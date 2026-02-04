Transição verde acelera automação das indústrias

A transição verde, definida como o processo global de transformação rumo a uma economia mais sustentável e de baixo carbono, tem impulsionado mudanças estruturais na indústria ao integrar práticas ecológicas, tecnologias renováveis e eficiência energética em todos os setores produtivos com o objetivo de combater as alterações climáticas e reduzir impactos ambientais. Nesse contexto, a automação industrial emerge como elemento central dessa transformação, acelerando adaptações e ampliando a competitividade das empresas que a adotam.

Especialistas afirmam que a convergência entre a transição verde e a digitalização industrial tem motivado investimentos em tecnologias avançadas que promovem eficiência energética, redução de emissões e uso racional de recursos naturais. Sistemas automatizados permitem monitorar em tempo real o consumo de energia, ajustar operações para maior eficiência e integrar fontes renováveis aos processos produtivos.

Para Alessandro Mantovani, diretor da Awaltech, empresa especializada em automação industrial, “a transição verde exige que as indústrias não apenas adotem fontes de energia limpa, mas também implantem soluções inteligentes que otimizem processos, reduzam desperdícios e garantam maior controle operacional”. Segundo ele, essas exigências ambientais estão diretamente ligadas à automação, que oferece a base tecnológica necessária para responder às demandas por sustentabilidade sem comprometer a produtividade.

Melhoria da eficiência e redução da emissão de gases

Dados de pesquisas internacionais reforçam essa tendência. Estudos recentes realizados na Malásia — país que migrou de uma base agrícola e de commodities para uma economia diversificada e orientada para a exportação, com a manufatura desempenhando um papel crucial — apontam que a adoção de robótica industrial e inteligência artificial (IA) contribui para a melhoria da eficiência energética e redução da intensidade de emissões nas operações fabris, tornando a produção mais sustentável.

Além disso, relatórios do setor energético indicam que organizações ao redor do mundo estão destinando parcelas significativas de seus investimentos em iniciativas de transição energética e digitalização, com automação figurando entre as prioridades estratégicas para alcançar metas de baixo carbono e resiliência operacional.

Resultados práticos já podem ser contabilizados

Os resultados práticos dessa combinação entre transição verde e automação já podem ser observados em empresas que implementaram projetos de digitalização dos seus processos. Entre os benefícios relatados estão a redução de custos operacionais por meio do uso mais eficiente de energia, maior previsibilidade na manutenção de equipamentos e declínio nos índices de falhas que geram desperdícios.

Para Alessandro Mantovani, a automação industrial não é mais uma opção, mas uma necessidade para indústrias que buscam atender a exigências regulatórias ambientais e manter competitividade no mercado global. A integração de sensores inteligentes, sistemas de controle automatizado e análise de dados permite às fábricas reduzir sua pegada ecológica enquanto mantém padrões elevados de produção.

“No cenário atual, a transição verde está promovendo um novo ciclo de modernização industrial, em que a automação se torna a espinha dorsal da sustentabilidade produtiva, transformando desafios ambientais em oportunidades de inovação e crescimento”, afirma o especialista.