Mundo Corporativo

Varejo de materiais de construção mira redução de perdas

Com perdas que impactam margens no varejo brasileiro, práticas como inventário recorrente, padronização de processos, capacitação de equipes e uso de tecnologia ganham espaço em operações de materiais de construção na Grande São Paulo.

03/02/2026 16:54

Com o aumento da pressão por produtividade e margem no varejo, o controle de perdas volta ao centro da gestão operacional. No Brasil, o índice médio de perdas no varejo chegou a 1,57% em 2023, segundo a Pesquisa Abrappe (KPMG), após 1,48% em 2022. Em leitura de eficiência operacional, a GS1 Brasil também destaca o peso financeiro desse indicador quando aplicado ao volume total de vendas do setor.

No recorte de lar e construção, o tema também aparece associado a gargalos como avarias, manuseio interno, falhas de inventário e perdas não identificadas, que exigem rotinas mais rígidas de conferência e padronização. Em análise setorial divulgada pela Abrappe, quebras operacionais e perdas não identificadas aparecem como parcelas relevantes do indicador na categoria.

Na Grande São Paulo, a Casa São Pedro, rede varejista de materiais de construção com mais de 65 anos de atuação e operação baseada em lojas próprias, informa ter ampliado medidas para reduzir danos de materiais e aumentar a eficiência das rotinas internas. Entre as práticas adotadas estão inventários periódicos, controle de validade quando aplicável, revisão de processos de recebimento e armazenagem e treinamentos para conscientização das equipes sobre prevenção de perdas.

“Manter uma operação enxuta é essencial para garantir qualidade no atendimento e fidelização dos clientes. Quando a empresa reduz perdas, ganha eficiência e consegue sustentar padrões de atendimento”, afirma Fernando Mozzelli, gerente de Logística da rede.

No Centro de Distribuição, a empresa relata a aplicação de métodos de melhoria contínua, como Lean Seis Sigma, voltados à redução de desperdícios e à diminuição de variabilidade nos processos. Em trabalhos acadêmicos sobre o tema, a combinação das abordagens é descrita como um caminho para elevar eficiência ao eliminar desperdícios e reduzir falhas ao longo do fluxo operacional.

A rede também informa utilizar tecnologia de apoio às etapas operacionais, como sistemas de gestão e rotinas de acompanhamento diário de indicadores, com foco em identificar desvios com rapidez e orientar ações corretivas. A estratégia segue um movimento mais amplo do varejo de tratar prevenção de perdas como disciplina de gestão, indo além de medidas pontuais e conectando controles, processos e cultura operacional



Website: https://www.casasaopedro.com.br/

