizado do empréstimo pessoal, ampliando o desafio para quem precisa de financiamento. Comparar taxas de empréstimo com garantia de veículo pode ser uma alternativa para minimizar o impacto no orçamento familiar.

A inadimplência no sistema financeiro atingiu 4%, a maior alta em três anos, conforme dados do Banco Central. A aceleração desse índice sugere que muitas famílias estão enfrentando dificuldades para honrar seus compromissos financeiros.

Mesmo com a Selic mantida em 15%, quatro das oito principais linhas de empréstimo para pessoas físicas ficaram mais caras, segundo o Valor Investe. Fatores como o aumento do risco percebido pelos bancos são apontados como influências nesse descolamento entre a taxa básica e os juros finais ao consumidor.

Na avaliação de especialistas, essa combinação de endividamento elevado, juros altos e crescente inadimplência exige cautela ao tomar empréstimos. "O crescimento da inadimplência reforça a necessidade de planejamento no uso do crédito, especialmente em um cenário de juros elevados", afirma Guilherme Nasser, CEO da Juros Baixos.

Diante desse quadro, reorganizar dívidas, priorizar a quitação de linhas mais caras e considerar a portabilidade são estratégias mencionadas por analistas. Evitar o crédito para consumo supérfluo também é fundamental para proteger o orçamento em tempos de juros altos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para os próximos meses, a manutenção da Selic em patamar elevado deve continuar influenciando o comportamento do crédito. A seletividade dos bancos pode aumentar diante da alta inadimplência, pressionando ainda mais o consumo das famílias. O acompanhamento contínuo de taxas e oportunidades de redução de custo financeiro será essencial para decisões conscientes sobre endividamento.