Inteligência artificial e integração de dados transformam a saúde no Brasil

Organizações de saúde no Brasil estão adotando tecnologias digitais de forma constante para melhorar a eficiência, a qualidade do atendimento e a sustentabilidade financeira em todo o complexo ecossistema público e privado do país, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia focada em inteligência artificial.

O relatório ISG Provider Lens® Healthcare Digital Services 2025 para o Brasil revela que as empresas estão priorizando a integração de dados, a modernização das operações e a eficiência e qualidade impulsionadas pela tecnologia, em meio a desafios como financiamento limitado, custos crescentes e desigualdade regional.

“Os sistemas de saúde brasileiros estão sob intensa pressão para fazer mais com recursos limitados, ao mesmo tempo que ampliam o acesso e a qualidade”, disse James Burke, sócio da área de Saúde da ISG. “A transformação digital tornou-se fundamental para melhorar os resultados e garantir a viabilidade a longo prazo.”

Segundo o relatório, empresas no Brasil estão implementando a interoperabilidade para conectar sistemas de saúde fragmentados e reduzir ineficiências. A Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) e padrões como HL7 e FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) possibilitaram uma troca de dados mais segura entre hospitais, clínicas e laboratórios. Essa capacidade reduz erros, duplicação e atrasos administrativos, permitindo decisões clínicas mais rápidas e embasadas. À medida que os sistemas se tornam mais conectados, as organizações podem aprimorar a comunicação entre os sistemas de saúde pública e complementar.

As empresas de saúde do país utilizam cada vez mais big data e análises avançadas para melhorar seu desempenho operacional e financeiro, diz a ISG. Os prestadores de serviços de saúde estão aplicando análises em tempo real para monitorar resultados clínicos, uso de recursos e indicadores financeiros. Essas ferramentas ajudam as organizações a antecipar riscos, reduzir o desperdício e estabelecer gastos mais disciplinados.

A adoção de IA e telemedicina está se expandindoàmedida que as organizações buscam ganhos de produtividade e maior acesso aos cuidados de saúde, afirma o relatório. Embora o uso institucionalizado de IA ainda seja limitado, ele está crescendo entre os pioneiros, que relatam redução da carga de trabalho administrativa, melhor gerenciamento de prontuários médicos e maior engajamento do paciente. A telemedicina e o monitoramento remoto se expandiram significativamente após a pandemia, impulsionados por regulamentações atualizadas e novos modelos híbridos de atendimento. Essas tecnologias reduziram custos e melhoraram a continuidade do cuidado, embora a infraestrutura limitada e a segurança da informação ainda representem desafios.

“As empresas brasileiras de saúde estão adotando novas tecnologias que proporcionam ganhos mensuráveis ??de eficiência e melhorias no atendimento”, afirmou Sonia Maria Castral, autora principal do relatório. “O sucesso depende do suporteàanálise de dados eàautomação, com forte interoperabilidade, governança e segurança.”

O relatório também explora outras tendências do setor de saúde brasileiro, incluindo a crescente demanda por modelos de assistência baseados em valor e processos mais inteligentes de autorização e auditoria de cuidados.

Para obter mais informações sobre os desafios tecnológicos enfrentados pelas empresas brasileiras de saúde, juntamente com as recomendações da ISG para superá-los, consulte o briefing ISG Provider Lens® Focal Points aqui.

O relatório ISG Provider Lens® Healthcare Digital Services 2025 para o Brasil avalia as capacidades de 26 fornecedores em três quadrantes: Payer Digital Transformation, Provider Digital Transformation e Interoperability and Data Security.

O relatório nomeia a Deloitte, a MV e a Philips Healthcare – Tasy como líderes em todos os três quadrantes. Nomeia a Accenture como líder em dois quadrantes e a DGS, a InterSystems e a TOTVS como líderes em um quadrante cada.

Além disso, a Liberty Health, a Planium e a UpFlux foram nomeadas como Rising Stars — empresas com um “portfólio promissor” e “alto potencial futuro”, segundo a definição da ISG — em um quadrante cada.

Na área de experiência do cliente, a Persistent Systems foi nomeada a ISG CX Star Performer global de 2025 entre os fornecedores de serviços digitais para o setor de saúde. A Persistent Systems obteve as maiores pontuações de satisfação do cliente na pesquisa Voice of the Customer da ISG, parte do programa ISG Star of Excellence™, o principal reconhecimento de qualidade para o setor de tecnologia e serviços empresariais.

O relatório ISG Provider Lens® Healthcare Digital Services 2025 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página.

Sobre o ISG Provider Lens® Research

A série de pesquisas ISG Provider Lens® Quadrant é a única avaliação de fornecedores de serviços desse tipo a combinar pesquisa empírica, orientada por dados e análise de mercado com a experiência e observações do mundo real da equipe de consultoria global da ISG. As empresas encontrarão uma riqueza de dados detalhados e análises de mercado para ajudar a orientar sua seleção de parceiros de sourcing apropriados, enquanto os consultores da ISG usam os relatórios para validar seu próprio conhecimento de mercado e fazer recomendações aos clientes empresariais da ISG. A pesquisa atualmente cobre fornecedores que oferecem seus serviços globalmente, em toda a Europa, bem como nos EUA, Canadá, México, Brasil, Reino Unido, França, Benelux, Alemanha, Suíça, países nórdicos, Austrália e Cingapura/Malásia, com mercados adicionais a serem adicionados no futuro. Para obter mais informações sobre a pesquisa ISG Provider Lens™, visite esta página da web.

Sobre a ISG

A ISG (Nasdaq: III) é uma empresa global de consultoria e pesquisa tecnológica centrada em IA. Uma parceira confiável para mais de 900 clientes, incluindo 75 das 100 maiores empresas do mundo, a ISG é uma líder de longa data em tecnologia e serviços empresariais que agora está na vanguarda da alavancagem da IA ??para ajudar organizações a alcançar excelência operacional e crescimento mais rápido. A empresa, fundada em 2006, é conhecida por seus dados de mercado proprietários, conhecimento profundo dos ecossistemas de fornecedores e a expertise de seus 1.600 profissionais em todo o mundo trabalhando juntos para ajudar os clientes a maximizar o valor de seus investimentos em tecnologia.

