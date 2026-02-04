Abaccus desenvolve soluções de automação para seguradoras

Em um cenário no qual o mercado de seguros projeta uma expansão de 8% para 2026, segundo a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), é comum que os negócios busquem inovações tecnológicas a fim de otimizar resultados. A Abaccus está entre as empresas que oferecem soluções para esse setor, atuando com automação de cálculos complexos por meio de três produtos integrados: Abaccus Pricing, Abaccus Payouts e Abaccus Insurance.

Como explica Jonatas Felix, CPTO e co-founder da Abaccus, é comum que seguradoras enfrentem gargalos nos processos de subscrição, precificação e atendimento padronizado em todos os canais. Essas etapas são consideradas fundamentais para o funcionamento do negócio e, em termos simples, definem quem pode ser segurado, por quanto e como o seguro funciona no dia a dia.

“Os principais gargalos estão diretamente ligados à fragmentação das regras de negócio e à dependência excessiva de processos manuais. Em muitas seguradoras, critérios de aceitação, cálculos e políticas estão espalhados em múltiplos sistemas, planilhas e códigos, o que gera inconsistências, retrabalho e dificuldade de governança”, afirma Felix.

Outro ponto destacado pelo executivo é que boa parte das decisões ainda depende de intervenção humana, mesmo quando os critérios são claros e repetitivos. Isso pode limitar a escala, aumentar o risco de erro e tornar a operação pouco resiliente em momentos de pico de demanda, diz ele.

“A Abaccus atua centralizando regras, critérios e cálculos em uma camada única de decisão, desacoplada dos sistemas transacionais. Na prática, isso pode significar que toda lógica de subscrição e precificação passa a ser definida, versionada e gerenciada em um motor de decisão, acessível às áreas de negócio e plenamente auditável”, descreve Felix.

A automação é uma realidade não apenas no setor de seguros, mas em todos os setores da economia. No Brasil, 78% das empresas já investiram em ferramentas de automação de processos de negócios, de acordo com uma pesquisa da OTRS Group repercutida pelo site Consumidor Moderno.

A funcionalidade da adoção de plataformas de automação é, segundo o CPTO da Abaccus, a eliminação da duplicidade de regras entre canais, redução da dependência da área de tecnologia da informação (TI) e a aplicação das decisões em toda a operação da seguradora.

Ele acrescenta que os ganhos mais imediatos costumam aparecer nas etapas de cotação, aceitação e emissão, nas quais há alto volume de decisões repetitivas e impacto direto na experiência do cliente.

Além disso, áreas como atendimento ao cliente (SAC) e operações percebem rapidamente a redução de inconsistências, já que preços, critérios e decisões passam a ser os mesmos em todos os canais. Isso tem potencial de diminuir conflitos, reclamações e necessidade de correções manuais.

“A automação elimina a variabilidade humana em decisões que deveriam ser objetivas. Quando regras claras e auditáveis executam a tomada de decisão, o risco de erro operacional cai. Além disso, ao centralizar as regras, evita-se que ajustes sejam feitos parcialmente ou de forma divergente entre sistemas, o que é uma das principais fontes de retrabalho no mercado segurador. O resultado pode ser uma operação mais previsível, estável e escalável”, ressalta Felix.

Para exemplificar, o especialista cita o caso de um cliente atendido pela Abaccus, uma empresa do ramo de seguros na qual a centralização das regras contribuiu para um ganho de 70% em eficiência. A seguradora registrou melhorias em outras duas frentes ao adotar a automação nos seus processos.

“Houve ganhos no tempo de resposta, já que mudanças em regras e critérios passaram a ser implementadas de forma mais rápida. Foi possível trazer também maior consistência, buscando garantir que as decisões fossem aplicadas de maneira uniforme em todos os canais”, detalha.

A plataforma da Abaccus disponibiliza APIs para conexão com agentes de Inteligência Artificial (IA), com objetivo de tornar os processos de cotação, análise de risco, vistoria prévia e análise de sinistros prontos para integração com os assistentes virtuais.

Para saber mais, basta acessar o site da Abaccus: https://abaccus.com.br/