Projeto Aprender Conectado leva internet a 13 mil escolas rurais

Escolas localizadas em áreas rurais exercem um papel essencial — e muitas vezes pouco visível — na garantia do direito à educação para crianças e jovens que vivem longe dos grandes centros urbanos. Inseridas em contextos diversos, essas?escolas?enfrentam desafios específicos, que vão desde as longas distâncias percorridas pelos alunos até limitações de infraestrutura e acesso à tecnologia.

É nesse cenário que o projeto?Aprender Conectado?alcança um novo marco para a educação pública brasileira:?13 mil escolas rurais já estão conectadas?à internet de?qualidade,?por meio de fibra óptica?ou?tecnologias complementares, como sistemas via satélite, assegurando velocidade, estabilidade e cobertura mesmo em localidades remotas.

A maior parte das escolas atendidas está nas regiões Norte e Nordeste. No Norte, são 4.346 escolas com conexão concluída, sendo 2.078 no Pará. Entre as instituições já conectadas está a Escola Municipal São Francisco, no Planalto Santareno (PA), que também vivenciou avanços significativos com o uso de recursos audiovisuais e plataformas digitais.

De acordo com a coordenadora pedagógica Edioneide?dos Santos, antes da internet chegar, estudantes e professores viviam isolados, sem comunicação com o mundo. “Estamos longe de tudo. Antes, faltavam materiais e agora usamos audiovisual, pesquisa, recebemos equipamentos e novos programas. Isso transformou a aula: os professores estão mais criativos e os alunos, muito mais interessados”.

Já no Nordeste, são 6.485 unidades conectadas, sendo 474 no Ceará. Um dos exemplos é a Escola Municipal Deputado Antônio Jacó, em Redenção (CE), onde 413 estudantes passaram a utilizar ferramentas digitais e recursos interativos.

Para a professora Aurenice Nascimento, a chegada da internet transformou a prática pedagógica. “Essa tecnologia mudou nossa maneira de dar aulas, possibilitando o uso de diferentes mídias, ampliando nossas pesquisas e até melhorando o acompanhamento da frequência em sala”, relatou.

A percepção é compartilhada também pela Dávila da Silva, estudante da Escola Municipal Franklin Moreira Xavier, localizada no município de Chorozinho (CE). “Hoje temos mais acesso aos laboratórios de informática, o que facilita as pesquisas e a produção de redações. A internet se tornou algo essencial na atualidade, e sua presença na escola melhora significativamente o ambiente escolar e o processo de aprendizagem.”

Desenvolvimento local

Além disso, o?fortalecimento das escolas rurais também tem impacto estratégico para o país. De acordo como diretor-geral do projeto, Flávio Santos,? a?iniciativa?tem?contribuído?para combater desigualdades regionais, reduzir a evasão escolar e a migração precoce.?

“Conectar as escolas rurais é garantir que o direito à educação chegue com equidade a todos os territórios, respeitando suas realidades e potencialidades. Mais do que uma ação educacional, o Aprender Conectado se consolida como uma política pública que promove a permanência das pessoas em seus territórios com mais dignidade e oportunidades”, conclui.??

Aprender Conectado

O programa Aprender Conectado já levou internet de alta velocidade a 18 mil escolas públicas brasileiras, das quais 13 mil estão em áreas rurais. A iniciativa integra a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas (Enec), coordenada pelo Governo Federal, que prevê conectar 138 mil escolas públicas em todo o país até o fim de 2026. Desse total, 40 mil unidades serão atendidas pelo projeto.