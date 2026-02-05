Kinaxis Inc. realizará a teleconferência para divulgação dos resultados financeiros do quarto trimestre de 2025 no dia 5 de março de 2026

A Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), líder global em orquestração de cadeia de suprimentos, anunciou hoje que agendou sua teleconferência para discutir os resultados financeiros do seu quarto trimestre e do ano concluído em 31 de dezembro de 2025. A teleconferência acontecerá na quinta-feira, 5 de março, às 8h30 (horário do leste), presidida por Razat Gaurav, CEO, e Blaine Fitzgerald, diretor financeiro, com tempo para perguntas e respostas. A empresa divulgará seus resultados financeiros para o quarto trimestre e para o ano após o fechamento dos mercados na quarta-feira, 4 de março de 2026.

DETALHES DA TELECONFERÊNCIA

DATA: Quinta-feira, 5 de março de 2026 HORÁRIO: 8h30 (horário do leste) TRANSMISSÃO ONLINE: https://events.q4inc.com/attendee/567578009 (disponível por três meses)

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder em orquestração moderna de cadeias de fornecimento, ao impulsionar cadeias de fornecimento complexas a nível mundial e apoiar pessoas que gerenciam as mesmas. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeias de fornecimento baseada em IA, Maestro, combina tecnologias e técnicas proprietárias que proporcionam total transparência e agilidade em toda a cadeia de fornecimento, desde o planejamento estratégico plurianual até a entrega final. Marcas internacionais renomadas confiam em nós para oferecer a agilidade e a previsibilidade necessárias, a fim de navegar na volatilidade e na disrupção atuais. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

Relações com a mídia

Vanessa Cohen | Kinaxis

vcohen@kinaxis.com

647-822-8540

Relações com investidores

Rick Wadsworth | Kinaxis

rwadsworth@kinaxis.com

613-907-7613