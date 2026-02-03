Vozes Futuras capacita mil jovens em habilidades digitais

A Fundação José Antonio Llorente, um projeto da empresa de Marketing e Assuntos Corporativos e seus funcionários, encerrou com êxito a sexta edição do Vozes Futuras. Em 2025, este programa global beneficiou 1.030 jovens em risco de exclusão, que receberam formação em competências digitais e de comunicação. O programa foi desenvolvido em 12 países onde a empresa está presente.

Nesta ocasião, o programa abordou temas como inteligência artificial (IA), análise de dados e segurança em ambientes online. Na conjuntura atual, a alfabetização digital se apresenta como imprescindível, ainda mais em contextos de vulnerabilidade. O objetivo do projeto é que a tecnologia não seja uma barreira, mas que possa se tornar uma ponte para o emprego e o desenvolvimento, para que esses jovens possam enfrentar seu futuro profissional e pessoal com mais confiança.

Para alcançar essas metas, foi essencial a participação de 126 profissionais da LLYC, que se envolveram como voluntários no projeto, contribuindo com seus conhecimentos e experiência, a partir de bagagens muito variadas, que vão desde a expertise em análise de dados, passando por profissionais de deep learning, até psicólogos da área de talentos.

Nesta edição, a Fundação José Antonio Llorente trabalhou em conjunto com diferentes entidades sociais, que contribuíram para a execução integral das sessões: Fundação Iter, Fundació Mariano (Espanha), Girl Up (Argentina), Instituto C (Brasil), Fundação Cerro Navia Joven (Chile), Fundação SIIGO (Colômbia), Fundação Nuestros Jóvenes (Equador), Lotus House Women’s shelter, Life Remodeled (EUA), Christel House (México), Instituto Técnico Superior ITSbyTAC, Escola Primária Bilíngue Santa Librada, Junta Comunal Omar Torrijos (Panamá), Kantaya (Peru), Escola Secundária Daniel Sampaio (Portugal), Fundação Abriendo Camino (República Dominicana).

“A comunicação e a tecnologia são ferramentas poderosas para a mudança social. Não podem ser privilégios, devem ser pontes. Por isso, hoje, esses mais de mil jovens que formamos podem caminhar rumo ao futuro com a cabeça erguida. Vozes Futuras é o reflexo vivo da fé que José Antonio Llorente tinha na juventude como motor da inovação”, afirma a presidente da Fundação, Irene Rodríguez.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Vozes Futuras é o projeto mais importante da Fundação José Antonio Llorente. Contribuiu para a formação de mais de 3.500 jovens nos últimos seis anos, com a participação de mais de 650 voluntários.