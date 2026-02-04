MPD Engenharia entrega novos complexos da USP Ribeirão

A MPD Engenharia concluiu e entregou ao Governo do Estado de São Paulo, as obras dos novos complexos de ensino e pesquisa da Universidade de São Paulo (USP), no campus de Ribeirão Preto. O projeto, iniciado em 2023, ampliou de forma significativa a infraestrutura acadêmica da instituição e reforça o papel da engenharia como agente estratégico para o desenvolvimento da educação, da ciência e da inovação no interior paulista.

Com mais de 25 mil metros quadrados de área construída, o novo Complexo de Pesquisa e Ciências Biomédicas (CPCBio) da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto foi concebido para atender cinco departamentos. Ele integra ensino, pesquisa e extensão em um único espaço, promovendo um ambiente multidisciplinar e colaborativo.

A construção durou dois anos e hoje o local abriga quatro blocos de edifícios, além de uma área externa e sistema viário, que reúnem: 187 salas; 238 áreas de laboratório, incluindo Laboratórios de Biossegurança Nível 3 (instalações de alta contenção para manipular microrganismos de alto risco individual, como vírus e bactérias que causam doenças graves); Biotério; Áreas de lavagem, paramentação e resíduos; além de espaços técnicos de multiuso.

A entrega de alto nível, voltada à modernização e à expansão da capacidade científica da USP, exigiu planejamento técnico rigoroso e coordenação precisa, características fundamentais em obras de alta complexidade. Para a MPD, a entrega desses novos espaços, incluindo salas de aula e setores administrativos para o ciclo básico, consolida sua atuação como construtora especializada em obras públicas de alta complexidade, que geram impacto direto no desenvolvimento social e educacional.

A conquista da licitação e a entrega do projeto marcam a presença da MPD em obras do segmento de educação, consolidadas em experiências prévias como a Universidade Federal do ABC, a USP – CDI I e a Reitoria da Universidade de São Paulo – USP.

“Contribuir para a criação de ambientes que estimulam a produção de conhecimento e a formação de talentos é motivo de grande orgulho para a MPD. Acreditamos que a engenharia tem um papel fundamental na construção de edificações duradouras para a sociedade, especialmente quando está a serviço da educação e da ciência”, afirma Fábio Nossaes, diretor-geral de Construção da MPD Engenharia.

Segundo o executivo, a obra também evidencia a capacidade da empresa de atuar em projetos institucionais de grande porte. “Obras como esta exigem planejamento rigoroso, precisão técnica e inovação nos processos construtivos. Nossa experiência em obras educacionais de alta complexidade nos permite entregar projetos eficientes, com qualidade e alinhados às necessidades de cada instituição e público-alvo, levando em consideração as particularidades e necessidades de cada projeto”, completa.