O JTB Group revela sua visão de longo prazo “OPEN FRONTIER 2035”

O JTB Group revelou “OPEN FRONTIER 2035”, sua visão de longo prazo para a próxima década. A visão posiciona a JTB como uma empresa pioneira (de ponta) que reúne pessoas, lugares, negócios e possibilidades para criar conexões e gerar novos valores para a sociedade. Ao sermos pioneiros em uma nova era de Designing Human Moments (Projetando Momentos Humanos), vamos aproveitar nossa experiência e nossos insights para conectar, criar e contribuir para o mundo, enriquecendo a vida das pessoas com emoção e satisfação.

Nossa fonte de valor é o poder de criar conexões

O JTB Group posicionou a “Inteligência que Cria Conexões” como o núcleo de sua vantagem competitiva. Insights e experiência — quando combinados e continuamente aprimorados — permitirão ao Grupo criar conexões significativas, reunindo pessoas, lugares, negócios e possibilidades, gerando assim novos valores para a sociedade.

Quatro pilares para transformar nossa visão

Em linha com sua aspiração de se tornar uma empresa pioneira, o JTB Group aproveitará os insights e a experiência cultivados ao longo de seus 114 anos de história para maximizar sua capacidade de criar conexões, enfrentar desafios sociais e ajudar a moldar um futuro sustentável para a indústria do turismo global. Para realizar sua visão desejada, o JTB Group impulsionará a transformação em quatro áreas de foco principais. O foco de cada uma delas será o seguinte:

Global

Expansão das atividades comerciais em todas as partes do mundo

Criação de apelo global com uma abordagem “glocal” (foco nas necessidades específicas do mercado local que ressoam com clientes de vários países).

Mudança para um modelo de propriedade de negócios, com propriedade de IP e ativos, incluindo imóveis

Redesenho do nosso modelo de receita para combinar receitas únicas e recorrentes

Construção de uma plataforma de informação alimentada por IA para desenvolver insights

Organização e esclarecimento de informações para tornar os insights mais explícitos

Acolhimento da diversidade e harmonia

Segmentos de estratégia de negócios com foco no mercado global/clientes

Para impulsionar sua transformação, estabelecemos segmentos de negócios estratégicos que integram o que chamamos de Inteligência Turística Global.

Solução de área global

Elevaremos o valor regional geral por meio de investimentos e fornecimento de soluções para governos locais, organizações de gestão de destinos e operadores turísticos.

Aproveitaremos os recursos de marketing para propor a experiência de viagem ideal para cada viajante individual.

Criaremos em conjunto soluções de alto retorno para clientes do setor corporativo e acadêmico, aproveitando nossos recursos de planejamento e produção.

Aumentaremos o valor que criamos para as partes interessadas da indústria do turismo, fornecendo soluções de marketing por meio da mídia e de eventos.

Principais metas financeiras para 2035

Estabelecemos metas claras de longo prazo para expandir nossos negócios e fortalecer nossa lucratividade. Com base na contabilidade gerencial, nosso objetivo é aumentar o volume de transações, expandir o lucro bruto e elevar significativamente as margens até o ano fiscal (AF) de 2035, conforme a seguir:

Resultados do ano fiscal (AF) de 2024 (contabilidade gerencial)

- Receita: ¥ 1.683,8 trilhões

- Lucro bruto: ¥ 293,7 bilhões

- Lucro operacional: ¥ 14,9 bilhões

- Índice de lucro operacional bruto: 5,0%

- Receita: ¥ 2.500 trilhões

- Lucro bruto: ¥ 500 bilhões

- Lucro operacional: ¥ 75 bilhões

- Índice de lucro operacional bruto: 15%

Para alcançar esses principais objetivos financeiros, estabelecemos as seguintes políticas básicas para maximizar o valor corporativo no médio e no longo prazo e alcançar um crescimento sustentável. Iremos:

Gerar capacidade financeira que permita investir no crescimento e na formação de ativos de alta qualidade, estabelecendo um ciclo virtuoso de crescimento; Fortalecer a credibilidade e a capacidade de financiamento por meio do aumento do valor corporativo; Preparar-nos para contingências, assegurando prontamente um nível de ativos líquidos capaz de absorver perdas previsíveis, contribuindo assim para a continuidade dos negócios.

