Dupla cidadania é opção para viajar sem visto aos EUA

Para aqueles que sonham em visitar os Estados Unidos, mas não têm o visto americano, o reconhecimento da cidadania italiana é uma opção para viajar ao país sem esta burocracia. Isso porque os cidadãos italianos podem viver e trabalhar legalmente em toda a União Europeia e, além disso, não precisam de visto para entrar em um grande número de países ao redor do globo, como EUA e Canadá.

Com a cidadania italiana, abrem-se as portas da Europa para quem sonha com um futuro nas terras do velho continente. Conforme explica Ana Paula Sosnoski, coordenadora comercial da Nostrali Cidadania Italiana, empresa especialista no reconhecimento da cidadania italiana, quem reconhece a cidadania italiana por descendência tem os mesmos direitos que todo cidadão europeu. Desta forma, é possível ter livre circulação pela União Europeia — e, também, pelo Espaço Schengen.

“Além da possibilidade de viajar sem exigência de visto, um cidadão italiano ainda tem mais oportunidades na Europa em comparação aos brasileiros. Isso porque os custos para estudo em universidades dos países europeus para cidadãos da UE costumam ser muito mais baixos, assim como ampliam-se as opções de vagas de emprego”, pontua Sosnoski.



A entrada sem visto nos Estados Unidos e Canadá se dá porque a Itália tem acordos diplomáticos e programas de mobilidade em parceria com os países.

Cidadãos italianos necessitam apenas de autorização eletrônica de viagem para Estados Unidos

Para os Estados Unidos, os italianos não necessitam de visto para entrar, porém, é preciso preencher com antecedência o Sistema Eletrônico para Autorização de Viagem (ESTA). A autorização de viagem permite a permanência no país para turismo, mas não exige toda a burocracia de uma emissão de visto.

“Para os brasileiros com dupla cidadania, essa é uma vantagem para aqueles que desejam visitar países como Estados Unidos e Canadá”, informa a coordenadora da Nostrali. Entre os países que não exigem visto, apenas a ETA, para cidadãos italianos, estão os Estados Unidos, o Canadá, o Reino Unido, a Costa do Marfim e a Nova Zelândia.

Passaporte italiano é o quarto colocado no ranking dos mais poderosos do mundo

O passaporte italiano foi eleito pelo ranking da Henley & Partners como o quarto passaporte mais poderoso do mundo em 2026. O passaporte brasileiro ocupa a 16ª posição no ranking.

O ranking indica que pessoas com passaportes mais bem classificados têm uma experiência facilitada ao embarcar e desembarcar nos aeroportos. A metodologia do Henley Passport Index classifica passaportes com base no número de destinos que seus titulares podem acessar sem visto prévio, usando dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Quem pode ter o passaporte italiano?

“Quando falamos sobre o passaporte italiano, muitas pessoas acabam confundindo com a cidadania italiana", explica Sosnoski. O passaporte é apenas um dos documentos aos quais o cidadão italiano tem direito com a cidadania reconhecida. "Quem pode ter o passaporte italiano é todo o cidadão italiano e, claro, isso inclui brasileiros com dupla cidadania”, finaliza a coordenadora da Nostrali Cidadania Italiana, que já auxiliou mais de 30 mil descendentes a reconhecerem a cidadania italiana.