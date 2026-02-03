Yubico revela ROI de 265% e redução de 99,99% no risco de exposição a custos de violação endereçáveis, conforme o estudo Total Economic Impact

A Yubico (NASDAQ STOCKHOLM: YUBICO), uma empresa moderna de cibersegurança e criadora das chaves de acesso mais seguras, anunciou hoje os resultados do estudo Total Economic Impact™ (TEI) encomendado sobre as YubiKeys da Yubico, conduzido pela Forrester Consulting. O estudo, composto por entrevistas com empresas globais com mais de 5.000 funcionários, descobriu que uma organização composta com base nos clientes entrevistados alcançou um retorno sobre o investimento (ROI) de 265% e um valor presente líquido (NPV) de US$ 5,3 milhões ao longo de três anos ao substituir a autenticação multifatorial (MFA) tradicional e senhas de uso único (OTPs) por YubiKeys resistentes a phishing.

Em uma era de deepfakes de alta qualidade e extorsão gerada por IA, o estudo mostra uma mudança crítica na cibersegurança: a MFA tradicional não é mais suficiente para impedir os modernos ataques de contorno de MFA e engenharia social. De acordo com o estudo, a implantação das YubiKeys eliminou efetivamente os riscos de phishing e roubo de credenciais, reduzindo em 99,99% a exposição da organização aos custos de violação decorrentes de ataques endereçáveis.

“À medida que as ameaças impulsionadas por IA tornam os métodos tradicionais de autenticação cada vez mais vulneráveis, este estudo da Forrester confirma para nós que a MFA resistente a phishing deixou de ser opcional — agora é um pilar da resiliência cibernética e um acelerador de negócios”, afirmou Ronnie Manning, diretor de marca da Yubico. “As YubiKeys não apenas protegem as empresas contra o aumento das ameaças de phishing, como também devolvem tempo aos colaboradores para que se concentrem em tarefas críticas para o negócio e reduzem a carga sobre as equipes de segurança e TI.”

Principais constatações financeiras e operacionais

A análise financeira, baseada em entrevistas com tomadores de decisão de seis grandes organizações, revelou benefícios significativos e quantificados — US$ 7,3 milhões em benefícios totais ao longo de três anos — em toda a empresa:

Segurança reforçada (US$ 1,6 milhão em valor): ao eliminar o risco de phishing, a organização composta por 5.000 funcionários reduziu drasticamente a probabilidade de uma violação bem-sucedida baseada em credenciais;

ao eliminar o risco de phishing, a organização composta por 5.000 funcionários reduziu drasticamente a probabilidade de uma violação bem-sucedida baseada em credenciais; Melhoria da experiência do usuário final (US$ 2,2 milhões em valor): os usuários passaram a se autenticar 80% mais rápido com YubiKeys em comparação ao MFA legado. Além disso, a adoção de MFA resistente a phishing permitiu simplificar as políticas de senha, economizando 30 minutos por usuário em cada atualização trimestral;

os usuários passaram a se autenticar com YubiKeys em comparação ao MFA legado. Além disso, a adoção de MFA resistente a phishing permitiu simplificar as políticas de senha, economizando 30 minutos por usuário em cada atualização trimestral; Eficiência operacional (US$ 1,7 milhão em economia): a organização economizou US$ 912.000 em mão de obra de segurança e IAM ao evitar investigações de ataques. Outros US$ 476.000 foram economizados em custos de help desk ao eliminar chamados de redefinição de senha, e US$ 321.000 foram economizados com a desativação do MFA legado;

a organização economizou US$ 912.000 em mão de obra de segurança e IAM ao evitar investigações de ataques. Outros US$ 476.000 foram economizados em custos de help desk ao eliminar chamados de redefinição de senha, e US$ 321.000 foram economizados com a desativação do MFA legado; Crescimento dos negócios (US$ 1,9 milhão em valor): a segurança fortalecida melhorou a reputação e a confiança na marca, ajudando a organização a atender requisitos rigorosos de segurança de clientes e conquistar novos negócios.

