Patrícia Ajeje reassume liderança da Chem-Trend no Hemisfério Sul

A Chem-Trend, empresa do Grupo Freudenberg que atua no desenvolvimento de agentes desmoldantes, agentes de purga e outros aditivos e químicos de processo, anuncia Patrícia Ajeje como vice-presidente e Gerente-Geral responsável pelo Hemisfério Sul.

Patrícia já havia liderado a operação entre 2019 e 2023, período marcado pela ampliação da presença da Chem-Trend na América do Sul, pelo fortalecimento do relacionamento com clientes e pelo engajamento dos times, além da implementação de diversas iniciativas, com destaque para os programas de inovação e excelência operacional. De volta ao cargo, assume agora a missão de impulsionar a próxima etapa de desenvolvimento da companhia na região.

A movimentação coincide com a nomeação de Rodrigo Madeira como vice-presidente & gerente-geral da Chem-Trend Ásia-Pacífico. Nos últimos dois anos, Rodrigo esteve à frente do Hemisfério Sul, garantindo avanços relevantes para os negócios locais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Essas transições reforçam a estratégia global da Chem-Trend de valorizar suas lideranças e assegurar continuidade ao crescimento sustentável em todos os mercados onde atua.