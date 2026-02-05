A retomada das viagens de carro para Argentina, Uruguai e Paraguai em 2025 e 2026 vem impulsionando a procura pelo Seguro Carta Verde, apólice internacional de responsabilidade civil obrigatória para veículos emplacados no Brasil que circulam nos países do Mercosul. Reportagens do Jornal do Comércio destacam estimativas da Polícia Rodoviária Federal (PRF) sobre aumento no fluxo de veículos em rotas de fronteira na temporada, cenário que reforça a procura pela Carta Verde antes da viagem, ao mesmo tempo em que plataformas digitais, como a da Economize ON passaram a oferecer emissão online, fácil e em poucos minutos.



De acordo com conteúdos técnicos publicados pela Economize.com.br, o Seguro Carta Verde é uma apólice internacional obrigatória para veículos brasileiros que cruzam as fronteiras rumo aos países do Mercosul. A cobertura é voltada para danos materiais e pessoais causados a terceiros em acidentes de trânsito no exterior, garantindo segurança jurídica tanto para as vítimas quanto para o motorista responsável. O portal Smartia ressalta que o seguro funciona, na prática, como uma espécie de “DPVAT internacional”: não protege o veículo do segurado, mas indeniza terceiros por despesas médicas, hospitalares, invalidez, morte e danos materiais, além de custas e honorários advocatícios, dentro dos limites definidos em acordo regional.

Guias atualizados publicados pelo portal Smartia.com.br lembram que, em 2026, a Carta Verde permanece obrigatória para veículos emplacados no Brasil que desejam circular na Argentina, no Uruguai e no Paraguai. A regra vale para carros de passeio e motos, independentemente de a viagem ser de turismo, trabalho ou compras. Sem a apólice válida, o motorista pode ser barrado na fronteira ou enfrentar multas, retenção do veículo e problemas legais em caso de sinistro, segundo materiais educacionais da Economize.com.br e de órgãos de trânsito estaduais (Economize ON).



O portal SeguroAuto.org, que há anos produz conteúdos de educação em seguros, reforça em seus guias que o Seguro Carta Verde tem abrangência restrita aos países integrantes do Mercosul e é voltado exclusivamente à responsabilização por danos a terceiros não transportados. Textos da plataforma detalham que a apólice deve ser contratada antes da viagem, por meio de seguradoras autorizadas pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), e apresentada junto aos documentos do veículo em barreiras e fiscalizações no exterior.

Conteúdos recentes da Smartia explicam que o Seguro Carta Verde é um seguro de responsabilidade civil internacional criado a partir de acordos entre os países do Mercosul justamente para padronizar as regras em acidentes envolvendo veículos estrangeiros. A Smartia ressalta que a exigência vale sempre que um veículo emplacado no Brasil entra em território argentino, uruguaio ou paraguaio circulando por meios próprios, ainda que por poucas horas ou em deslocamentos de fronteira.

De acordo com a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), o seguro deve ser emitido antes da entrada no país estrangeiro, com validade que pode variar de três dias a um ano, conforme o período da viagem. A apólice deve estar em nome do proprietário do veículo e ser apresentada na fronteira. A Economize ON salienta que a vigência pode variar de poucos dias a até um ano, o que permite adaptar a proteção a viagens curtas, médias ou longas. Em todos os casos, a recomendação dos portais especializados é confirmar previamente as regras vigentes e manter a Carta Verde impressa junto à documentação do veículo e da habilitação.



Apesar de ser um seguro internacional, a Carta Verde não substitui o seguro auto tradicional contratado no Brasil. Como ressaltam conteúdos da Smartia, a cobertura da apólice é voltada apenas a terceiros e não inclui danos ao próprio veículo, multas, assistência mecânica, reboque ou danos morais, salvo se expressamente previstos na apólice. Por isso, o portal ressalta que motoristas que planejam percorrer longas distâncias costumam combinar o Seguro Carta Verde com um seguro auto com cobertura compreensiva e, em alguns casos, com seguro viagem internacional para proteção de passageiros.

Outra recomendação presente em guias de comparação de seguros é verificar se a apólice de seguro auto brasileira prevê algum tipo de extensão de responsabilidade civil para viagens ao exterior. Mesmo quando essa cobertura existe, materiais da SeguroAuto.org indicam que, para o Mercosul, a exigência da Carta Verde permanece, e que a maioria das apólices nacionais não supre as exigências legais dos países vizinhos. Em alguns casos, seguradoras deixam claro que não oferecem Carta Verde embutida na apólice, exigindo a contratação separada, como já explicado em conteúdos sobre produtos específicos publicados pelo portal SeguroAuto.

Nesse contexto, os portais SeguroAuto.org, Smartia.com.br e Economize.com.br reúnem guias e conteúdos explicativos sobre regras, coberturas e prazos do Seguro Carta Verde. Os três mantêm seções específicas sobre o tema, com textos que explicam desde o conceito do seguro, passando pela diferenciação em relação ao seguro viagem e ao seguro auto internacional. A Economize ON ressalta orientações práticas para contratação online e para o procedimento em caso de acidente no exterior.

"Contratar a Carta Verde com antecedência evita problemas na fronteira e torna a viagem de carro pelo Mercosul mais segura"

De forma geral, os conteúdos técnicos publicados por Smartia e Economize apontam que a cobertura padrão do Seguro Carta Verde inclui danos corporais a terceiros e danos materiais causados a veículos ou bens de terceiros, além das despesas jurídicas decorrentes de ações civis no país em que ocorreu o acidente. Em contrapartida, no texto da Smartia infere-se que não são cobertos danos ao próprio veículo segurado, objetos pessoais transportados, multas de trânsito ou custos não previstos explicitamente na apólice.



Guias completos disponíveis nessas plataformas sobre Seguro Carta Verde 2026 reúnem, por exemplo, listas dos países que exigem o documento, perguntas frequentes sobre sinistros e tabelas de preços e franquias elaboradas com base nas condições praticadas por seguradoras autorizadas.