Quando a Forrester perguntou a um diretor de tecnologia da informação e cibersegurança do governo sobre o impacto financeiro das YubiKeys para sua organização, ele afirmou: “As YubiKeys são uma forma fiscalmente responsável de elevar a postura de cibersegurança”. Além disso, ao ser questionado sobre a relação de trabalho, um gerente sênior de cibersegurança para serviços de telecomunicações declarou: “A Yubico é fácil de trabalhar. Eles demonstraram capacidade de entregar na escala e na velocidade de que precisávamos”.

Implantação empresarial simplificada com YubiKeys: o caminho para a segurança sem senhas e confiança zero

Além dos ganhos financeiros, o estudo observou que as YubiKeys atuam como um elemento fundamental para organizações que migram para uma arquitetura de Confiança Zero. Ao suportar múltiplos protocolos — incluindo FIDO2/WebAuthn, cartão inteligente (PIV) e OTP — as YubiKeys oferecem a flexibilidade necessária para proteger diversos ambientes, desde sistemas legados até aplicativos modernos em nuvem.

“Nosso CEO afirmou que vamos ser 100% resistentes a phishing e sem senha. Precisávamos buscar algo que nos ajudasse a alcançar um modelo sem senha ao longo de todo o ciclo de vida dos colaboradores e que fosse 100% resistente a phishing. A única solução que atendeu a esses requisitos foi a YubiKeys”, afirmou um engenheiro principal de identidade de uma empresa de tecnologia entrevistado para o estudo.

Para ajudar as organizações a alcançar esses resultados de forma rápida e integrada, a Yubico oferece um conjunto abrangente de serviços corporativos, incluindo o YubiKey as a Service,um modelo de assinatura que transforma despesas de capital em despesas operacionais previsíveis. Como uma solução completa para implantar e gerenciar o YubiKey, o YubiKey as a Service permite que as equipes de TI usem um novo recurso de autoatendimento para capacitar os usuários finais a solicitar YubiKeys diretamente e recebê-las no endereço de sua escolha. Exclusivamente como parte deste serviço, a Yubico oferece uma variedade de opções de inscrição e entrega para uma força de trabalho global e distribuída, acelerando o retorno sobre o investimento e reduzindo significativamente o custo total.

Para obter mais informações e baixar o estudo completo do Forrester TEI, visite aqui.

Além disso, a Yubico realizará um webinar com a Forrester em 24 de fevereiro para apresentar uma análise da pesquisa Forrester TEI e o que isso significa para as organizações que estão explorando e implantando YubiKeys em suas empresas. Inscreva-se aqui.

Sobre a Yubico

A Yubico (Nasdaq Stockholm: YUBICO) é uma empresa moderna de segurança cibernética cuja missão é tornar a internet mais segura para todo mundo. Como inventora do YubiKey, estabelecemos o padrão ouro para a autenticação moderna resistente a phishing e apoiada por hardware, impedindo a invasão de contas e simplificando o login seguro.

Desde 2007, ajudamos a moldar os padrões globais de autenticação, cocriamos o FIDO2, WebAuthn e FIDO U2F, e introduzimos a senha original. Hoje, nossa tecnologia de senha protege pessoas e organizações em mais de 160 países, transformando a forma como a identidade digital é protegida, desde o cadastro até a recuperação de contas.

Com a confiança das marcas, governos e instituições mais preocupados com a segurança do mundo, as YubiKeys funcionam imediatamente com centenas de aplicativos e serviços, oferecendo acesso rápido e sem senha, sem atritos ou compromissos.

Acreditamos que uma segurança forte nunca deve estar fora do alcance. Por meio de nossa iniciativa filantrópica “Secure it Forward”, doamos YubiKeys para organizações sem fins lucrativos que apoiam comunidades em risco.

Com sede dupla em Estocolmo (Suécia) e em Santa Clara (EUA), a Yubico tem orgulho de ser reconhecida como uma das 100 empresas mais influentes pela revista TIME e uma das empresas mais inovadoras da Fast Company. Saiba mais em www.yubico.com.

