Bodor Laser Apresenta o Conceito de "Velocidade Extrema" no Processamento de Tubos, Lança a Máquina de Corte de Tubos de Alta Velocidade a Laser de Tubos da Série SK

JINAN, China, Feb. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bodor Laser, fabricante global de soluções de corte a laser, anunciou o lançamento da sua Máquina de Corte de Tubos de Alta Velocidade a Laser da Série SK, juntamente com a introdução do seu novo conceito de "Velocidade Extrema” para processamento de tubos. O conceito se concentra em aumentar a eficiência geral da fabricação, combinando desempenho de alta velocidade, estabilidade estrutural e automação inteligente em todo o processo de produção.

Máquina de Corte de Tubos de Alta Velocidade a Laser da Série SK da Bodor Laser

A Série SK foi projetada para operar de forma confiável em condições de alta velocidade, proporcionando uma aceleração máxima de 2,7 G e uma velocidade de rotação máxima de 260 r/min. O mandril traseiro atinge a posição em 2,5 segundos, suportando o posicionamento rápido do tubo e o corte contínuo. De acordo com testes internos, o sistema atinge uma eficiência de processamento até 1,8 vezes maior a 2,7G em comparação com a operação a 1G.

A precisão é mantida com uma velocidade do eixo Z da cabeça do laser de até 60 m/min, suportada por um algoritmo adaptativo atualizado que permite um ajuste de altura rápido e preciso durante o corte. O sistema também suporta carregamento e corte simultâneos, reduzindo o tempo de carregamento do tubo para aproximadamente 8 segundos e aumentando a eficiência geral do processamento em mais de 20%.

Para garantir a estabilidade em altas velocidade, a Série SK tem uma estrutura de arco-ponte proprietária da Bodor Laser. O projeto de transmissão triangular tridimensional otimiza a distribuição da força durante o movimento rápido, aprimorando o equilíbrio mecânico e a estabilidade a longo prazo.

O sistema de mandril é fabricado com materiais de liga de alta resistência e tratado com processamento térmico avançado. Em comparação com a geração anterior, a precisão do posicionamento aumentou em mais de 20%. Além disso, a tecnologia de deslocamento excessivo do mandril frontal permite a fixação do mandril duplo para tubos longos, garantindo precisão consistente durante todo o processo de corte.

Abordando a mudança do setor em direçãoàprodução em lotes pequenos e de alta mistura, a Série SK integra um sistema de aninhamento inteligente baseado em IA que otimiza automaticamente os caminhos do corte. Em comparação com os métodos convencionais de encaixe, o sistema aumenta a eficiência de corte em até 30% e aumenta a utilização do material, resultando em economia anual de mais de 1.000 tubos sob condições de produção abrangente.

As configurações opcionais - incluindo corte de cauda zero, corte de chanfro e suporte de carga e descarga - permitem que a Série SK seja adaptada a uma ampla gama de requisitos avançados de fabricação. Com o conceito de Velocidade Extrema, a Bodor Laser visa estabelecer novos padrões de eficiência e confiabilidade no corte de tubos a laser.

