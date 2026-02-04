QNA Marcom and Events Aprofunda Presença na APAC com Inauguração de Escritório em Mumbai

Para um Snippet de Mídia deste comunicado, clique no link.

MUMBAI, India, Feb. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A QNA Marcom & Events, líder global em marketing estratégico, conferências B2B e plataformas de criação de marca, anunciou a abertura da sua sede na Ásia-Pacífico (APAC) em Mumbai, um marco significativo para a expansão da empresa em toda a região. A abertura coincide com a QNA completando uma década de operações, comemorando dez anos de criação de plataformas confiáveis, direcionamento das conversas do setor e envolvimento significativo nos mercados globais.

O escritório foi inaugurado pelo Sr. Bharat Mehra, um renomado empresário, filantropo e consultor estratégico. Ele é Presidente do Radha Meera Trust, Fundador da Bharat Mehra Strategies e consultor de confiança para empresas líderes em toda a Índia e o Oriente Médio. O Sr. Mehra também atua como Conselheiro Chefe da Anant Ambani e Consultor do Sr. Ajay Piramal. Amplamente conhecido por suas contribuições humanitárias e liderança de pensamento, sua presença como convidado principal na inauguração ressalta a importância estratégica da expansão indiana da QNA e reflete um compromisso compartilhado com a inovação, a liderança orientada por propósitos e o impacto na comunidade.

Com a inauguração da sua sede na APAC, a QNA visa dimensionar a sua presença na Índia e na Ásia-Pacífico, com a organização de plataformas de alto impacto alinhadas com a evolução das necessidades do mercado em vários setores verticais da indústria. O escritório de Mumbai servirá como um centro de inovação regional, permitindo que a QNA explore novas geografias, adote tecnologias emergentes e ofereça eventos imersivos e orientados por resultados para governos, empresas e ecossistemas da indústria.

Nos últimos dez anos, a QNA realizou com sucesso mais de 150 conferências e cúpulas B2B, além de milhares de roadshows selecionados em mais de 20 países, na Índia, APAC, Oriente Médio, África e Europa. A empresa tem feito parcerias estreitas com governos, reguladores, empresas globais e associações do setor, estabelecendo-se como criadora confiável de plataformas para iniciativas nacionais e regionais.

Ankit Shukla, Diretor Administrativo da QNA, disse:

“Mumbai sempre foi meu lar, e a abertura da sede da APAC da QNA aqui é realmente um sonho tornado realidade. Juntamente com a comemoração de dez anos de criação da QNA em uma plataforma global, esta inauguração representa um marco profissional e pessoal. Na última década, expandimos em mais de 20 países por meio de fortes parcerias e iniciativas orientadas por objetivos. Além de uma expansão geográfica, o escritório de Mumbai confirma o nosso compromisso de longo prazo com a Índia como um mercado central de crescimento e centro de inovação.”

Conhecida por seus eventos ricos em conteúdo e orientados por insights, a QNA reúne líderes empresariais, formuladores de políticas, empreendedores e experts em tecnologia para promover a colaboração, estimular o diálogo e impulsionar mudanças significativas. A empresa tem uma missão clara: fazer as perguntas certas, desafiar o status quo e compartilhar insights acionáveis que capacitem os líderes a navegar e moldar um cenário global em constante evolução.

O escritório de Mumbai marca um novo capítulo na jornada da QNA - com base em uma década de impacto - e fortalece seu papel de parceiro global de conhecimento, facilitador de mercado e catalisador confiável para o crescimento em toda a APAC e além.

Contato:

Ankit Shukla, MD, QNA, info@qna-events.com, +971 552572807

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001162939)