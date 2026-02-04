Retorno às aulas exige preparo no acolhimento de alunos

O mês de fevereiro é sinônimo de retorno às aulas em escolas e colégios de todo o Brasil. Antes mesmo de as crianças e adolescentes entrarem em sala de aula para o início de um novo ano letivo, há instituições de ensino que se preparam para fazer o acolhimento dos estudantes.

Marcia Cabrera, coordenadora pedagógica do colégio de educação bilíngue Brasil Canadá, afirma que a volta às aulas marca um recomeço emocional e relacional. Após longos períodos de férias ou mudanças de turma, alunos e professores podem chegar à escola com expectativas, inseguranças e ansiedades, diz a profissional.

“Um acolhimento bem planejado ajuda a regular emoções, reconstruir vínculos e criar um clima de segurança e confiança, favorecendo o engajamento e a aprendizagem desde os primeiros dias”, pondera Cabrera. O colégio no qual ela atua como coordenadora tem unidades nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, além do Distrito Federal.

A profissional destaca a importância de estruturar o acolhimento por meio de práticas que fortalecem o vínculo e o sentimento de pertencimento não apenas dos alunos, mas também das famílias e dos professores. “O início do ano letivo precisa ser marcado por encontros formativos e momentos de troca pedagógica, nos quais os professores sejam recebidos de forma acolhedora, respeitosa e colaborativa”, avalia ela.

A coordenadora cita práticas do colégio Brasil Canadá para ilustrar estratégias de acolhimento adotadas na educação. “Antes do início das aulas, realizamos reuniões com as novas famílias, proporcionando um primeiro contato com a coordenação e a direção pedagógica. Esses encontros permitem que os pais compartilhem informações importantes sobre seus filhos e reforçam a parceria entre escola e família como base do processo educativo”, detalha.

Além disso, nas unidades do colégio são promovidas semanas especiais de adaptação para os novos alunos, especialmente para os pequenos, além de atividades socioemocionais integradas a avaliações diagnósticas leves, à construção coletiva de acordos de convivência e a ações que envolvem toda a comunidade escolar. O objetivo é garantir um alinhamento claro de expectativas, rotinas e valores, criando um ambiente seguro e propício à aprendizagem desde os primeiros dias.

“Alunos da Educação Infantil e do primeiro ano do Ensino Fundamental são convidados a conhecer a escola antes do início oficial das aulas. Nesse momento, as crianças chegam a um ambiente preparado para acolhê-las, com atenção integral voltada a quem está descobrindo um novo mundo, repleto de pessoas, espaços e experiências ainda desconhecidas”, compartilha a profissional.

Ela ressalta que a abordagem humanizada ganha ainda mais importância em meio à preocupação coletiva sobre a saúde mental de crianças e adolescentes. Em 2019, antes da pandemia de Covid-19, a estimativa era de que 17,1% dos jovens no Brasil entre 10 e 19 anos possuíam algum transtorno, segundo um relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

Já entre 2014 e 2024, os atendimentos relacionados à ansiedade no Sistema Único de Saúde (SUS) subiram quase 2.500% na faixa etária de 10 a 14 anos. O aumento foi ainda maior entre jovens de 15 a 19 anos: 3.300%, de acordo com dados divulgados pelo Jornal da USP.

“Um acolhimento eficaz fortalece a segurança emocional e o sentimento de pertencimento, o que se reflete diretamente no engajamento, na redução de conflitos e na diminuição da evasão escolar. Sentindo-se acolhidos, os alunos aprendem melhor, participam mais das atividades e desenvolvem relações mais saudáveis, criando uma base sólida para um desempenho acadêmico consistente ao longo do ano”, pontua a especialista.

A coordenadora pedagógica explica que a família também cumpre um papel importante no retorno às aulas. É ela quem ajuda a criança a retomar, após as férias, hábitos como preparo do material escolar, horários regulares de sono e rotina de estudo.

Além disso, quando os responsáveis acompanham o progresso do estudante, conversam sobre a importância da educação e estão em contato frequente com a escola, eles mostram que o aluno não está sozinho no processo de aprendizado, defende Cabrera.

