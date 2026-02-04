The World's 100 Best Coffee Shops with DaVinci Gourmet: o ranking global de cafeterias será divulgado em Madri

A lista será anunciada no dia 16 de fevereiro durante o CoffeeFest Madrid, depois da avaliação de mais de 15.000 cafeterias de todo o mundo

Uma referência fundamental para a comunidade global do café: mais de 800 experts do setor e 350.000 votos do público decidiram o ranking final

A lista reflete a ascensão do café de qualidade em países como Estados Unidos, Austrália, Colômbia, Peru, China, Filipinas, Malásia, México, Coréia, Emirados Árabes Unidos, Chile e Espanha

MADRI, Feb. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A nova edição do The World's 100 Best Coffee Shops with Davinci Gourmet será oficialmente divulgada no dia 16 de fevereiro às 13h durante o CoffeeFest Madrid, o evento internacional que reúne o melhor do mundo do café.

Depois de avaliar mais de 15.000 cafeterias em todo o mundo e unir as ideias de mais de 800 juízes experts com 350.000 votos do público, este ranking tornou-se um guia global de experiências com cafés especiais e de alta qualidade.

A lista destaca cenários de cafés emergentes e consolidados em países como Estados Unidos, Austrália, Colômbia, Peru, Filipinas e Espanha, mostrando a força de um movimento global que continua a crescer em todas as regiões.

“Este ranking vai além de uma lista de cafeterias excepcionais; é um instantâneo do momento cultural, criativo e profissional que o café está tendo em todo o mundo”, disse César Ramírez, CEO de The World’s 100 Best Coffee Shops with DaVinci Gourmet.

“Nossa parceria com The World’s 100 Best Coffee Shops celebra a criatividade, a arte e entusiasmo do mundo do café. Como marca global de soluções de bebidas que defende a cultura do café e a comunidade cafeeira, nós da DaVinci Gourmet temos o orgulho de apoiar uma iniciativa que reconhece as cafeterias mais inspiradoras do planeta — avaliadas por experts e escolhidas pelos entusiastas do café”, disse Eloise Dubuisson, Gerente Geral de Marcas de Foodservice da Kerry Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África.

Um processo de avaliação global

Para garantir um processo justo, rigoroso e representativo, o ranking conta com um jurado internacional composto por mais de 800 profissionais dos setores do café e da gastronomia, que lideram a avaliação em diferentes regiões do mundo.

O processo de seleção combina critérios de experts (70%) e votação pública (30%), garantindo uma perspectiva abrangente, diversificada e representativa do setor.

Os critérios de avaliação, aplicados uniformemente em todo o mundo, são:

Qualidade do café: Avaliação do sabor, aroma, consistência e uso de grãos de alta qualidade.

Expertise do barista: A habilidade e o conhecimento dos baristas são fundamentais. Consideração da capacidade dele criar bebidas excepcionais, entender as origens do café e dominar várias técnicas de preparação.

Práticas de sustentabilidade: Apreciação do compromisso com grãos de origem ética, práticas ecologicamente corretas e envolvimento da comunidade local.

Serviço ao cliente: Um serviço excepcional se traduz em uma experiência memorável. Consideração da atenção, simpatia e conhecimento da equipe.

Ambiente e atmosfera: O ambiente é essencial para a experiência geral. Análise da decoração, do layout dos assentos, da iluminação, da música e do clima geral do ambiente.

Qualidade dos alimentos e doces: Embora o café seja o foco principal, a qualidade e a variedade dos alimentos e doces também são importantes.

Inovação: Reconhecimento de cafeterias que se destacam pela sua criatividade, técnicas inovadoras do preparo do café e ofertas exclusivas.

Consistência: O alto padrão da qualidade e do serviço, independentemente do momento ou ocasião, é essencial.

As cafeterias selecionadas se destacam pela oferta do café e também pela sua capacidade de oferta de uma experiência integral, distinta e consistente ao longo do tempo.

O jurado internacional é composto por personalidades das indústrias do café, da gastronomia e da hospitalidade. Profissionais que lideram as avaliações regionais: Kat Melheim e Pack Katisomsakul (América do Norte), Michalis Dimitrakopoulos e Dara Santana (Europa), Darveris Rivas (América do Sul), Tanty Hartono, Sunghee Tark e Mariam Erin (Ásia e Oriente Médio), Jack Simpson (Oceania) e Jolie Marlene (África). Esse comitê global garante uma perspectiva inclusiva e orientada pelos experts, que refletem a riqueza, a evolução e a diversidade do ecossistema do café em escala global.

Um cenário global: CoffeeFest Madrid

A cerimônia de premiação ocorrerá durante CoffeeFest Madrid 2026, o principal festival europeu de café de qualidade e hospitalidade inovadora, a ser realizado de 14 a 16 de fevereiro no IFEMA Madrid. Organizado pela Neodrinks, o CoffeeFest é um encontro internacional de marcas, torrefadores, profissionais e entusiastas do café que desejam permanecer na vanguarda da cultura global do café.

Sobre a Neodrinks

Neodrinks é uma plataforma focada em ativar tendências em hospitalidade, alimentos e bebidas, e comércio. Ele é responsável por iniciativas líderes do setor, como The Drinks Show, Madrid Cocktail Week, Top Cocktail Bars e CoffeeFest, e organiza os campeonatos oficiais da Specialty Coffee Association (SCA) na Espanha.

Sobre a DaVinci Gourmet

DaVinci Gourmet é uma marca global de bebidas que enfatiza a inovação e a sustentabilidade, oferecendo soluções de bebidas para os canais de Foodservice. Na DaVinci Gourmet, nosso foco é o entusiasmo pelo café. Fornecemos uma paleta vibrante de sabores autênticos elaborados a partir de ingredientes da mais alta qualidade, capacitando os artistas de bebidas a criar suas próximas obras-primas. ?

Patrocinadores

A edição de 2026 do The World's 100 Best with DaVinci Gourmet Coffee Shops é apoiada pela DaVinci Gourmet como Patrocinadora Global e Principal; Slayer, Markibar, Cropster e CoffeeFest Madrid como Patrocinadores Principais; e Fidatec e a Federação Nacional de Cafeicultores da Colômbia (Craft Specialty Coffees) como Patrocinadores. Seu compromisso fortalece o alcance internacional desta iniciativa e reforça o valor do café como força cultural e gastronômica.

Consultas ou entrevistas da Mídia:

Be Cooltural

prensa@becooltural.com

