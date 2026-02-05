Thiaguinho é a atração da 2ª edição do HOYA Experience

A HOYA Vision Care, multinacional japonesa de soluções ópticas, anuncia a 2ª edição do HOYA Experience, iniciativa de relacionamento com o mercado óptico brasileiro. O projeto, que reuniu mais de 5 mil profissionais em todo o país nos últimos dois anos, chega a 2026 com foco em ampliar ações de relacionamento, engajamento e iniciativas voltadas ao varejo óptico nacional.

A iniciativa prevê encontros e atividades voltadas à aproximação com parceiros comerciais e profissionais da saúde visual, além de ações voltadas à troca de informações e oportunidades de negócios. Entre as atividades previstas para 2026 está a “Noitezinha HOYA”, show para convidados comandado pelo cantor Thiaguinho, marcado para o dia 9 de abril, em São Paulo.

“A ‘Noitezinha HOYA’ integra a programação de relacionamento prevista para a edição especial de 2026 e foi planejada como um encontro com parceiros do varejo e profissionais do setor”, afirma Carlos Matos, vice-presidente da HOYA Vision Care LATAM.

A edição de 2026 faz parte do plano da companhia de combinar conteúdo técnico, apresentação de portfólio e ações de relacionamento com convidados em uma agenda conectada ao calendário do setor. O encontro sucede à edição de 2025, que contou com a participação da cantora Simone Mendes. “A escolha do artista e do formato do show considera o perfil do encontro e o objetivo de reunir convidados em um momento de relacionamento e networking durante a programação”, complementa Matos.

De evento a plataforma estratégica de negócios

O HOYA Experience é estruturado como uma plataforma de relacionamento ao longo do ano, com ações que reúnem conteúdo técnico, iniciativas de inovação, ativações de marca e encontros com decisores do mercado óptico.

Ao longo de dois anos, o projeto passou a integrar a agenda institucional da HOYA no Brasil. A edição de 2026 amplia essa jornada ao reunir profissionais de diferentes regiões em um evento fechado, voltado à geração de negócios, à troca de experiências e ao fortalecimento de vínculos em um setor influenciado pelo envelhecimento da população, pelo avanço da miopia infantil em escala global e pela maior conscientização sobre saúde ocular.

Assim como na edição anterior, o HOYA Experience acontece em sinergia com a Expo Óptica, feira setorial que acontece em abril em São Paulo. Durante o período, a HOYA apresentará novidades do portfólio, atualizações das lentes MiYOSMART, desenvolvidas para o controle da progressão da miopia em crianças, além de promover treinamentos técnicos e experiências no estande.

A edição especial de 2026 do HOYA Experience encerra o calendário de ações do projeto, reunindo iniciativas de tecnologia, educação e relacionamento dentro da programação prevista para o período.

“A edição do HOYA Experience faz parte do nosso plano de relacionamento com o varejo óptico e de troca com profissionais de saúde visual. A proposta é promover encontros, compartilhar informações técnicas e apoiar iniciativas que contribuam para o desenvolvimento do setor”, finaliza o vice-presidente.

Serviço:

Evento: HOYA Experience 2026

Data: 9 de abril de 2026

Horário: a ser divulgado

Local: a ser divulgado

Informações:

