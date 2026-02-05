Energy Vault anuncia a concessão de um contrato de serviço de energia de longo prazo de 100 MW / 870 MWh ao seu parceiro de desenvolvimento na Austrália

A Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) (“Energy Vault”), líder em soluções sustentáveis de armazenamento de energia em escala de rede, e a Bridge Energy Pty Ltd (“Bridge Energy”), uma desenvolvedora australiana que preenche a lacuna entre combustíveis fósseis e energia renovável, anunciaram hoje que o Sistema de Armazenamento de Energia por Bateria (BESS) Ebor recebeu um Contrato de Serviço de Energia de Longo Prazo (LTESA) da AusEnergy Services.

Localizado em Ebor, na região de New England, em New South Wales (NSW), o projeto de 100 MW / 870 MWh fornecerá 8 horas de capacidade despachável. A instalação desempenhará um papel fundamental no avanço das metas de energia renovável de NSW, fornecendo capacidade essencial de estabilização da redeàmedida que os geradores a carvão envelhecidos são desativados. O sistema será carregado durante períodos de excesso de geração renovável e descarregado durante os picos de demanda, apoiando diretamente a transição do estado para uma rede descarbonizada.

Sujeitoàobtenção das aprovações contratuais e regulatórias necessárias, a Energy Vault planeja exercer sua opção de adquirir o projeto. Sob seu contrato de exclusividade, a Bridge Energy fará parceria com a Energy Vault para levar o projetoàconclusão do desenvolvimento. O Ebor BESS será então construído, detido e operado pela Energy Vault sob a plataforma Asset Vault, que integra o modelo de propriedade de projetos da empresa, apoiado pela sua profunda tecnologia de baterias e pela sua experiência operacional, para apoiar a comunidade local e a rede em geral com uma disponibilidade de energia eficiente e fiável, gerando simultaneamente fluxos de receitas recorrentes a longo prazo durante a vida técnica do projeto. O projeto utilizará a arquitetura do sistema B-VAULT™ da Energy Vault, projetada para aplicações de alto desempenho e longa duração, controlada pelo sistema proprietário de gerenciamento de energia Vault-OS™ para otimizar o valor dos ativos.

“Continuamos a executar nossa estratégia de crescimento na Austrália, assegurando projetos de infraestrutura de armazenamento de energia de longo prazo e atrativos, e nosso parceiro Bridge Energy é um componente fundamental dessa estratégia”, disse Robert Piconi, presidente do Conselho e CEO da Energy Vault. “Apoiar a Bridge Energy na conquista desse contrato representa mais um importante marco de crescimento no avanço da nossa estratégia de Gestão de Ativos Energéticos, focada na posse e operação de ativos de energia no longo prazo. Com base no sucesso do desenvolvimento e da aquisição do BESS Stoney Creek de 1 GWh no ano passado, que fornece soluções de armazenamento de energia de longa duração, temos orgulho de aprofundar nosso compromisso com Nova Gales do Sul e com as comunidades locais e as partes interessadas que apoiamos e atendemos na região.”

O projeto está atualmente em fase de desenvolvimento, com consultas locais em andamento. A construção deverá gerar até 60 empregos diretos, com o início das operações da instalação previsto para 2028. O projeto tem um forte foco na licença social por meio de contribuições contínuas para o fundo futuro dedicado do Conselho Regional de Armidale, conhecido como New England Future Fund, que será criado para administrar as contribuições de benefícios comunitários em toda a região.

“O Ebor BESS é um projeto de alta qualidade que fornecerá energia confiável ao mesmo tempo em que gerará benefícios econômicos de longo prazo para a comunidade local”, disse Daniel Hamel, CEO da Bridge Energy. “O Ebor BESS fará contribuições em benefício da comunidade durante toda a vida útil do projeto, e estamos engajados ativamente com partes interessadas locais, profissionais de ofícios e prestadores de serviços para garantir uma atividade econômica local significativa. Estamos ansiosos para trabalhar em estreita colaboração com a equipe experiente da Energy Vault para assegurar o rápido desenvolvimento deste projeto, avançando de forma acelerada para a construção e a operação final.”

