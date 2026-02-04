A Kinaxis anuncia a intenção de maximizar o tamanho de seu Programa Normal de Recompra de Ações

Kinaxis® Inc. (“ Kinaxis ” ou a “ Empresa ”) (TSX: KXS) anuncia hoje que pretende alterar seu atual programa normal de recompra de ações (o “ NCIB ”) para aumentar o número de suas ações ordinárias (as “ Ações ”) que podem ser recompradas, de 1.403.042 ações, representando 5% das ações emitidas e em circulação da Empresa em 31 de outubro de 2025, para aproximadamente 2.799.843 ações, o que corresponde a 10% do “free float” da Empresa nessa mesma data, o limite máximo permitido pelas regras da Bolsa de Valores de Toronto (a “ TSX ”). A Empresa já investiu US$ 54 milhões no âmbito de seu NCIB atual. Considerando o preço médio pago até o momento pelas ações no âmbito do NCIB vigente, a recompra de 10% das ações representaria um investimento adicional de aproximadamente US$ 284 milhões.

“Há um equívoco fundamental sobre as oportunidades e os riscos que a IA generativa e a IA agentiva representam para softwares corporativos críticos para a missão, como o nosso, que resolvem problemas de alta complexidade e viabilizam decisões de grande impacto. Como resultado, os mercados públicos podem, em determinados momentos, não refletir plenamente o valor subjacente da Kinaxis. Vemos valor para os acionistas em maximizar nossa capacidade de recomprar ações no âmbito da estrutura do NCIB ou de outras estruturas que também possam estar disponíveis para a Kinaxis”, afirmou Razat Gaurav, diretor-presidente da Kinaxis. “Nosso forte diferencial competitivo no setor foi construído ao longo de décadas de profundo conhecimento de domínio, e nossa plataforma Maestro representa a visão mais granular e holística de como as cadeias de suprimentos operam na prática. As previsões, a inteligência e as decisões prescritivas da Maestro são viabilizadas pela combinação de aprendizado de máquina avançado, otimização e heurísticas. Essas capacidades são fundamentais para o planejamento e a tomada de decisão em cadeias de suprimentos e são potencializadas (não substituídas) pela IA generativa, pela IA agentiva componível e pelas mais recentes arquiteturas semânticas e de dados, permitindo alcançar a próxima geração de orquestração da cadeia de suprimentos. Estamos entusiasmados com as possibilidades.”

No âmbito do NCIB, até 3 de fevereiro de 2026, a Kinaxis recomprou para cancelamento um total de 447.738 ações (a um preço médio de C$ 167,50 por ação). O NCIB teve início em 12 de novembro de 2025 e se encerra em 11 de novembro de 2026, ou em data anterior, caso a Kinaxis conclua as recompras ou apresente aviso de encerramento.

Embora a Empresa tenha, no momento, a intenção de aumentar o tamanho do NCIB, ela poderá optar por não fazê-lo e não estará obrigada a realizar quaisquer recompras, podendo ainda suspender as aquisições a qualquer momento. A alteração do NCIB deverá ser realizada após o término do período regular de blackout atualmente em vigor, estando sujeita às condições de mercado eàobtenção de todas as aprovações necessárias, incluindo a aprovação da Bolsa de Valores de Toronto (TSX).

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder em orquestração moderna de cadeias de fornecimento, ao impulsionar cadeias de fornecimento complexas a nível mundial e apoiar pessoas que gerenciam as mesmas. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeias de fornecimento baseada em IA, Maestro™, combina tecnologias e técnicas proprietárias que proporcionam total transparência e agilidade em toda a cadeia de fornecimento, desde o planejamento estratégico plurianual até a entrega final. Marcas internacionais renomadas confiam em nós para oferecer a agilidade e a previsibilidade necessárias, a fim de navegar na volatilidade e na disrupção atuais. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

Nota de Precaução e Informações Prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém informações prospectivas nos termos da legislação canadense de valores mobiliários. As informações prospectivas dizem respeito a eventos futuros ou ao desempenho esperado da Kinaxis e refletem as expectativas ou crenças da administração em relação a esses eventos futuros. Em determinados casos, declarações que contêm informações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de termos como “planeja”, “espera”, “é esperado”, “orçamento”, “programado”, “estima”, “projeta”, “pretende”, “antecipa”, “acredita”, ou variações dessas palavras e expressões, bem como por declarações de que determinadas ações, eventos ou resultados “podem”, “poderiam”, “deveriam”, “talvez” ou “venham a ser adotados”, “ocorram” ou “sejam alcançados”, ou ainda pela forma negativa desses termos ou terminologia equivalente. As informações prospectivas contidas neste comunicado incluem declarações relativasàproposta de alteração do NCIB, às possíveis recompras futuras de ações pela Kinaxis nos termos do NCIB e aos benefícios do NCIB. Por sua própria natureza, informações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que o desempenho real da Kinaxis seja substancialmente diferente de qualquer desempenho antecipado, expresso ou implícito, nessas informações prospectivas.

As informações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas, que podem fazer com que os eventos ou resultados reais sejam diferentes daqueles refletidos nas informações prospectivas, incluindo, sem limitação, os riscos descritos sob o título “Fatores de Risco” no formulário de informações anuais da Empresa com data de 26 de fevereiro de 2025 para seu exercício fiscal concluído em 31 de dezembro de 2024 e outros riscos identificados nos documentos da Empresa junto aos órgãos reguladores de valores mobiliários canadenses, os quais estão disponíveis no SEDAR+ em https://www.sedarplus.ca.

Os fatores de risco mencionados acima não são uma lista exaustiva dos fatores que podem afetar qualquer uma das informações prospectivas da Empresa. As informações prospectivas incluem declarações sobre o futuro e são inerentemente incertas, e as realizações reais da Empresa ou outros eventos ou condições futuras podem diferir substancialmente daquelas refletidas nas informações prospectivas devido a uma variedade de riscos, incertezas e outros fatores. As declarações da Empresa contendo informações prospectivas baseiam-se nas crenças, expectativas e opiniões da gerência na data em que as declarações são feitas, e a Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar essas informações prospectivas se as circunstâncias ou as crenças, expectativas ou opiniões da gerência mudarem, exceto conforme exigido pela legislação aplicável. Pelos motivos expostos acima, não se deve depositar confiança indevida em informações prospectivas.

Assessoria de Imprensa

Vanessa Cohen | Kinaxis

vcohen@kinaxis.com

647-822-8540

Relações com Investidores

Rick Wadsworth | Kinaxis

rwadsworth@kinaxis.com

613-907-7613