Fujirebio e Sysmex iniciam colaboração comercial para testes de demência

A Fujirebio Holdings, Inc. (sede: Minato-ku, Tóquio; presidente e CEO: Goki Ishikawa; “Fujirebio”), uma subsidiária consolidada da H.U. Group Holdings, Inc. (sede: Minato-ku, Tóquio; presidente do conselho, presidente e CEO do grupo: Shigekazu Takeuchi) e a Sysmex Corporation (sede: Kobe, Japão; presidente: Kaoru Asano, “Sysmex”) chegaram a um acordo de colaboração comercial para testes de demência. Este acordo é resultado de discussões contínuas com base no Acordo Básico de Colaboração Empresarial na Área de Imunoensaio, celebrado em outubro de 2023.1 A Sysmex venderá com exclusividade os sistemas de imunoensaio totalmente automatizados Lumipulse® da Fujirebio e reagentes relacionadosàdemência (“os Produtos”) em regiões e países mutuamente acordados pelas duas empresas. No futuro, a Fujirebio e a Sysmex colaborarão para atender às crescentes necessidades de testes que acompanham a adoção mais ampla de medicamentos terapêuticos e expandirão gradualmente os países onde os Produtos são vendidos.

Desde a celebração do Acordo Básico de Colaboração Empresarial em outubro de 2023, as duas empresas têm mantido discussões contínuas com o objetivo de acelerar o desenvolvimento de imunoensaios e sua expansão global. Em novembro de 2023, elas celebraram um acordo de Organização de Desenvolvimento e Fabricação de Contratos (CDMO)2 para reagentes na área de doenças neurodegenerativas, incluindo a doença de Alzheimer. Além disso, em dezembro de 2023, elas assinaram um acordo básico para o fornecimento de matérias-primas de reagentes de propriedade de cada empresa,3 e promoveram iniciativas específicas para acelerar o desenvolvimento mútuo de novos reagentes.

Com o envelhecimento da população global, o número de pacientes com doenças neurodegenerativas está aumentando rapidamente. Em particular, a doença de Alzheimer4 é uma questão médica e social grave. Nos últimos anos, surgiram novos medicamentos terapêuticos para retardar a progressão da doença de Alzheimer, levando a uma demanda crescente por um acesso mais amplo aos testes necessários para seu uso eficaz.

A Fujirebio possui fortes capacidades de desenvolvimento e fabricação de reagentes, enquanto a Sysmex possui uma rede global de vendas e serviços, bem como ampla experiência em aplicações regulatórias. Combinando esses pontos fortes, a Fujirebio e a Sysmex iniciarão as vendas dos produtos no Brasil e planejam expandir progressivamente para a América Central e do Sul, Oriente Médio, Ásia e outras regiões. Aproveitando os pontos fortes dos produtos da Fujirebio, juntamente com os sistemas de imunoensaio totalmente automatizados da Sysmex, a série HISCL™, as duas empresas contribuirão para a adoção precoce de testes no campo da demência.

*Lumipulse® é uma marca registrada da Fujirebio Inc. Todos os direitos reservados.

*HISCL™ é uma marca comercial da Sysmex Corporation.

Referências

1 Comunicadoàimprensa de 10 de outubro de 2023: “Fujirebio e Sysmex firmam acordo básico de colaboração comercial na área de imunoensaios” https://www.fujirebio.com/en/news-events/fujirebio-and-sysmex-enter-into-basic-agreement-on-business-collaboration-in-the-field 2 Comunicadoàimprensa de 30 de novembro de 2023: “Fujirebio e Sysmex expandem parceria de CDMO para o campo de doenças neurodegenerativas por meio de sua colaboração em imunoensaios” https://www.fujirebio.com/en/news-events/fujirebio-and-sysmex-expand-cdmo-partnership-into-the-field-of-neurodegenerative 3 Comunicadoàimprensa de 14 de dezembro de 2023: “Fujirebio e Sysmex assinam acordo para o fornecimento de matérias-primas para reagentes na área de imunoensaios” https://www.fujirebio.com/en/news-events/fujirebio-and-sysmex-sign-agreement-for-the-supply-of-reagent-raw-materials-in-the 4 Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que mais de 55 milhões de pessoas em todo o mundo vivam atualmente com demência, e esse número deverá chegar a 130 milhões em 2050. A doença de Alzheimer pode ser responsável por 60 a 70% desses casos. Fonte: Relatório global sobre a resposta da saúde públicaàdemência - resumo executivo (2 de setembro de 2021, Organização Mundial da Saúde) https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/344707/9789240034624-eng.pdf

Sobre a Fujirebio

A Fujirebio é uma empresa de diagnósticos com mais de 75 anos de experiência no fornecimento de soluções inovadoras para profissionais de saúde, empresas farmacêuticas e parceiros de diagnóstico in vitro (IVD) em todo o mundo. Com base em expertise de nível mundial nas áreas de neurologia, oncologia, doenças infecciosas e outras, além de ensaios disponíveis na robusta plataforma Lumipulse®, o modelo de negócios aberto da Fujirebio acelera o acesso a diagnósticos inovadores por meio de parcerias estratégicas em toda a indústria de ciências da vida. Parte do H.U. Group, a Fujirebio combina sólidas capacidades de P&D, expertise regulatória e manufatura escalável para oferecer soluções diagnósticas de alto impacto. Seu modelo flexível de CDMO ajuda parceiros da área de diagnósticos a levar soluções validadas ao mercado com mais rapidez, promovendo melhores decisões, tratamentos e desfechos para os pacientes.

Para obter mais informações sobre a Fujirebio, acesse www.fujirebio.com.

Sobre a Sysmex Corporation

A Sysmex Corporation, com sede em Kobe, Japão, é líder global em diagnósticos in vitro. Desde sua fundação em 1968, a Sysmex tem se dedicado aos diagnósticos como o núcleo de seus negócios e, hoje, apoia a saúde de pessoas em mais de 190 países e regiões ao redor do mundo. A Sysmex continua inovando em diagnósticos e cocriando valores únicos nas áreas de medicina personalizada e novos tratamentos, sob sua visão de longo prazo “Together for a better healthcare journey”. Por meio de sua tecnologia exclusiva, soluções e cocriação com diversos parceiros, a Sysmex entrega novos valores e atende ao desejo universal das pessoas de viverem vidas mais longas e saudáveis.

*“Healthcare journey” é uma marca comercial da Sysmex Corporation, registrada no Japão.

Para obter informações adicionais sobre a Sysmex, visite www.sysmex.co.jp/en/.

O objetivo deste comunicadoàimprensa é informar nossas partes interessadas sobre nossas atividades empresariais. Ele pode ou não incluir informações sobre os produtos da Sysmex ou sobre suas atividades de pesquisa e desenvolvimento, mas não tem a finalidade de promoção, publicidade ou aconselhamento médico. As informações contidas neste comunicadoàimprensa são válidas na data do anúncio, mas podem ser alteradas sem aviso prévio.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260204344189/pt/

Para a mídia:

Seção de Relações Públicas, Departamento de Relações Públicas/Sustentabilidade,

H.U. Group Holdings, Inc.

Telefone: +81-3-6279-0884

E-mail: pr@hugp.com

Para investidores e analistas:

Departamento de Relações com Investidores/Relações com Acionistas

Telefone: +81-3-5909-3337

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

E-mail: ir@hugp.com