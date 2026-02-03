Empresa de SC desenvolve tecnologia para impulsionar vendas

O uso da inteligência artificial (IA) em soluções de gestão comercial tem crescido de forma acelerada no Brasil e no mundo. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados pelo portal G1, apontam que, em 2024, cerca de 89% das empresas industriais brasileiras já utilizavam tecnologias digitais avançadas em suas atividades, com destaque para a IA, cujo uso cresceu 163,2% no período.



No cenário global, levantamento da consultoria Mordor Intelligence estima que o mercado de gestão de relacionamento com cliente (CRM) atinja USD 123,24 bilhões até 2030, impulsionado pela demanda por mecanismos de engajamento nativos de inteligência artificial. Nesse contexto, a Leezi, empresa de Santa Catarina, desenvolveu uma solução de CRM voltada para tornar as vendas mais eficientes e previsíveis.



De acordo com Gilmara Oenning, sócia da empresa, a Leezi nasceu da observação prática de dificuldades enfrentadas por empresas que, mesmo com bons produtos, não conseguiam organizar processos comerciais, acompanhar negociações e tomar decisões com base em dados reais.

“A motivação foi criar um CRM que não fosse apenas um repositório de informações, mas uma ferramenta ativa de apoio às vendas, utilizando inteligência artificial para analisar conversas, identificar padrões e transformar dados operacionais em insights claros para gestores e equipes”, explica.



Atualmente, a plataforma atende principalmente empresas de serviços, tecnologia, educação, saúde, imobiliárias e negócios que vendem por WhatsApp, telefone ou reuniões online. A flexibilidade é um dos pontos destacados pela executiva.



“A Leezi se adapta a diferentes modelos de negócio por meio de pipelines configuráveis, campos personalizados, integração com múltiplos canais de atendimento e análise de interações reais, independentemente do ciclo de venda ser curto ou longo”, afirma.



Para o sócio Leonardo Donadel, a aplicação da IA é central na proposta da empresa. A tecnologia atua analisando conversas, históricos de interação e comportamentos ao longo do funil de vendas, identificando as necessidades do cliente, estágio da jornada de compra, objeções recorrentes, temperatura do lead e próximos passos recomendados.

“Essas informações são organizadas automaticamente em painéis e relatórios, com potencial de reduzir a dependência de registros manuais e apoiar decisões baseadas em dados concretos”, detalha Donadel.



Ao estruturar dados que antes ficavam dispersos em conversas e anotações, a plataforma permite visualizar onde os negócios travam, quais etapas convertem melhor e quais ações geram mais resultados.

“Isso pode tornar o funil mais previsível, facilitar ajustes estratégicos e ajudar gestores a identificar gargalos, melhorar abordagens comerciais e aumentar a taxa de fechamento de forma consistente”, observa o sócio.

IA é aliada de soluções em CRM



O crescimento do uso de inteligência artificial em vendas e CRM é visto pelos sócios como um movimento de amadurecimento do mercado brasileiro. “As empresas perceberam que apenas ter um CRM não é mais suficiente: é preciso interpretar dados e agir com mais velocidade. A IA vem sendo vista não como substituição do vendedor, mas como um suporte estratégico que pode aumentar produtividade, reduzir erros e melhorar a qualidade das decisões comerciais”, avalia Gilmara Oenning.



Nesse contexto, os próximos passos da Leezi envolvem ampliar a automação inteligente, aprofundar análises preditivas de vendas e evoluir a integração com canais como WhatsApp, reuniões online e telefonia.

“Queremos oferecer dashboards mais estratégicos para gestores e tornar a plataforma mais proativa, ajudando o time comercial a agir antes que oportunidades sejam perdidas”, adianta Leonardo Donadel.



A proposta da empresa é simplificar a gestão comercial sem aumentar a complexidade do dia a dia, com foco em transformar dados em decisões práticas e ajudar equipes de vendas em sua performance. A Leezi foi pensada para empresas que querem crescer com organização, previsibilidade e inteligência.



Para conhecer as funcionalidades da solução, basta acessar: https://leezi.com.br/

