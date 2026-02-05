Antecipação do FGTS impulsiona franquias no Brasil

Dados da Agência Brasil mostram que mais de 21,5 milhões de trabalhadores já aderiram ao Saque-Aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), o que representa cerca de 51% das contas ativas. Desse total, aproximadamente 70% já realizaram algum tipo de antecipação do benefício junto a instituições financeiras, evidenciando a força dessa modalidade no mercado de crédito.

A crescente demanda pela antecipação do FGTS, especialmente no modelo do Saque-Aniversário, tem movimentado o setor financeiro e impulsionado a expansão de franquias especializadas em crédito em todo o país.

Com a limitação ao saque tradicional do FGTS, trabalhadores com carteira assinada passaram a buscar alternativas formais e rápidas para acessar recursos sem comprometer a renda mensal. Nesse cenário, a antecipação do FGTS se consolidou como uma das modalidades mais procuradas, por utilizar o próprio fundo como garantia, permitir a liberação do valor em até 24 horas e dispensar consulta a órgãos de proteção ao crédito, como SPC e Serasa.

Esse novo comportamento do consumidor tem refletido diretamente no mercado de franquias. Segundo Leandro Tamai, sócio-fundador da Emprestimoney, o aumento da procura por esse tipo de crédito ampliou significativamente o interesse por modelos de negócio estruturados e regulamentados no setor.

“A antecipação do FGTS trouxe previsibilidade para o crédito e segurança para a operação. Isso atrai tanto o consumidor final quanto empreendedores que buscam franquias em um segmento com demanda crescente e risco mais controlado”, afirma Tamai.

Além disso, o especialista destaca que a modalidade também contribuiu para elevar o nível de profissionalização do setor de crédito, afastando práticas informais e estimulando operações mais transparentes e sustentáveis.

“O trabalhador está mais atento às condições, busca canais oficiais e prefere soluções em que não comprometa o salário mensal. Isso fortalece empresas sérias e cria um ambiente mais saudável para quem empreende no segmento”, completa,

Outro fator que contribui para esse crescimento é a digitalização do processo. Hoje, o trabalhador pode simular e contratar a antecipação diretamente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, onde as empresas de crédito também estão presentes, reduzindo burocracias e intermediários.

Para o mercado de franquias, o movimento representa uma oportunidade estratégica. A combinação entre crédito com garantia, alta demanda, inadimplência reduzida e processos digitais tem fortalecido o setor, tornando-o atrativo mesmo em cenários econômicos mais desafiadores.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com isso, a antecipação do FGTS deixa de ser apenas uma solução pontual para o trabalhador e passa a ocupar um papel relevante na expansão de negócios ligados ao crédito consciente, formal e estruturado no Brasil.