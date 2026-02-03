RHB é nova distribuidora oficial HP no Brasil

O mercado brasileiro de outsourcing tem passado por mudanças estruturais nos últimos anos. Estudos setoriais e análises de entidades do setor indicam um movimento de amadurecimento do modelo, marcado por margens mais pressionadas, contratos de maior duração e aumento dos requisitos técnicos e operacionais exigidos pelos clientes. Nesse contexto, a eficiência da cadeia de suprimentos e a previsibilidade de fornecimento tornaram-se fatores relevantes para a continuidade das operações.

É nesse ambiente que a RHB anuncia que passa a atuar como distribuidora autorizada da HP no Brasil. A iniciativa amplia a atuação da empresa na distribuição de equipamentos e suprimentos para operações de outsourcing e serviços gerenciados em todo o país, dentro dos critérios e diretrizes estabelecidos pela fabricante.

Com a inclusão da HP em seu portfólio oficial, a RHB passa a disponibilizar ao mercado acesso direto aos produtos da marca, equipamentos originais, canais formais de suporte e maior previsibilidade logística. As soluções atendem demandas de ambientes corporativos integrados a sistemas de gestão e a operações que exigem padronização e continuidade no fornecimento.

Segundo a RHB Solutions, o papel da distribuição no outsourcing envolve mais do que a entrega de produtos, abrangendo aspectos como planejamento, gestão de estoque, aderência contratual e suporte à operação.

“Passar a atuar como distribuidora autorizada da HP no Brasil representa um avanço na estrutura operacional da RHB. A distribuição oficial permite alinhar processos, garantir a origem dos equipamentos e atender às exigências técnicas e contratuais dos projetos de outsourcing”, afirma Rodolfo Villas Boas, CEO da RHB.

A conexão entre uma fabricante global e um modelo de distribuição especializado contribui para a organização da cadeia de fornecimento no setor. Integradores passam a operar com maior previsibilidade de entrega, contratos tendem a ter maior estabilidade operacional e a tecnologia se integra de forma mais consistente às rotinas de gestão dos clientes finais.

O anúncio reflete um movimento observado no mercado de outsourcing, no qual a distribuição especializada assume um papel relevante na estruturação de operações mais padronizadas e alinhadas às exigências contratuais e regulatórias do setor.



Sobre a HP

A HP é uma empresa global de tecnologia com atuação em diversos mercados, oferecendo soluções em impressão, computação e serviços corporativos. Seus produtos e tecnologias são utilizados por organizações de diferentes portes em ambientes empresariais e institucionais.



Sobre a RHB

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A RHB Solutions atua como distribuidora no mercado B2B, com foco em outsourcing de impressão e serviços gerenciados. A empresa opera na estruturação de modelos de distribuição voltados à padronização de processos, previsibilidade de fornecimento e suporte a contratos de longo prazo em ambientes corporativos.