O anúncio de hoje representa o avanço contínuo da estratégia de gestão de ativos "Own & Operate" (Propriedade e Operação) da Energy Vault, sob a plataforma Asset Vault, particularmente no mercado de energia australiano. A estrutura Asset Vault estabelece uma cadeia de valor totalmente integrada que abrange todas as etapas de desenvolvimento e operação de armazenamento de energia, combinando a experiência da empresa em gestão de projetos com a propriedade de ativos para gerar receita estável e contínua.

A crescente presença internacional da Asset Vault agora se estende desde instalações na América do Norte, incluindo o SOSA Energy Center (150 MW/300 MWh), Cross Trails BESS (57 MW/114 MWh) e Calistoga Resiliency Center (8,5 MW/293 MWh), até um portfólio australiano em expansão, com a instalação Stoney Creek (125 MW/1,0 GWh) e agora a opção exclusiva de adquirir o projeto Ebor BESS de 100 MW e 870 MWh, demonstrando a rápida execução e implementação da plataforma Asset Vault como base escalável para a implantação global de armazenamento de energia.

Sobre a Energy Vault

Energy Vault® desenvolve, implementa e opera soluções de armazenamento de energia em escala de serviços públicos, projetadas para transformar a abordagem mundial ao armazenamento de energia sustentável. A oferta abrangente da empresa inclui tecnologias proprietárias de armazenamento de energia em baterias, por gravidade e hidrogênio verde, que atendem a uma variedade de casos de uso de clientes, proporcionando despacho e otimização de sistemas de energia seguros e confiáveis. Cada solução de armazenamento é suportada pelo software de sistema de gerenciamento de energia e plataforma de integração da empresa, independentes de tecnologia. Exclusiva no setor, a inovadora plataforma tecnológica da Energy Vault oferece soluções personalizadas de armazenamento de energia de curta, longa e longa duração (vários dias/ultralonga duração) para ajudar concessionárias de serviços públicos, produtores independentes de energia e grandes consumidores industriais de energia a reduzir significativamente os custos nivelados de energia, mantendo a confiabilidade do fornecimento. Desde 2024, a Energy Vault implementa uma estratégia de gestão de ativos "Own & Operate" (Propriedade e Operação) desenvolvida para gerar fluxos de receita recorrentes, previsíveis e de alta margem, posicionando a empresa para o crescimento contínuo no mercado de infraestrutura de ativos de armazenamento de energia, que está em rápida evolução. Para informações adicionais, acesse www.energyvault.com.

Sobre a Bridge Energy

A Bridge Energy é uma empresa australiana criada para desenvolver projetos que preencham a lacuna entre os combustíveis fósseis e as energias renováveis. Com foco na geração e armazenamento flexíveis, a Bridge Energy desenvolve projetos que aumentam a confiabilidade da rede elétrica, contribuindo para reduzir os custos da eletricidade no atacado para os consumidores. Para informações adicionais, visite: https://bridgeenergy.com.au/projects/ebor-bess/

