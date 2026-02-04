Funerária Premium aposta em personalização

O setor funerário, tradicionalmente associado a ritos padronizados, tem passado por mudanças significativas nos últimos anos. A busca por cerimônias mais personalizadas e acolhedoras reflete uma transformação cultural e social que também se traduz em novas práticas empresariais.



Dados da consultoria Business Research Insights apontam que o mercado global de casas e serviços funerários pode crescer de US$ 82,61 bilhões em 2026 para US$ 112,7 bilhões até 2035, impulsionado pela conscientização da população sobre serviços de pré-necessidade.



Esse cenário pode reforçar a importância de empresas que buscam oferecer soluções alinhadas às novas expectativas das famílias, que desejam transformar o momento da despedida em uma experiência de memória e significado. A Funerária Premium São João Batista, integrante do Grupo Riopae, tem se posicionado nesse movimento ao introduzir alternativas que buscam unir sofisticação, afeto e inovação para eternizar a trajetória daqueles que partiram.



De acordo com Vinícius Chaves de Mello, CEO do Grupo, a personalização é um dos pilares dessa mudança. “O cerimonial de despedida não deve ser um rito padrão, mas uma celebração da biografia de quem partiu. A personalização das cerimônias permite que a última homenagem reflita a essência, os valores e as paixões do ente querido”.



“A curadoria de trilhas sonoras significativas, a exposição de objetos pessoais, o uso de fotografias e decorações temáticas transformam o ambiente do velório. Essa abordagem pode mitigar a frieza do luto, oferecendo aos familiares um espaço de proximidade, onde a dor da perda é acolhida por memórias afetuosas”, acrescenta.



Segundo Mello, o atendimento humanizado é outra característica do serviço. A atenção integral às famílias é o pilar central, com o objetivo de oferecer uma rede de apoio que transmita segurança e serenidade, tratando cada caso com a exclusividade e o respeito que a dignidade humana exige.



Para sustentar esse padrão, a empresa investe em programas de educação continuada para seus colaboradores. Os treinamentos não se limitam às técnicas de tanatopraxia e cerimonial, mas incluem conteúdos voltados para psicologia do luto e comunicação empática.

“Isso busca garantir que a equipe esteja preparada para lidar com as diferentes reações emocionais das famílias, mantendo sempre a discrição, o profissionalismo e a prontidão necessária para antecipar necessidades”, explica o executivo.

Modernização do setor



Acompanhando as mudanças do mercado, a Funerária Premium São João Batista tem buscado referências internacionais para adaptar seus serviços às novas demandas. Por meio de participação ativa em feiras internacionais e congressos de inovação, a empresa importa tendências que buscam humanizar a morte, trazendo para o Brasil tecnologias e conceitos para elevar o patamar dos serviços.



Entre as soluções oferecidas, além das tradicionais como gestão documental em cartório, preparação do corpo, ornamentação floral de luxo e processos de cremação, a empresa aposta em soluções exclusivas de preservação da memória em parceria com instituições internacionais.

Entre elas estão o Heart In Diamond, que permite a criação de diamantes autênticos a partir do carbono extraído de cinzas ou de uma mecha de cabelo; o Celestis Memorial Espacial, que possibilita o envio simbólico de cinzas ao espaço sideral; o DNA Memorial, que conserva o código genético em cristal de quartzo ou banco de dados; e o Life Expressions, linha de joias personalizadas com a impressão digital do ente querido gravada em metais nobres.



Essas iniciativas refletem a visão da empresa sobre o papel do setor funerário na preservação da memória e dos valores familiares. O futuro do setor, segundo o executivo, aponta para um mercado cada vez mais consciente e preventivo.

“Projetamos um futuro onde o planejamento antecipado se torna um ato de amor e responsabilidade financeira das famílias, evitando desgastes em momentos críticos. Além disso, buscamos métodos de sepultamento e cremação menos impactantes ao meio ambiente e consolidamos a humanização como o ativo mais valioso de qualquer prestação de serviço”, conclui o CEO do Grupo Riopae.



