Robson V. Leite desenvolve métodos para agências digitais

O mercado de agências digitais no Brasil vive um momento de profissionalização acelerada. De acordo com o Panorama de Agências e Consultorias 2025 da RD Station, que reuniu dados de mais de 3.800 profissionais, o setor enfrenta desafios estruturais relacionados à organização de processos, precificação e demonstração de valor. Segundo a pesquisa da mLabs sobre profissionais de mídias sociais, publicada em 2025, a proporção de profissionais atuando como freelancers caiu de 52% para 40% entre 2023 e 2024, sinalizando maior formalização do mercado.

Nesse contexto de transformação, o empresário e educador Robson V. Leite, fundador do Grupo Agência de Valor, foi reconhecido em 2025 com duas importantes distinções por sua atuação no desenvolvimento de metodologias próprias para a profissionalização de agências digitais no Brasil.

"O reconhecimento representa não apenas uma conquista pessoal, mas reflete o impacto coletivo de mais de 2.855 agências que participaram dos nossos programas nos últimos anos", afirma Robson Leite. "O que mais me motiva é ver agências que estavam desestruturadas, conquistando previsibilidade comercial e crescimento sustentável", completa.

Em 2025, Robson recebeu a Cruz do Mérito do Empreendedor Juscelino Kubitschek, no grau de Comendador, concedida pela Academia Brasileira de Honrarias ao Mérito. No mesmo ano, foi agraciado com o título de Doutor Honoris Causa em Liderança, Inovação e Educação Aplicada pela Life House Christian University, instituição de ensino superior sediada nos Estados Unidos.

As premiações coincidem com o lançamento de cinco livros com ISBN voltados à gestão de agências, abordando temas como aceleração, demanda previsível, precificação e modelos de negócios escaláveis, materiais desenvolvidos a partir de metodologias aplicadas em mentorias com milhares de empresas do setor.

Em novembro de 2025, a Imersão Agência de Valor reuniu mais de 200 agências digitais em edição ampliada do evento presencial voltado à profissionalização do setor. Durante o encontro, foram entregues mais de 120 placas de reconhecimento a empresas participantes dos programas de mentoria.

"A Imersão é o momento em que as agências saem do operacional e olham para o negócio de forma estratégica", explica Robson. "Discutimos governança, indicadores de desempenho, estruturação de times e modelos comerciais que geram crescimento escalável. É um espaço de troca entre gestores que enfrentam desafios semelhantes".

O evento marcou um crescimento expressivo em relação à edição de 2024, que havia reunido mais de 100 agências em Florianópolis. A expansão reflete a demanda crescente por capacitação empresarial no setor digital brasileiro.

Dados divulgados pelo Grupo Agência de Valor indicam que as empresas mentoradas reportaram a movimentação de mais de R$ 120 milhões em contratos fechados nos últimos dois anos, com base em informações fornecidas pelos próprios participantes. A disseminação das metodologias está associada ainda a um impacto econômico indireto estimado em mais de R$ 1 bilhão, considerando geração de empregos e expansão comercial.

As práticas foram sistematizadas no método AV (Estrutura, Demanda e Crescimento), que aborda organização operacional, previsibilidade financeira e modelos de crescimento para agências digitais.

"O grande gargalo das agências não é técnico, é de gestão", pontua Robson. "Muitos fundadores são excelentes profissionais de marketing, mas não foram preparados para estruturar um negócio escalável. Nosso trabalho é preencher essa lacuna com processos, indicadores e governança".

Segundo o Panorama das Agências Digitais, a precificação de serviços é apontada como dificuldade por 43,2% das agências brasileiras, enquanto aumentar a carteira de clientes recorrentes afeta 63,3% delas, desafios que as metodologias desenvolvidas por Robson ajudam a superar.

Robson V. Leite atua no empreendedorismo digital desde 2006. Em 2008, fundou a UpInside, empresa voltada à educação empreendedora e ao marketing digital, onde desenvolveu uma das primeiras plataformas de ensino à distância do Brasil, formando mais de 30 mil alunos.

Além da mentoria, coordena o Apollo Mastermind, iniciativa que combina encontros presenciais, mentorias e análise de indicadores de desempenho para empresários do setor de agências digitais.

A trajetória profissional de Robson também foi tema de reportagens publicadas em veículos como O Globo, Correio Braziliense, Estado de Minas, IstoÉ e UAI, que abordaram a profissionalização do mercado digital, modelos de negócios e transformações no setor.

O empresário também foi reconhecido com prêmios concedidos pelo Latin American Quality Institute (LAQI), organização internacional voltada à promoção de práticas de qualidade e gestão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Grupo Agência de Valor é uma operação dedicada à mentoria e aceleração de agências e empresas de serviços digitais. Segundo dados divulgados pela organização, mais de 2.855 agências digitais participaram de seus programas, impactando direta ou indiretamente milhares de empresas atendidas por essas operações.