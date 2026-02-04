A Bridger Photonics registra ano recorde à medida que operadores recorrem a inteligência confiável sobre emissões

A Bridger Photonics (“Bridger”) encerrou o ano passado como o mais forte de sua história, marcado por cobertura de ativos recorde, receita recorde e adoção global de seus dados e inteligência sobre emissões de metano em diversos continentes e ao longo de toda a cadeia de valor de petróleo e gás natural.

O crescimento da Bridger reflete uma mudança clara na forma como os operadores optam por gerenciar emissões: afastando-se de abordagens legadas e limitadas pelas condições climáticas e migrando para a cobertura integral de ativos com dados confiáveis. A Bridger continua a liderar o mercado de detecção de metano, expandindo sua base de clientes existentes e atraindo novos. A empresa superou competitivamente 32 clientes que utilizavam outras tecnologias aéreas, impulsionada por profundo conhecimento do setor, confiabilidade e aplicabilidade comprovadas dos dados, capacidade de operar em condições e estações desafiadoras, estreita coordenação com equipes de campo e por um modelo de serviço de alto padrão projetado em torno das necessidades dos operadores.

Clientes de produção onshore, midstream, GNL e operações offshore estão recorrendo cada vez mais aos dados confiáveis da Bridger e aos seus rápidos prazos de entrega para tomar decisões seguras e defensáveis em escala. Essa confiança se traduziu em crescimento de clientes superior a 30% e em múltiplos contratos de oito dígitos,àmedida que operadores ao longo de toda a cadeia de valor adotaram a Bridger como seu sistema de referência para dados de emissões.

“Nosso ano mais forte até agora é resultado de um foco incansável na execução e nos resultados para os clientes”, afirmou Ben Little, CEO da Bridger Photonics. “À medida que os programas de monitoramento se expandem, os operadores precisam de dados confiáveis para tomar decisões de forma rápida, recorrente e em grande escala. A Bridger oferece a clareza operacional de que as equipes precisam, razão pela qual sua adoção continua a crescer ao longo de toda a cadeia de valor.”

Em 2025, a Bridger expandiu seu portfólio de produtos para estabelecer um novo padrão de gestão de emissões de ponta a ponta, projetado para atender os operadores onde quer que estejam, desde a detecção de metano para programas de LDAR até análises avançadas que identificam tendências de emissões e causas-raiz, abrangendo todos os ativos, todas as estações e todas as localidades. Essas soluções oferecem aos clientes a confiança necessária para navegar por estruturas voluntárias e exigências regulatórias, incluindo o OGMP 2.0 e as expectativas em evolução da EPA e da União Europeia, apoiadas por dados de alta fidelidade em que podem confiar.

Como parte de sua expansão operacional, a Bridger reduziu o tempo de entrega de dados em 48%, permitindo que os clientes passassem mais rapidamente da detecçãoàmitigação. Com base em um dos maiores conjuntos de dados de emissões da indústria, a empresa continua a investir em análises avançadas, IA e aprendizado de máquina para gerar insights acionáveis que ajudam os operadores a priorizar reparos, reduzir emissões mais rapidamente e operar de forma mais eficiente.

A presença global da Bridger também se expandiu significativamente em 2025, com operações conduzidas em seis países ao redor do mundo. Em 2026, a empresa planeja atuar em mais de uma dúzia de países, incluindo uma expansão das atividades na Europa, refletindo o reconhecimento contínuo global do LiDAR como a tecnologia superior para medição precisa e escalável de emissões.

Paralelamente, a Bridger continua a investir em suas capacidades centrais, desenvolvendo novas maneiras de ajudar os clientes a interpretar e agir sobre os dados de emissões com maior rapidez, confiança e eficiênciaàmedida que os programas amadurecem.

Com desempenho recorde já alcançado e um conjunto crescente de capacidades em funcionamento, a Bridger Photonics entra no próximo ano bem posicionada para continuar crescendo,àmedida que operadores em todo o mundo buscam parceiros confiáveis e de longo prazo para apoiar programas de emissões escaláveis e defensáveis.

Sobre a Bridger Photonics

A Bridger Photonics fornece dados e inteligência confiáveis sobre emissões para apoiar a tomada de decisões segura e em grande escala. Com eficácia comprovada ao longo da cadeia de valor de petróleo e gás natural, as soluções da Bridger oferecem cobertura anual de todos os ativos, localidades e estações, ajudando os operadores a aumentar a eficiência, reduzir emissões e recuperar valor. A Bridger tem a confiança de empresas líderes do setor de energia, incluindo ExxonMobil, Chevron e Phillips 66.

