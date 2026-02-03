Pressão de custos acelera transformação no setor de telecom

O início de 2026 marca um cenário de reprecificação de insumos para o setor de telecomunicações no Brasil. Em dezembro de 2025, o Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex) aprovou direitos antidumping definitivos sobre importações originárias da China, incluindo cabos de fibras ópticas, por prazo de até cinco anos, conforme a Resolução GECEX nº 837/2025, publicada no Diário Oficial da União em 22/12/2025.

Relatórios de mercado também indicam expansão do segmento de MVNOs no mundo. Segundo a Data Bridge Market Research, o mercado global de MVNO foi avaliado em US$ 84,43 bilhões (2024) e pode atingir US$ 156,74 bilhões (2032), com CAGR de 8,04% no período 2025–2032.

O que muda com a tarifa antidumping

A Resolução GECEX nº 837/2025 encerra investigação e aplica direito antidumping definitivo sobre importações brasileiras de cabos de fibras ópticas originárias da China, com cobrança em alíquota específica (em dólares por quilograma), pelo prazo de até cinco anos, conforme detalhamento do ato publicado pelo governo.

Nesse cenário, empresas que atuam na estruturação de modelos de conectividade, como a Play Tecnologia, acompanham os desdobramentos para o mercado.

Impacto esperado na cadeia de provedores

Entidades representativas do setor, como TelComp e Abramulti, indicaram publicamente que a elevação do custo de cabos e fibras ópticas pode afetar provedores de pequeno e médio porte que dependem de importações para expansão de infraestrutura, com efeitos potenciais sobre cronogramas e custo de implantação de rede.



Segundo Ilber Ragno, Ceo da Play Tecnologia, o tema entra no radar do setor por impactar diretamente o custo de expansão e a dinâmica comercial em mercados locais: “Com aumento de custo de infraestrutura, provedores tendem a revisar eficiência operacional e a composição do portfólio. Uma abordagem discutida no setor é diversificar a oferta com conectividade móvel e serviços digitais integrados, reduzindo dependência de estratégias concentradas exclusivamente em preço”.

Pressões de custo e competição no varejo de internet

Com mudanças na estrutura de custos e competição intensa em várias regiões, provedores e associações do setor têm citado fatores como:

aumento do custo de insumos essenciais de rede;

intensificação da concorrência em mercados locais;

pressão inflacionária e tributária sobre despesas operacionais.



MVNOs entram no debate como alternativa de modelo

Nesse ambiente, as Operadoras Móveis Virtuais (MVNOs) aparecem como um dos modelos utilizados em diferentes mercados para viabilizar oferta móvel com marca própria a partir de infraestrutura de terceiros. Estudos regulatórios sobre o tema descrevem MVNOs como arranjos possíveis para estruturar serviços de telecom e ofertas associadas a diferentes estratégias de mercado

A Play Tecnologia atua na estruturação de MVNOs e em integrações operacionais para provedores e marcas, incluindo a combinação de conectividade móvel com serviços digitais e componentes comerciais aplicados conforme a estratégia de cada operação.

Conectividade e serviços digitais como parte do pacote

No nível tático, análises setoriais descrevem que a combinação de conectividade com serviços digitais pode compor estratégias de portfólio, com iniciativas como:

ampliação de oferta com componentes digitais e SVAs;

programas de relacionamento (benefícios e incentivos);

canais de venda indireta (revendas e redes comerciais), conforme desenho da operação.

De acordo com o porta-voz, a Play Tecnologia opera com módulos que podem apoiar esse tipo de desenho comercial, como estrutura de MVNO, integrações de gestão e recursos voltados à expansão de canais (por exemplo, revenda e franquias), conforme a arquitetura adotada por cada parceiro.

2026: fatores associados ao consumo de conectividade

Além das pressões de custo, análises sobre tendências do setor destacam que redes 5G oferecem maior velocidade, menor latência e maior capacidade de conexão de dispositivos, sustentando novos padrões de uso e aplicações.

No contexto de consumo de informação, pesquisas sobre o tema também registram o papel das plataformas digitais no acompanhamento do noticiário e no comportamento do público.

Estratégias consideradas pelo setor

Segundo Ilber, a combinação entre pressões de custo e mudanças no consumo de serviços digitais tende a direcionar parte das discussões do mercado para organização de portfólio e canais: “O objetivo prático é manter uma oferta viável em custo e operação. Em 2026, a discussão passa por eficiência operacional, desenho de portfólio e capacidade de distribuição”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Play informa que atua com plataforma para operação MVNO e integrações voltadas a diferentes estratégias comerciais, incluindo recursos de gestão, distribuição e serviços digitais agregados.