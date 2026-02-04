Kwai reúne diferentes festas de Carnaval em espaço no app

O Kwai, aplicativo de criação e compartilhamento de vídeos curtos, anuncia seu projeto para celebrar o Carnaval com uma cobertura que valoriza os diferentes jeitos de viver a festa pelo Brasil. Com o conceito “CarnaKwai: Todo Carnaval Tem Kwai”, a iniciativa conecta criadores, comunidades locais e usuários em uma experiência que vai do bloco de rua aos grandes circuitos, das capitais aos carnavais regionais.

Como parte da ação, o Kwai apresenta os embaixadores oficiais que vão mostrar o Carnaval a partir de suas realidades e territórios, ajudando a construir um retrato plural da festa em 2026. Entre os embaixadores que estarão nos camarotes das principais festas tradicionais, Fran de Milhões acompanha a festa em Salvador (BA), Jaqueline Santos e Nizam Hayek estarão em São Paulo (SP) e Lucas Souza mostrará a folia no Rio de Janeiro (RJ).

Já entre os que estarão na cobertura pelas ruas, Alysson Moura acompanhará a folia em Fortaleza (CE), Sonic Rodrigues em Aracati (CE) e Alana Alves mostrará a festa em João Pessoa (PB), enquanto Lindaci Luna irá promover seu próprio bloco de carnaval em Passira, no interior de Pernambuco (PE), em uma festa com amigos e convidados. No Sudeste, Paula Ferrão trará o carnaval do Rio de Janeiro (RJ) e A Diva do Kwai em Belo Horizonte (MG). Já no Sul, Clara Martins irá mostrar a folia em São Miguel do Iguaçu (PR) e Pedicino Vlogs em Balneário Camboriú (SC).

Além dos embaixadores, o CarnaKwai 2026 também contará com uma equipe de quase 80 criadores, de diferentes perfis e representantes de todas as regiões do país, ampliando o alcance e a diversidade de formatos e narrativas dentro da plataforma.

“Queremos reforçar que o carnaval não acontece só em um lugar, em uma cidade ou em um tipo de festa. Ele vive em cada esquina, em cada ritmo e em cada história pessoal e o Kwai é o espaço onde essas histórias se encontram”, afirma Claudine Bayma, diretora-geral do Kwai no Brasil. “Ao conectar embaixadores, criadores regionais e usuários comuns, mostramos um retrato mais completo da diversidade do Carnaval brasileiro.”

Hub de Carnaval

Para facilitar o acesso aos conteúdos, o Kwai manterá uma página especial dentro do aplicativo, que funciona como um hub do CarnaKwai. No espaço, os usuários podem acompanhar a cobertura dos embaixadores e time de criadores, além de descobrir novos perfis e explorar conteúdos de Carnaval publicados em diferentes cidades e estilos de folia.

Ao longo de fevereiro, o Kwai também promove desafios temáticos com incentivos para usuários registrarem e compartilharem seus próprios momentos de carnaval. A proposta é ampliar ainda mais a presença de diferentes culturas e expressões da festa, com recursos criativos como músicas e filtros especiais.