Mercado de seguros de alta renda em SP ganha novo escritório

A Seguroo, corretora de seguros tradicional com atuação consolidada no mercado paulista, inaugurou um novo escritório na Rua Avanhandava, região central de São Paulo. A iniciativa integra um movimento de reposicionamento da marca e acompanha uma tendência observada no mercado de seguros: a valorização do atendimento consultivo e da experiência do cliente em segmentos de maior complexidade patrimonial.

A movimentação ocorre em um momento de transformação estrutural do setor segurador. Nos últimos anos, a digitalização ampliou o acesso à cotação e comparação de apólices, mas também contribuiu para a commoditização do seguro, com foco excessivo em preço e menor atenção à análise de risco, ao relacionamento e ao suporte no pós-venda. Esse fenômeno vem sendo discutido, pois aponta uma reação de consumidores de maior renda a modelos excessivamente automatizados.

De acordo com a Forbes, clientes de maior poder aquisitivo valorizam fortemente atendimento personalizado em serviços financeiros e patrimoniais, especialmente quando as decisões envolvem riscos elevados e impacto no planejamento de longo prazo. A publicação destaca que, nesse segmento, a personalização deixou de ser um diferencial e passou a ser uma expectativa básica do consumidor.

Segundo Ilson Barcelos, sócio-diretor da Seguroo, a inauguração do novo escritório está diretamente ligada a esse movimento de mercado. “O reposicionamento da Seguroo visa elevar a satisfação de clientes de alta renda em São Paulo, que buscam atendimento próximo e especializado”, diz Barcelos.

Mesmo com o avanço das soluções digitais, o contato humano segue sendo determinante em produtos complexos. Um relatório da McKinsey & Company aponta que, no setor de seguros, a experiência do cliente e o suporte humano são fatores decisivos para a fidelização, especialmente entre consumidores premium. O estudo ressalta que momentos críticos, como o sinistro, concentram grande parte da percepção de valor do cliente e exigem atendimento especializado.

A decisão da Seguroo de investir em um escritório físico de alto padrão, em vez de operar exclusivamente de forma digital, segue essa lógica. A presença institucional transmite solidez, acessibilidade e confiança, atributos apontados por estudos do setor como essenciais para consumidores que contratam seguros de maior valor e complexidade.

A escolha da Rua Avanhandava como endereço do novo escritório também segue critérios estratégicos. A região é reconhecida por sua relevância histórica, cultural e gastronômica, além de concentrar circulação de empresários, executivos e famílias tradicionais da capital paulista. O local abriga os restaurantes da Família Mancini, frequentemente associados a encontros de negócios e experiências de alto padrão, reforçando o alinhamento entre localização e público-alvo.

A atuação da Seguroo nesse segmento já vinha sendo observada por portais especializados. Em artigo publicado no blog da Smartia, a corretora é citada como exemplo de estratégia voltada ao seguro auto premium, combinando tecnologia, consultoria humana e presença institucional como diferencial competitivo.

Dados de consultorias estratégicas como o Boston Consulting Group reforçam essa abordagem. Estudos do BCG indicam que consumidores de maior patrimônio tendem a priorizar atendimento consultivo, clareza contratual, suporte no pós-venda, relacionamento de longo prazo e experiência consistente, sendo menos sensíveis a variações pontuais de preço.

Esse perfil de consumidor, frequentemente classificado como público de alta renda ou Triple A (AAA), é altamente exigente e atento à qualidade do serviço, sobretudo no momento do sinistro. Ao direcionar sua atuação para esse segmento, a Seguroo se alinha a uma tendência mais ampla do mercado segurador, que vem sendo analisada também por portais especializados como o SeguroAuto.org, focados na evolução do seguro auto e da proteção patrimonial no Brasil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A inauguração do novo escritório, portanto, não representa apenas uma expansão física, mas um sinal claro de reposicionamento estratégico. Em um mercado onde muitos concorrentes disputam clientes principalmente por preço, a estratégia da Seguroo evidencia que confiança, atendimento humano e presença institucional seguem sendo diferenciais competitivos relevantes, especialmente nos segmentos de seguros auto e patrimoniais de maior valor.