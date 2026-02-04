Murata lança guia tecnológico para melhorar a estabilidade energética em centros de dados movidos a IA

A Murata Manufacturing Co., Ltd. (TÓQUIO: 6981) (ISIN: JP3914400001) lançou um novo guia tecnológico intitulado: ‘Optimizing Power Delivery Networks for AI Servers in Next-Generation Data Centers’ (Otimização das redes de fornecimento de energia para servidores de IA em data centers de última geração, em português). Disponível no site da empresa, o guia apresenta soluções específicas de otimização das redes de fornecimento de energia para servidores de IA que melhoram a estabilidade da energia e reduzem as perdas de energia em toda a infraestrutura do centro de dados.

[Murata Manufacturing Co., Ltd.] Technology guide to enhance power stability in AI-driven data centers

O guia aborda o rápido avanço e a adoção da IA, tendência que impulsiona a implantação contínua de novos data centers em todas as partes do mundo. À medida que o setor avança para operações de alta tensão e maior densidade de equipamentos, o aumento resultante no consumo geral de energia tornou o fornecimento estável de energia uma questão comercial crítica para os operadores de centros de dados. Consequentemente, o guia se concentra no projeto de circuitos de energia para centros de dados, fornecendo uma visão geral detalhada das tendências do mercado, tecnologias em evolução no fornecimento de energia e os principais desafios que o setor enfrenta atualmente.

Para auxiliar engenheiros e designers, o guia está estruturado para fornecer uma visão geral do mercado, detalhando o consumo de energia e as tendências tecnológicas nas linhas de energia. Além disso, ele aborda os desafios e soluções do mercado, examinando as principais considerações no projeto de linhas de energia e explorando como a evolução das arquiteturas de posicionamento de energia pode facilitar a estabilização da energia e a redução de perdas.

Murata apoia essas melhorias arquitetônicas com um amplo portfólio de produtos que atendem a métodos avançados e em evolução de fornecimento de energia, incluindo capacitores cerâmicos multicamadas (MLCC), capacitores de silício, capacitores eletrolíticos de alumínio poliméricos, indutores, esferas de ferrite em chip e termistores. Além disso, a empresa oferece suporte abrangente na fase de projeto, utilizando tecnologias avançadas de análise para auxiliar na seleção e no posicionamento de componentes. Amparada por uma robusta rede global de fornecimento e suporte, a Murata continua entregando valor concreto ao resolver desafios relacionadosàenergia em data centers.

Sobre a Murata

A Murata Manufacturing Co., Ltd. é líder mundial em design, fabricação e venda de componentes e soluções eletrônicas passivasàbase de cerâmica, módulos de comunicação e módulos de fonte de alimentação. A Murata está comprometida com o desenvolvimento de materiais eletrônicos avançados e módulos multifuncionais de alta densidade e vanguarda. A empresa conta com funcionários e unidades de produção em todo o mundo.