Transformando nosso portfólio de negócios (metas de proporção)

Para concretizar sua Visão, avançaremos de forma integrada nos portfólios de negócios, investimentos e talentos, alocando recursos de gestão com eficiência e agilidade para alcançar crescimento sustentável e aumentar o valor corporativo. Ao abordar simultaneamente crescimento e lucratividade em cada área de negócios, buscamos alcançar as seguintes metas financeiras principais:

Proporção de negócios globais

Base AF 2024: Global 14% / Japão 86% (inclui inbound no Japão)

Meta AF 2035: Global 50% / Japão 50%

Base AF 2024: 20% não dependentes de fluxo de pessoas / 80% dependentes

Meta AF 2035: 25% não dependentes / 75% dependentes

Base AF 2024: 11% recorrente / 89% pontual

Meta AF 2035: 30% recorrente / 70% pontual

Estabelecimento da política: Junho de 2025 — Política de Transações Sustentáveis

Meta AF 2035: 63% dos parceiros de negócios implementando iniciativas de sustentabilidade

Estratégia de investimento: estabelecendo um ciclo para crescimento sustentável

Com foco em investimentos direcionados a ativos de alta qualidade — ativos de negócios, propriedade intelectual/direitos e capital humano — estabeleceremos um ciclo de desenvolvimento > crescimento da receita > reinvestimento prioritário, aprimorando os ativos por meio de nossas atividades comerciais para gerar fluxo de caixa adicional. A utilização dos direitos de propriedade intelectual para garantir vantagem competitiva e o aprimoramento das habilidades e da motivação de nossos funcionários nos permitirão criar valor sustentável por meio do aumento do investimento tanto em ativos de negócios quanto em capital humano.

Estratégia de talentos e cultura

Implementaremos formas de trabalho sem fronteiras, não limitadas por tempo, local ou barreiras organizacionais; apoiaremos o projeto de carreira alinhadaàvontade (“Will”) pessoal de cada colaborador; e tornaremos visíveis competências e experiências para possibilitar um melhor alinhamento de carreiras. Por meio dessas iniciativas, permitiremos que colaboradores com talentos diversos em todo o mundo cocriem valor em um cenário global, gerando continuamente novas conexões em todo o JTB Group.

Sustentabilidade

Para promover nossa missão corporativa, o JTB Group definiu três temas principais — “Enriquecer a Experiência Humana”, “Cuidar do Nosso Ambiente” e “Parcerias Engajadas” — juntamente com oito subtemas. Estamos implementando iniciativas que maximizam o impacto positivo decorrente da conexão e minimizam qualquer impacto negativo.

Em junho de 2025, estabelecemos uma Política de Transações Sustentáveis, definindo a meta de que, até 2035, 63% de nossas transações comerciais sejam realizadas com parceiros que buscam iniciativas de sustentabilidade. Também estamos aprimorando a acessibilidade em nossos sites e canais digitais para oferecer aos clientes opções de produtos e serviços baseados na sustentabilidade.

Estabelecimento do Programa de Compromisso Social JTB “Mirai Exchange Creation Fund”

Intensificaremos nossos esforços em iniciativas de responsabilidade social corporativa (CSR) que contribuam para enfrentar desafios sociais e, como parte dessas ações, estabeleceremos o Programa de Compromisso Social da JTB: Mirai Exchange Creation Fund em abril de 2026. O Fundo oferecerá apoio contínuo — por meio de doações e subsídios — a atividades que preservem e protejam comunidades locais. Especificamente, o Fundo apoiará a proteção e utilização de edifícios históricos e de ativos culturais intangíveis, como festivais; a restauração e conservação de ambientes naturais; e medidas contra o excesso de turismo — ajudando as regiões a desenvolver valor de forma mais sustentável.

Perspectivas futuras

À medida que agentes de IA criam novos modelos de negócios e a sociedade passa por transformações profundas, o valor das conexões continuará a crescer. Impulsionada por esse movimento, a JTB aprofundará e ampliará o impacto dessas conexões, expandindo o potencial do setor de turismo enquanto evolui como uma empresa pioneira na criação de novos valores para a sociedade. Por meio da cocriação com parceiros que trazem tecnologias, conhecimentos e redes diversas, contribuiremos para a construção de um futuro sustentável e próspero.

Sobre a JTB Corp.

A JTB é uma das principais fornecedoras de soluções de viagem do Japão, oferecendo uma gama diversificada de serviços e produtos adaptados para atender às necessidades em constante evolução de seus clientes. Com uma rica história que remonta a 1912, a JTB tem se adaptado e inovado consistentemente para manter sua posição na vanguarda do setor. Desde viagens individuais e promoção do turismo regional até reuniões de negócios e eventos esportivos, a JTB oferece suporte para uma ampla gama de atividades relacionadas a viagens. Guiada por sua visão “Momentos perfeitos, sempre”, a JTB está comprometida em oferecer experiências personalizadas para indivíduos, empresas e instituições em todo o mundo. Com presença global em 152 locais em 36 países e regiões, a JTB conecta pessoas, lugares e possibilidades de maneira integrada, ao mesmo tempo em que promove um futuro sustentável. https://www.jtbcorp.jp/en/

Contato da assessoria de imprensa:

Equipe de Relações Públicas da JTB Corp.

E-mail: jtb0074_all@jtb.com