Declarações prospectivas

Este comunicadoàimprensa inclui declarações prospectivas que refletem as opiniões atuais da Empresa em relação, entre outras coisas, às suas operações e desempenho financeiro, incluindo as projeções futuras de receita e lucratividade, a disponibilidade de saques futuros no âmbito do compromisso de ações preferenciais da OIC com a Asset Vault, o cronograma para a implantação do capital da Asset Vault, a estrutura da Asset Vault e o custo por quilowatt-hora alcançável pela Energy Vault. As declarações prospectivas incluem informações sobre possíveis ou presumidos resultados futuros das operações, incluindo descrições de nosso plano de negócios e estratégias. Essas declarações frequentemente incluem palavras como ”antecipar”, ”esperar”, ”sugerir”, ”planejar”, ”acreditar”, ”pretender”, ”projetar”, ”prever”, ”estimar”, ”metas”, ”projeções”, ”deveria”, ”poderia”, ”iria”, ”pode”, ”talvez”, ”irá” e outras expressões semelhantes. Baseamos estas declarações ou projeções prospectivas em nossas expectativas, planos e premissas atuais, que elaboramosàluz de nossa experiência no setor, como também em nossas percepções sobre tendências históricas, condições atuais, desenvolvimentos futuros esperados e outros fatores que consideramos apropriados nas circunstâncias do momento. Essas declarações prospectivas baseiam-se em nossas crenças, premissas e expectativas de desempenho futuro, levando em consideração as informações atualmente disponíveis. Essas declarações prospectivas são apenas previsões baseadas em nossas expectativas e projeções atuais sobre eventos futuros. Elas envolvem riscos e incertezas significativos que podem fazer com que nossos resultados reais, nível de atividade, desempenho ou conquistas sejam materialmente diferentes dos resultados, nível de atividade, desempenho ou conquistas expressos ou implícitos nas declarações prospectivas, incluindo a falha em executar contratos definitivos ou atender às condições para futuros desembolsos de financiamento, mudanças em nossa estratégia, planos de expansão, oportunidades com clientes, operações futuras, posição financeira futura, receitas e perdas estimadas, custos projetados, perspectivas e planos; a incerteza quanto às nossas premiações, reservas, carteira de pedidos, cronograma de licenças e projetos em desenvolvimento que se traduzem em receita futura; a falta de garantia de que cartas de intenção não vinculativas e outras manifestações de interesse possam resultar em pedidos ou vendas vinculativas; a possibilidade de nossos produtos serem ou alegadamente defeituosos ou apresentarem outras falhas; a implementação, a aceitação pelo mercado e o sucesso de nosso modelo de negócios e estratégia de crescimento; nossa capacidade de desenvolver e manter nossa marca e reputação; desenvolvimentos e projeções relacionados aos nossos negócios, nossos concorrentes e o setor; a capacidade de nossos fornecedores de entregar os componentes ou matérias-primas necessários para a construção de nossos sistemas de armazenamento de energia em tempo hábil; o impacto de epidemias de saúde em nossos negócios e as ações que podemos tomar em resposta a elas; nossas expectativas quantoànossa capacidade de obter e manter a proteção da propriedade intelectual e não infringir os direitos de terceiros; expectativas quanto ao período durante o qual seremos uma empresa em crescimento emergente sob a Lei JOBS; nossas futuras necessidades de capital e fontes e usos de caixa; a natureza internacional de nossas operações e o impacto de guerras ou outras hostilidades em nossos negócios e mercados globais; nossa capacidade de obter financiamento para nossas operações e crescimento futuro; Nossos negócios, planos de expansão e oportunidades, bem como outros fatores importantes discutidos na seção “Fatores de Risco” do nosso Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2024, arquivado na SEC em 1º de abril de 2025, e conforme esses fatores possam ser atualizados periodicamente em outros documentos arquivados na SEC, acessíveis no site da SEC em www.sec.gov. Novos riscos surgem ocasionalmente, e não é possível que nossa administração preveja todos os riscos, nem avalie o impacto de todos os fatores em nosso negócio ou até que ponto qualquer fator, isoladamente ou em combinação, pode fazer com que os resultados reais diferem significativamente daqueles contidos em quaisquer declarações prospectivas que possamos fazer. Qualquer declaração prospectiva feita por nós neste comunicado de imprensa refere-se apenasàdata deste comunicado e está expressamente limitada em sua totalidade pelas declarações de advertência incluídas neste documento. Não assumimos qualquer obrigação de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração prospectiva, seja em decorrência de novas informações, desenvolvimentos futuros ou por qualquer outro motivo, exceto quando exigido pelas leis aplicáveis. Você não deve depositar confiança excessiva em nossas declarações prospectivas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

