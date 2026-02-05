Kinaxis apresenta o Maestro Agent Studio, possibilitando um novo nível de tomada de decisões por meio de agentes de IA composíveis

A Kinaxis® Inc. (TSX: KXS), líder em orquestração da cadeia de suprimentos, anunciou hoje o Maestro Agent Studio, disponibilizando a próxima fase de sua estratégia de agentes de IA para os clientes após o lançamento dos agentes Maestro pré-construídos. O Maestro Agent Studio oferece às equipes da cadeia de suprimentos uma maneira sem código de compor agentes de IA com base em seu contexto operacional real, usando os mesmos dados, fluxos de trabalho e ferramentas nos quais os planejadores já confiam, para que os agentes gerem resultados no mundo real.

Integradoàplataforma Kinaxis Maestro®, o Maestro Agent Studio permite que as equipes e os líderes da cadeia de suprimentos apliquem sua experiência em decisões diárias e de alto impacto da cadeia de suprimentos, sem depender de tarefas manuais e repetitivas ou do desenvolvimento de códigos personalizados. O Maestro Agent Studio foi projetado para funcionar com os principais modelos de linguagem de grande porte, incluindo o GPT da OpenAI e o Google Gemini, mantendo o comportamento do agente ancorado nos dados, na inteligência e na governança confiáveis do Maestro.

A realidade enfrentada pelos líderes da cadeia de suprimentos

As equipes da cadeia de suprimentos tomam decisões em ambientes em que nem todas as ações podem ser predefinidas. Algumas ações são melhor tratadas por meio de automação simples e baseada em regras, enquanto outras exigem raciocínio e julgamento para se adaptar às mudanças nas condições, sem perder o alinhamento com a intenção do negócio.

Apesar da ampla adoção da IA, pesquisas mostram que apenas cerca de uma em cada cinco organizações pode usar a IA para apoiar a tomada de decisões em tempo real atualmente. O Maestro Agent Studio ajuda a preencher essa lacuna, complementando os recursos existentes de automação de decisões da Kinaxis com agentes inteligentes que podem raciocinar em diversas condições e aproveitar fluxos de trabalho automatizados para agir. Juntos, a automação e os agentes fornecem uma base prática para operações de cadeia de suprimentos mais autônomas, proporcionando decisões mais rápidas e melhores, sem sacrificar a confiança.

“A IA cria valor real nas cadeias de suprimentos quando as pessoas podem moldar a forma como as decisões são tomadas e mantê-las alinhadasàmedida que as condições mudam”, disse Andrew Bell, diretor de produtos da Kinaxis. “Com o Maestro Agent Studio, estamos dando aos clientes a liberdade de criar seus próprios agentes, para que a IA funcione da mesma forma que sua cadeia de suprimentos. Como esses agentes são construídos sobre a mesma plataforma, dados e inteligência em que as equipes já confiam todos os dias, os clientes não precisam retrabalhar nem preparar seus dados antes de usar a IA e podem adaptar decisões com confiança conforme as condições evoluem.”

Operando dentro de uma orquestração concorrente

Os agentes criados com o Maestro Agent Studio operam no ambiente de cadeia de suprimentos concorrente do Maestro, ajudando equipes a avaliar trade-offs e coordenar decisões e ações conforme as condições de negócio mudam. Eles podem:

Avaliar prioridades, restrições e trade-offs para manter as decisões alinhadas

Recomendar e coordenar ações com base nas condições operacionais atuais para acelerar a resposta e a execução

Aplicar raciocínio claro e limites bem definidos, com supervisão humana integrada, para manter confiança e controle

Por exemplo, organizações estão configurando agentes que analisam a qualidade das previsões e sinais de demanda entre unidades de negócio para identificar oportunidades de pedidos incrementais e recomendar abordagens aprimoradas de previsão. Outro agente analisa atrasos na demanda para ajudar planejadores a entender como esses atrasos afetam a produção e a distribuição, além de determinar estratégias de mitigação.

“Adicionar agentes a softwares corporativos maduros pode ampliar significativamente o que esses sistemas são capazes de fazer”, disse Robert Kugel, diretor-executivo da ISG Research. “Isso é especialmente valioso para casos de uso operacionais que exigem orquestração entre pessoas, processos e dados complexos. Nas cadeias de suprimentos, onde as organizações precisam equilibrar planejamento, execução e decisões do dia a dia, abordagens baseadas em agentes podem ajudar as equipes a atuar com maior consistência e confiança.”

Olhando para o futuro: expandindo a orquestração de agentes

Com base na extensa biblioteca de ferramentas habilitadas para agentes já disponíveis no Maestro, o Maestro Agent Studio amplia o que os clientes podem compor e operar por meio de agentes nativos da plataforma. Ainda em 2026, a Kinaxis planeja expandir ainda mais esses recursos com inovações projetadas para aprofundar a orquestração de agentes em toda a cadeia de suprimentos, incluindo:

Agentes orquestradores que coordenam e sequenciam vários agentes em fluxos de trabalho simultâneos da cadeia de suprimentos

Conexões seguras entre os Agentes Maestro e agentes e sistemas externos, preservando o contexto compartilhado, a governança e a supervisão humana

Contexto e semântica de dados compartilhados expandidos, permitindo que os agentes raciocinem de forma consistente em conjuntos de dados e ambientes analíticos maioresàmedida que a plataforma continua a escalar

Juntas, essas capacidades refletem a visão de longo prazo da Kinaxis para IA de agentes, que vai além de agentes individuais, rumo a sistemas coordenados e interoperáveis ??que permitem ações mais rápidas e confiáveis, sem sacrificar o controle ou a confiança.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder em orquestração moderna de cadeias de fornecimento, ao impulsionar cadeias de fornecimento complexas a nível mundial e apoiar pessoas que gerenciam as mesmas. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeias de fornecimento baseada em IA, Maestro, combina tecnologias e técnicas proprietárias que proporcionam total transparência e agilidade em toda a cadeia de fornecimento, desde o planejamento estratégico plurianual até a entrega final. Marcas internacionais renomadas confiam em nós para oferecer a agilidade e a previsibilidade necessárias, a fim de navegar na volatilidade e na disrupção atuais. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

