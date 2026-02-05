Mercado de seguros de alta renda em SP ganha novo escritório
A Seguroo inaugurou um novo escritório na Rua Avanhandava, em São Paulo, como parte de um reposicionamento voltado ao atendimento consultivo e a clientes de alta renda. A iniciativa acompanha tendências do mercado de seguros que indicam maior valorização da experiência, do relacionamento humano e da presença institucional em segmentos de maior complexidade patrimonial.
A movimentação ocorre em um momento de transformação estrutural do setor segurador. Nos últimos anos, a digitalização ampliou o acesso à cotação e comparação de apólices, mas também contribuiu para a commoditização do seguro, com foco excessivo em preço e menor atenção à análise de risco, ao relacionamento e ao suporte no pós-venda. Esse fenômeno vem sendo discutido, pois aponta uma reação de consumidores de maior renda a modelos excessivamente automatizados.
De acordo com a Forbes, clientes de maior poder aquisitivo valorizam fortemente atendimento personalizado em serviços financeiros e patrimoniais, especialmente quando as decisões envolvem riscos elevados e impacto no planejamento de longo prazo. A publicação destaca que, nesse segmento, a personalização deixou de ser um diferencial e passou a ser uma expectativa básica do consumidor.
Segundo Ilson Barcelos, sócio-diretor da Seguroo, a inauguração do novo escritório está diretamente ligada a esse movimento de mercado. “O reposicionamento da Seguroo visa elevar a satisfação de clientes de alta renda em São Paulo, que buscam atendimento próximo e especializado”, diz Barcelos.
Mesmo com o avanço das soluções digitais, o contato humano segue sendo determinante em produtos complexos. Um relatório da McKinsey & Company aponta que, no setor de seguros, a experiência do cliente e o suporte humano são fatores decisivos para a fidelização, especialmente entre consumidores premium. O estudo ressalta que momentos críticos, como o sinistro, concentram grande parte da percepção de valor do cliente e exigem atendimento especializado.
A decisão da Seguroo de investir em um escritório físico de alto padrão, em vez de operar exclusivamente de forma digital, segue essa lógica. A presença institucional transmite solidez, acessibilidade e confiança, atributos apontados por estudos do setor como essenciais para consumidores que contratam seguros de maior valor e complexidade.
A escolha da Rua Avanhandava como endereço do novo escritório também segue critérios estratégicos. A região é reconhecida por sua relevância histórica, cultural e gastronômica, além de concentrar circulação de empresários, executivos e famílias tradicionais da capital paulista. O local abriga os restaurantes da Família Mancini, frequentemente associados a encontros de negócios e experiências de alto padrão, reforçando o alinhamento entre localização e público-alvo.
A atuação da Seguroo nesse segmento já vinha sendo observada por portais especializados. Em artigo publicado no blog da Smartia, a corretora é citada como exemplo de estratégia voltada ao seguro auto premium, combinando tecnologia, consultoria humana e presença institucional como diferencial competitivo.
Dados de consultorias estratégicas como o Boston Consulting Group reforçam essa abordagem. Estudos do BCG indicam que consumidores de maior patrimônio tendem a priorizar atendimento consultivo, clareza contratual, suporte no pós-venda, relacionamento de longo prazo e experiência consistente, sendo menos sensíveis a variações pontuais de preço.
Esse perfil de consumidor, frequentemente classificado como público de alta renda ou Triple A (AAA), é altamente exigente e atento à qualidade do serviço, sobretudo no momento do sinistro. Ao direcionar sua atuação para esse segmento, a Seguroo se alinha a uma tendência mais ampla do mercado segurador, que vem sendo analisada também por portais especializados como o SeguroAuto.org, focados na evolução do seguro auto e da proteção patrimonial no Brasil.
A inauguração do novo escritório, portanto, não representa apenas uma expansão física, mas um sinal claro de reposicionamento estratégico. Em um mercado onde muitos concorrentes disputam clientes principalmente por preço, a estratégia da Seguroo evidencia que confiança, atendimento humano e presença institucional seguem sendo diferenciais competitivos relevantes, especialmente nos segmentos de seguros auto e patrimoniais de maior valor.
Website: https://www.seguroo.com.br/