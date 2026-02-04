CLERHP fortalece posição da Larimar City & Resort como um dos principais projetos internacionais na FITUR

CLERHP, grupo espanhol especializado em engenharia, arquitetura e desenvolvimento da construção civil, participou da Feira Internacional de Turismo de Madri (FITUR), um dos principais eventos internacionais do setor, onde apresentou a Larimar City & Resort, a nova cidade atualmente em desenvolvimento na República Dominicana.

Pedro Romero and Juan Andrés Romero, company executives.

Localizado no pavilhão de turismo das Américas, o estande da Larimar City & Resort se destacou pelo forte foco em tecnologia e inovação, bem como pelo alto fluxo de visitantes, ao se converter em um ponto de encontro essencial para profissionais, investidores e públicos especializados. A participação da CLERHP na FITUR gerou significativa exposição na mídia internacional, posicionando ainda mais a Larimar City & Resort a nível mundial.

Neste contexto, a empresa anunciou a abertura de um novo escritório na capital espanhola com a inauguração do escritório da Larimar City & Resort em Madri, localizado na Calle Velázquez 12, um dos principais polos comerciais e empresariais da cidade. Esta nova localização intensifica a estratégia internacional do grupo e reforça sua conexão com o mercado europeu.

Compromisso com a República Dominicana e expansão internacional

Através de sua participação na FITUR, a CLERHP reafirmou seu compromisso de longo prazo com a República Dominicana. A empresa de capital aberto enfatizou a natureza internacional de sua base acionária a vários veículos de comunicação, que inclui investidores da Bolívia, Panamá, EUA e Espanha. "A inauguração de nosso novo escritório em Madri durante a FITUR reforça nosso compromisso de conectar a Larimar City & Resort ao mercado internacional e a investidores que buscam projetos sólidos e bem planejados, com visão a longo prazo", afirmou Juan Andrés Romero, Presidente da CLERHP.

Desenvolvedores internacionais em Larimar City & Resort – By Borja Investment

Como parte do modelo de desenvolvimento orientado a investidores do grupo, a CLERHP contou com a presença da By Borja Investment, empresa responsável pelo desenvolvimento e promoção do Kairos Golf Residences dentro da Larimar City & Resort, em seu estande oficial na FITUR. A participação da By Borja Investment reforçou o posicionamento internacional do projeto, tanto no âmbito comercial como institucional.

