Andersen Consulting expande capacidades com a adição da SHMA

A Andersen Consulting celebra um acordo de colaboração com a SHMA, uma empresa líder em consultoria atuarial e financeira com sede nos Emirados Árabes Unidos.

A SHMA é uma empresa de consultoria atuarial com quase quatro décadas de experiência ajudando organizações a navegar pela complexidade, gerenciar riscos e descobrir oportunidades por meio de consultoria atuarial e de seguros, gerenciamento de riscos e avaliação de benefícios de fim de serviço (EOSB). Trabalhando com seguradoras, planos de pensão e outras organizações privadas e públicas, a SHMA ajuda os clientes a construir organizações resilientes.

“Na SHMA, mantemos a qualidade, soluções personalizadas e uma conexão genuína com as pessoas no centro da nossa missão”, disse Shariq Sikander, diretor da SHMA. “A colaboração com a Andersen Consulting nos oferece a oportunidade de ampliar nosso impacto globalmente e expandir nossos serviços atuariais para além da região MENA, levando soluções inovadoras e focadas no cliente a organizações que buscam abordagens práticas e transformadoras para seus desafios de negócios.”

Mark L. Vorsatz, presidente global do conselho e CEO da Andersen, acrescentou: “Essa colaboração fortalece nossa capacidade de apoiar os clientes na interseção entre estratégia, pessoas e execução. A profunda expertise da SHMA nas áreas atuariais, de seguros e benefícios aos colaboradores complementa nossa plataforma global de consultoria, permitindo-nos oferecer soluções holísticas que capacitam as organizações a prosperar em um ambiente de negócios em constante evolução.”

A Andersen Consulting é uma prática global de consultoria que oferece um conjunto abrangente de serviços que abrangem estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação em IA, além de soluções de capital humano. A Andersen Consulting integra-se ao modelo de serviços multidimensionais da Andersen Global, fornecendo consultoria, serviços tributários, jurídicos, de avaliação e de mobilidade global, além de conhecimento especializado em assessoria estratégica de nível mundial, por meio de uma plataforma global com mais de 50.000 profissionais no mundo inteiro e presença em mais de 1.000 localidades por meio de suas empresas-membros e empresas colaboradas. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada que fornece soluções de consultoria por meio de suas empresas-membros e empresas colaboradoras ao redor do mundo.

