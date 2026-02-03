Toptal classificada como a empresa de serviços profissionais mais confiável dos Estados Unidos pela Newsweek

A Toptal, a maior força de trabalho totalmente remota do mundo, foi classificada como a empresa de serviços profissionais mais confiável dos Estados Unidos na lista America’s Most Reliable Companies 2026 (Empresas Mais Confiáveis dos Estados Unidos de 2026), elaborada pela Newsweek e pela Statista. A lista classifica as principais empresas dos Estados Unidos com base na confiança, na confiabilidade e no desempenho consistente em seus setores.

No ranking da Newsweek das 300 empresas de todos os setores, a Toptal ficou em 10º lugar, logo atrás do Bank of America e da Oracle, que empataram em 9º lugar. Como a organização de serviços profissionais mais confiável dos Estados Unidos, a Toptal, que ficou em 11º lugar na classificação absoluta entre todas as empresas, ficou bemàfrente de empresas como Accenture (33), Deloitte (39) e Cognizant (66).

O ranking da America’s Most Reliable Companies 2026 baseia-se em uma pesquisa independente com mais de 80.000 avaliações enviadas por 2.400 tomadores de decisão nas maiores empresas da América, incluindo Apple, Dropbox, Johnson & Johnson e UPS, tornando esse reconhecimento um indicador especialmente significativo da excelência de produtos e serviços no mercado B2B. As empresas foram avaliadas em cinco métricas principais: probabilidade de recomendação, facilidade de fazer negócios, custo-benefício, consistência dos resultados e reputação de confiabilidade. O ranking reconhece as organizações que oferecem resultados confiáveis e consistentes.

“A confiança e a confiabilidade estão no centro de tudo o que fazemos na Toptal”, afirmou Taso Du Val, CEO da Toptal. “Ser classificada como a empresa de serviços profissionais mais confiável dos Estados Unidos reforça nosso compromisso contínuo de oferecer experiências e resultados excepcionais a clientes de todos os portes. Essa conquista reflete a confiança que organizações globais depositam na Toptal como uma parceira confiável para talentos de alto nível e execução estratégica.”

A Toptal se destaca pela qualidade de seus serviços profissionais em diversas áreas, como serviços de tecnologia, serviços de IA, rotulagem e anotação de dados, consultoria de gestão, serviços gerenciados e muito mais — tudo executado pelos 3% melhores talentos do mundo.

Ao garantir sua posição na lista ao lado de marcas globais, o desempenho da Toptal destaca a missão da empresa de capacitar organizações com foco incansável em confiabilidade, confiança e valor de longo prazo para o cliente.

Sobre a Toptal

A Toptal é a maior força de trabalho totalmente remota do mundo, conectando empresas aos 3% melhores talentos freelancers e permitindo que organizações escalem suas equipes sob demanda. Fundada em 2010, a Toptal já atendeu mais de 30.000 clientes em mais de 140 países. Para informações adicionais, visite Toptal.com.

Luiz Baia

Vice-presidente sênior de Estratégia de Marketing

luiz.baia@toptal.com