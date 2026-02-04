A Registrar Corp adquire a TechniCAL e se torna líder global em conformidade regulatória na segurança de alimentos embalados não perecíveis

Registrar Corp, a maior fornecedora mundial de conformidade regulatória para alimentos e bebidas, anunciou hoje a aquisição da TechniCAL, a principal Autoridade de Processo independente do mundo para alimentos de baixa acidez e alimentos acidificados. A Registrar Corp é uma empresa do portfólio da Paine Schwartz Partners.

A demanda dos consumidores por conveniência e maior vida útil dos produtos sem necessidade de refrigeração tem impulsionado o rápido crescimento de alimentos e bebidas não perecíveis, com inovações em embalagens que vão além de latas e potes de vidro, incluindo formatos como pouches retort e cartonados. Garantir que produtos nesses diversos formatos de embalagem estejam livres de microrganismos nocivos é fundamental para a saúde pública e é exigido pela FDA dos Estados Unidos. Juntas, a Registrar Corp e a TechniCAL oferecem a solução mais completa do setor, combinando expertise científica comprovada, conhecimento regulatório, capacitação e testes térmicos avançados.

“A TechniCAL é reconhecida mundialmente por sua expertise como Autoridade de Processo e por suas tecnologias avançadas de testes que garantem a conformidade do processamento térmico”, afirmou Raj Shah, CEO da Registrar Corp. “Dar as boas-vindasàTechniCALàfamília Registrar Corp nos permite oferecer um suporte regulatório e de segurança incomparável para empresas que produzem alimentos e bebidas embalados não perecíveis.”

Fundada há mais de 50 anos, a TechniCAL é a referência de excelência em serviços de Autoridade de Processo para processadores de alimentos e bebidas de baixa acidez e acidificados. Além disso, desenvolve e dá suporte a tecnologias de testes de processos térmicos e de coleta de dados utilizadas globalmente, incluindo termopares Ecklund, dataloggers CALPlex e o software CALSoft, garantindo validação térmica precisa e documentação em conformidade.

“Ingressar na Registrar Corp nos permite ampliar nossas capacidades, preservando o rigor científico, a independência e o atendimento ao cliente que distinguiram a TechniCAL como uma Autoridade de Processo reconhecida pela FDA e pelo USDA por décadas”, afirmou Scott Cabes, presidente da TechniCAL.

A TechniCAL continuará operando como uma Autoridade de Processo independente, sob a marca TechniCAL, com sua equipe atual. Essa estrutura garante continuidade para os clientes existentes, ao mesmo tempo em que amplia o acesso aos recursos globais,àinfraestrutura e ao suporte regulatório da Registrar Corp. Juntas, as empresas oferecem uma experiência regulatória inigualável juntoàFDA, além de tecnologia e capacitação para ajudar empresas do setor alimentício a atender aos requisitos de segurança e conformidade regulatória.

Sobre a Registrar Corp

A Registrar Corp oferece soluções de conformidade regulatória e tecnologia para mais de 35.000 clientes em mais de 180 países, nos setores de alimentos e bebidas, cosméticos, dispositivos médicos e medicamentos.

Sobre a TechniCAL

A TechniCAL é a principal Autoridade de Processo Térmico independente do mundo para alimentos de baixa acidez e acidificados, oferecendo orientação regulatória juntoàFDA, validação de processos e soluções de testes e coleta de dados em nível global.

Contato com a Imprensa:

Kelly Potts

kelly@pitchpublicrelations.com