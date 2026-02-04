Falhas em taxas afetam PMEs que usam maquininhas

Auditores financeiros alertam que empresas do varejo registram prejuízos anuais decorrentes da falta de controle sobre cobranças de taxas em transações com cartões. O problema ocorre em operações realizadas por meio de maquininhas, envolve erros como divergências em taxas contratadas e antecipações não autorizadas e afeta principalmente micro, pequenas e médias empresas (MPMEs), impactando diretamente a receita mensal e a margem de lucro desses negócios.

Análises e estudos recentes apontam que essas falhas estão relacionadas à ausência de auditoria sistemática e à dependência de processos manuais de conciliação. O crescimento do mercado de pagamentos eletrônicos, aliado ao aumento do volume de transações, intensifica a necessidade de automação para garantir maior controle financeiro e reduzir perdas operacionais.



A análise da Audtax, publicada em 2023, indica falhas em operações de maquininhas de cartão que geram prejuízos, como erros de cobrança de taxa e antecipações não autorizadas em adquirentes. Os vouchers de alimentação e refeição apresentam taxas mais elevadas e maior incidência de discrepâncias.?

A conciliação manual, adotada por muitas micro, pequenas e médias empresas (MPMEs), contribui para divergências não detectadas. “Sem triangulação de dados entre vendas, operadoras e bancos, as divergências passam despercebidas, impactando a margem de lucro”, afirma Tiago Anjos, Product Owner do Grupo Skill, com experiência em gestão de pagamentos eletrônicos.?



Levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) em parceria com o SPC Brasil aponta que 41% dos consumidores brasileiros sofreram golpes financeiros ou tentativas de fraude entre maio de 2024 e 2025, o equivalente a cerca de 15,5 milhões de pessoas. Entre as ocorrências mais comuns estão clonagens de cartões, transferências indevidas e pagamentos por produtos ou serviços não entregues, cenário que reforça os riscos associados às transações eletrônicas e a importância de mecanismos de controle e auditoria.

O Banco Central, em relatório sobre o sistema de pagamentos de 2025, registra crescimento no mercado de pagamentos eletrônicos e destaca a necessidade de automação em auditorias. No primeiro semestre de 2025, as transações de pagamento cresceram em quantidade.

O Conciliador de Cartões do Grupo Skill, por exemplo, integra APIs multi-adquirentes e triangulação de dados para auditoria. Além disso, empresas que implementam auditoria automatizada reportam redução de discrepâncias, conforme Tiago Anjos, Product Owner do Grupo Skill.?

Dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) mostram que 56% das MPMEs usam maquininhas de cartão, com aumento de 17 pontos percentuais nos últimos cinco anos até 2021.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Apesar de a pesquisa não especificar a proporção de empresas que realizam auditorias regulares, a ausência de controle sistemático sobre as taxas de maquininhas pode impactar negócios com elevado volume de transações. Nesse contexto, soluções de conciliação e auditoria automatizada, que integram ERP, operadoras e instituições financeiras, são utilizadas para possibilitar a verificação das taxas aplicadas.