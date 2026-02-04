Traderisk consolida insurtech para Seguro Garantia no Brasil

A Traderisk amplia sua atuação no mercado brasileiro de Seguro Garantia e consolida seu posicionamento como um hub tecnológico e operacional voltado a corretores de seguros de todo o país. A empresa passa a integrar, em um único ecossistema, tecnologia própria, subscrição especializada, administração de carteiras e conexões diretas com seguradoras e sistemas judiciais.

Com foco em desburocratizar um dos produtos mais complexos do setor segurador, a Traderisk oferece infraestrutura digital que permite que corretores — inclusive aqueles sem especialização técnica em Seguro Garantia — possam operar a modalidade de forma estruturada, ágil e integrada ao mercado segurador.

Além do suporte tecnológico, a empresa também passou a atuar na administração completa de carteiras de Seguro Garantia para corretores de maior porte, assumindo a gestão operacional das apólices, controle financeiro, renovações e relacionamento técnico com seguradoras. O modelo permite escala de negócios sem necessidade de ampliação de equipes internas especializadas.

“Criamos uma estrutura que combina tecnologia com know-how técnico profundo. O corretor pode focar no relacionamento e na geração de negócios, enquanto a Traderisk assume a complexidade operacional e de subscrição”, afirma Adriano Tomasoni, fundador da empresa.

Outro pilar da atuação da insurtech está na subscrição estruturada de operações mais robustas, como grandes contratos públicos, garantias judiciais e projetos de maior complexidade. Nesses casos, a Traderisk atua diretamente junto às áreas técnicas das seguradoras, estruturando riscos, negociando limites e condições e acelerando processos de aprovação.

No segmento de Seguro Garantia Judicial, a empresa também investe em integrações com tribunais e sistemas de acompanhamento processual. As apólices emitidas passam a ser monitoradas continuamente, permitindo o acompanhamento das ações garantidas, controle de riscos e alertas de movimentações relevantes, trazendo maior segurança operacional ao mercado.

Segundo a companhia, o objetivo é transformar o Seguro Garantia em um produto acessível, escalável e tecnológico, mantendo o rigor técnico exigido pelas seguradoras e pelo ambiente jurídico.

“O Seguro Garantia sempre esteve concentrado em poucas operações altamente especializadas. Nossa missão é democratizar esse mercado com tecnologia, mantendo alto nível técnico e integração total com seguradoras”, complementa Tomasoni.

O modelo adotado pela Traderisk acompanha uma tendência internacional de plataformas verticais especializadas em nichos complexos do mercado de seguros, que unem digitalização de processos com expertise técnica profunda.

Fundada em 2016, a Traderisk é uma insurtech brasileira especializada em Seguro Garantia e soluções de risco corporativo. Atua como hub tecnológico e operacional para corretores de seguros em todo o Brasil, oferecendo plataformas digitais, subscrição especializada, administração de carteiras, integração com seguradoras e monitoramento de garantias judiciais.