O programa Morgan Stanley de Empreendimentos Inclusivos e Sustentáveis promove o Global Demo Day e abre inscrições para a próxima turma

A Morgan Stanley (NYSE: MS) está realizando hoje seu Demo Day anual global de Empreendimentos Inclusivos e Sustentáveis, (MSISV), com a participação de startups e organizações sem fins lucrativos de toda a região das Américas, da Europa, do Oriente Médio e da África (EMEA). As organizações apresentarão seus projetos a mais de 300 investidores, além de potenciais parceiros de negócios e clientes.

Ao longo dos últimos cinco meses, o MSISV apoiou 29 startups e quatro organizações sem fins lucrativos por meio de um programa intensivo de aceleração, oferecendo capital, um currículo personalizado, oportunidades de mentoria e recursos para crescimento dos negócios a partir do ecossistema de parceiros internos e externos da Morgan Stanley.

“Com fundadores provenientes de 10 países e atuando em 13 setores, o grupo da Morgan Stanley Empreendimentos Inclusivos e Sustentáveis destaca o potencial de inovadores de todo o mundo para levar ao mercado soluções disruptivas para os negócios e para a sociedade”, afirmou Jessica Alsford, diretora global de Sustentabilidade da Morgan Stanley. “Estamos ansiosos para ver esses fundadores continuarem a expandir seus negócios com o apoio de nossa Firma Integrada.”

As startups e organizações sem fins lucrativos do grupo mais recente estão impulsionando a inovação em setores como saúde, manufatura, transporte, energia, cuidados assistenciais e recursos humanos. Suas soluções enfrentam diversos desafios empresariais e sociais, como acessibilidade no ambiente de trabalho para profissionais com baixa visão, acesso a dispensários de medicamentos para doenças crônicas, sistemas robóticos para gestão de resíduos e triagem automatizada de candidatos e operações de RH.

As organizações são: Airpals (EUA), Bump (EUA), BuuPass (Quênia), Care Hero (EUA), Caring Africa (Nigéria), Citera (Canadá), CLIMADA Technologies (Suíça), COUNT (EUA), Cytochroma (Reino Unido), Danu Robotics (Reino Unido), Envisionit Deep AI (Reino Unido), Fabrico (Bulgária), FastVisa (EUA), Femly (EUA), Fitnescity Health (EUA), Hamperapp (EUA), InsideOut (Reino Unido), LightEd Impact Foundation (Nigéria), Mimicrete (Reino Unido), Moodbit (EUA), Motics (Reino Unido), Pelebox (África do Sul), Pirta (EUA), Plan Your Baby (Reino Unido), ReBokeh (EUA), RightMatch AI (EUA), Rivet (EUA), S.Lab (Espanha), Social Good Software (EUA), SolarAPP Foundation (EUA), Tuli Health (Reino Unido), Uvera (Arábia Saudita) e Zuri Health (Reino Unido). Saiba mais sobre o grupo aqui.

Além disso, as inscrições para o próximo grupo do MSISV, voltado a startups e organizações sem fins lucrativos em estágio inicial, abrem hoje, com foco em impacto nas áreas de meio ambiente, saúde, empoderamento econômico, educação e capital humano. As organizações podem se candidatar até 31 de março de 2026, e o grupo está previsto para ser lançado ainda este ano. Saiba mais sobre o MSISV aqui.

Sobre a Morgan Stanley Empreendimentos Inclusivos e Sustentáveis

A Morgan Stanley Empreendimentos Inclusivos e Sustentáveis (MSISV) oferece aos inovadores acesso a capital e recursos para apoiá-los no desenvolvimento e na expansão de seus negócios. Sua missão é acelerar a inovação e o impacto, apoiando startups e organizações sem fins lucrativos em estágio inicial que estão construindo soluções para um futuro mais inclusivo e sustentável.

Sobre a Morgan Stanley

A Morgan Stanley (NYSE: MS) é uma empresa líder mundial em serviços financeiros que oferece inúmeros serviços bancários de investimento, títulos, gestão de patrimônio e gestão de investimentos. Com escritórios em 42 países, os funcionários da empresa atendem clientes em todo o mundo, incluindo empresas, governos, instituições e pessoas físicas. Para obter mais informações sobre a Morgan Stanley, acesse www.morganstanley.com.

© 2026 Morgan Stanley Smith Barney LLC. Member SIPC.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260203040471/pt/

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Contato para a imprensa: Carrie Hall,carrie.hall@morganstanley.com