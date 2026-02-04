Assine
Mundo Corporativo

Gestores de saúde buscam eficiência em cenário mais complexo

Setor vive um momento de pressão por eficiência, com margens mais estreitas, aumento da concorrência e maior complexidade regulatória. Datasigh aposta em dados, cloud e IA para ampliar a eficiência operacional de hospitais e clínicas.

DI
DINO
DI
DINO
Repórter
04/02/2026 13:39

crédito: DINO

Gestores e donos de clínicas e hospitais vivem hoje um dos momentos mais desafiadores das últimas décadas no setor de saúde. O aperto das margens, o aumento da concorrência, a pressão por eficiência operacional, as glosas recorrentes, os atrasos de recebimento e a crescente complexidade regulatória têm reduzido a margem para erros e ampliado o risco financeiro das instituições.

Nesse cenário, decisões tardias, retrabalho e sistemas fragmentados deixaram de ser apenas ineficiências operacionais para se tornarem ameaças diretas à sustentabilidade dos negócios.

A realidade é ainda mais sensível em um mercado altamente fragmentado, formado majoritariamente por instituições de pequeno e médio porte, que disputam espaço em um ambiente cada vez mais profissionalizado.

“O aumento da concorrência, combinado à pressão de custos e a regras mais rigorosas de faturamento e auditoria, reduziu drasticamente a margem para falhas operacionais e improvisos”, analisa Vinicius Franco, fundador da Datasigh, healthtech especializada em plataformas de gestão para clínicas e hospitais.

É nesse contexto de transformação estrutural do setor que a eficiência deixou de ser um diferencial competitivo para se tornar uma condição básica de sobrevivência. Segundo Franco, a dificuldade de integrar assistência, operação e finanças, somada à falta de visibilidade sobre dados críticos, compromete a previsibilidade, o controle de custos e a tomada de decisão estratégica nas instituições de saúde.

Com objetivo de ser uma resposta prática à esse problema concreto, a Datasigh projeta crescer 50% em 2026. Presente em 24 estados brasileiros, a empresa registrou expansão superior a 40% no ano passado ao atuar justamente como uma solução tecnológica a esse cenário de margens restritas e maior complexidade operacional.

A proposta é substituir a gestão baseada em respostas emergenciais por decisões estratégicas orientadas por dados. “Projetamos avançar ao enfrentar um dos principais gargalos do setor: a necessidade de operações mais eficientes, previsíveis e escaláveis em um ambiente pressionado por custos elevados, exigências regulatórias e concorrência crescente”, explica Franco.

Datasigh Web

A expansão é impulsionada pelo Datasigh Web, solução 100% cloud construída sobre uma arquitetura única que integra EMR e ERP, conectando assistência, operação e finanças em uma única plataforma. O sistema reúne HIS, PACS, RIS e LIS, permitindo acompanhar toda a jornada do paciente — do atendimento ao faturamento — de forma contínua, com o objetivo de eliminar falhas de comunicação entre os setores assistencial, operacional e financeiro.

“A plataforma reúne prontuário eletrônico estruturado, protocolos clínicos, laudos integrados, faturamento inteligente com auditoria em tempo real, gestão de estoque e farmácia, controle de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME), controladoria financeira e conciliação automática de contas. O resultado que buscamos oferecer é a redução de retrabalho, a eliminação de silos de dados e decisões baseadas em informações confiáveis e atualizadas”, detalha o executivo.

A solução opera integralmente em ambiente de computação em nuvem, o que pode reduzir investimentos em infraestrutura local e ampliar o acesso à tecnologia de nível enterprise sem a necessidade de elevado CAPEX — um fator relevante em um momento de maior restrição financeira no setor.

Inteligência artificial na rotina assistencial

A plataforma adota a inteligência artificial de forma pragmática em diferentes etapas da jornada do paciente, ao integrar recursos como agendamento automatizado e atendimento inteligente via WhatsApp. Segundo Franco, marcações, confirmações, reagendamentos, lembretes e orientações passam a ocorrer de forma integrada aos fluxos operacionais das instituições.

“O impacto pode ser direto: redução de faltas, maior previsibilidade de agenda, melhor ocupação da capacidade assistencial e compressão relevante do custo administrativo, liberando equipes para atividades de maior valor estratégico”, afirma.

Na prática, a solução atendeu às necessidades do Hospital Unigastro, cliente da Datasigh. “Nós mudamos o sistema para a Datasigh, estamos iniciando o quinto mês de implantação e a adoção da plataforma resultou em mudanças nos processos internos, com melhorias no acesso a gráficos e informações, tornando o fluxo de dados mais ágil entre os setores”, relata o sócio-diretor da unidade, Dr. Marcus Vinícius Brito.

Os efeitos dessa reorganização operacional se refletem em indicadores financeiros. Entre os resultados observados nas instituições que utilizam a plataforma estão a redução dos prazos de faturamento e recebimento, a queda nas glosas iniciais, o aumento da recuperação de valores contestados e a aceleração do fechamento de contas, que em alguns casos caiu de dez para seis dias.

“Esse ganho operacional pode melhorar diretamente o fluxo de caixa, reduzir capital de giro imobilizado e aumentar a previsibilidade financeira das instituições”, acrescenta o fundador.

Segundo Franco, é justamente nesse ponto crítico que a Datasigh busca atuar. “Nosso objetivo é eliminar a fragmentação de sistemas, dados e processos que consomem recursos, ampliam riscos operacionais e dificultam decisões estratégicas em um setor que já não comporta improviso”, conta.

