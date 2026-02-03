Feriados prolongados são opção para viajar fora das férias 

O ano de 2026 terá feriados em segundas, sextas e datas estratégicas que rendem até 23 dias de descanso usando poucos dias úteis. A informação foi divulgada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que publicou a portaria que estabelece os feriados nacionais e pontos facultativos deste ano.

Dos dez feriados nacionais, somente a Proclamação da República (15 de novembro, domingo) cai no fim de semana. O texto destaca que as datas devem ser observadas pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, sem comprometer serviços essenciais.

Para parte dos brasileiros, os feriados prolongados podem ser uma oportunidade para “fazer as malas”. Segundo o relatório Travel Trends 2026, noticiado pelo portal Panrotas, mais da metade (53%) dos entrevistados pretendem gastar mais neste verão, investindo alto em passagens e hospedagens.

Felipe Oliveira Pedreira, diretor da agência de turismo receptivo Bahia Terra Turismo, destaca que, atenta a esse fator, a agência se prepara para atender um aumento pontual da demanda nos feriados prolongados, mantendo a estrutura de alta estação durante o período.

Segundo Pedreira, os destinos baianos que costumam ser mais procurados nesses períodos de feriados prolongados normalmente são os mais próximos de Salvador e dos aeroportos de Ilhéus e Porto Seguro.

Ele cita as ilhas paradisíacas como a Ilha de Boipeba e a região da Chapada Diamantina, como a cidade de Lençóis, como uma boa pedida para quem busca viagens mais tranquilas, com menor lotação durante esses feriados.

Os destinos citados pelo diretor da Bahia Terra Turismo reúnem algumas das características mais buscadas pelos brasileiros. De acordo com um balanço divulgado pelo Ministério do Turismo, o chamado “turismo de sol e praia” é a principal preferência dos brasileiros, com 35% das menções.

Segundo o estudo, conduzido pela Nexus, os destinos de sol e praia ganharam destaque à frente de outras opções de viagem: Natureza/Ecoturismo (16%), Cultural/Histórico (7%), Saúde e bem-estar (7%) e Aventura (6%).

“Os feriados prolongados ajudam a manter o fluxo turístico ao longo do ano. Essas datas são importantes para a sustentabilidade econômica do setor na Bahia, pois movimentam a economia do turismo na chamada baixa estação”, confirma Pedreira.

O diretor revela que é possível encontrar condições mais atrativas fora da alta temporada, como tarifas promocionais e pacotes diferenciados com serviços receptivos, como o transfer saindo do aeroporto de Salvador para os principais destinos da Bahia, por exemplo.

O especialista da Bahia Terra Turismo alerta que o planejamento antecipado é o segredo para conseguir as melhores tarifas de passagens e hospedagem. Abaixo, a lista de principais feriados prolongados de 2026:

Fevereiro - Carnaval: 16 (segunda-feira) e 17 (terça-feira); Quarta-Feira de Cinzas (dia 18), que é ponto facultativo até às 14 horas;

- Carnaval: 16 (segunda-feira) e 17 (terça-feira); Quarta-Feira de Cinzas (dia 18), que é ponto facultativo até às 14 horas; Abril - Paixão de Cristo: 3 de abril (sexta-feira); Tiradentes: 21 de abril (terça-feira); Servidores federais: 20 de abril (segunda-feira);

- Paixão de Cristo: 3 de abril (sexta-feira); Tiradentes: 21 de abril (terça-feira); Servidores federais: 20 de abril (segunda-feira); Maio - Dia Mundial do Trabalho: 1º de maio (sexta-feira);

- Dia Mundial do Trabalho: 1º de maio (sexta-feira); Junho - Corpus Christi: 4 de junho (quinta-feira); Para a administração federal, o dia seguinte, 5 de junho (sexta-feira), também será ponto facultativo;

- Corpus Christi: 4 de junho (quinta-feira); Para a administração federal, o dia seguinte, 5 de junho (sexta-feira), também será ponto facultativo; Setembro - Independência do Brasil: 7 de setembro (segunda-feira);

- Independência do Brasil: 7 de setembro (segunda-feira); Outubro - Nossa Senhora Aparecida: 12 de outubro (segunda-feira); Dia do Servidor Público Federal: 28 de outubro - ponto facultativo;

- Nossa Senhora Aparecida: 12 de outubro (segunda-feira); Dia do Servidor Público Federal: 28 de outubro - ponto facultativo; Novembro - Finados: 2 de novembro (segunda-feira); Proclamação da República: 15 de novembro (domingo); Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra: 20 de novembro (sexta-feira);

- Finados: 2 de novembro (segunda-feira); Proclamação da República: 15 de novembro (domingo); Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra: 20 de novembro (sexta-feira); Dezembro - Natal: 25 de dezembro (sexta-feira); Vésperas de Natal (24 de dezembro) e de Ano Novo (31 de dezembro) são pontos facultativos após as 13 horas.

“Para quem pretende aproveitar os feriados prolongados de 2026 para conhecer a Bahia de forma estratégica e econômica, vale a pena planejar a viagem com antecedência garantindo tarifas mais econômicas”, recomenda Pedreira.

