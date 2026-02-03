Comparador de renda fixa adiciona filtro por rentabilidade

Dados da Brasil, Bolsa, Balcão (B3) apontam que o número de investidores pessoa física em renda fixa cresceu entre o segundo trimestre de 2024 e o segundo trimestre de 2025, com mais de 100 milhões de CPFs na categoria e valor em custódia na casa de R$ 2,8 trilhões, conforme boletim divulgado pela instituição.



No campo do comportamento financeiro, levantamentos apontam desafios recorrentes de planejamento e execução. A pesquisa Pulso 2023, da Ipsos, indicou que 61% dos brasileiros disseram não conseguir guardar dinheiro para investimento ou poupança com regularidade, de acordo com divulgação que repercute o estudo. Já a pesquisa “A relação dos brasileiros com dinheiro”, feita pela Nexus, apontou que 55% das pessoas das classes A, B e C não possuem planejamento financeiro formal.

Nesse contexto, de acordo com a Meelion, o comparador de renda fixa passou a incluir um filtro de “Rentabilidade Líquida Mensal (mín.)”, que permite inserir um percentual mínimo e exibir apenas alternativas que atendem ao patamar escolhido, conforme a projeção apresentada na ferramenta.

Segundo o que aparece na própria interface, o campo aceita a definição de um percentual mínimo com exemplos como “1” ou “1,25”, e a seleção pode ser combinada com outros recortes exibidos na página, como tipo de investimento e indexação.

De acordo com a empresa, a motivação do recurso está ligada ao descompasso entre metas populares, como “1% ao mês”, e a forma como a remuneração costuma ser apresentada no mercado, muitas vezes em indexadores distintos, como Certificado de Depósito Interbancário (CDI), Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou taxa prefixada. O comparador lista categorias e indexadores para filtragem, incluindo CDB, LCI, LCA, CRI, CRA e debêntures, além de opções como CDI, IPCA e pré-fixado, conforme os campos visíveis na ferramenta.

A diferença entre “taxa anunciada” e “retorno líquido” também pode ser influenciada por tributação e prazo. A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) descreve que, em investimentos tributáveis, a incidência de Imposto de Renda (IR) segue tabela regressiva, com alíquotas que diminuem conforme o tempo de aplicação. A Anbima também descreve que existem produtos isentos de IR para pessoas físicas, como LCI e LCA, o que pode alterar comparações quando a meta é expressa em termos líquidos.

Conforme a Meelion, o filtro busca transformar a meta mensal líquida em um critério objetivo dentro da triagem, exibindo apenas alternativas que atendam ao patamar definido, de acordo com a projeção apresentada no comparador. A empresa também mantém, no ecossistema de ferramentas, uma calculadora de “gross up” voltada à comparação entre investimentos isentos e tributados, conforme a descrição da página.

“Muito do ‘1% ao mês’ vira ruído sem padronização. O filtro transforma essa meta em critério objetivo, com retorno líquido projetado e comparável”, diz Dan Mark Printes, CEO da Meelion.

“Muita gente fala em ‘1% ao mês’, mas poucos sabem se aquele número é bruto, líquido ou uma simulação otimista. O filtro traduz essa meta em valores líquidos, considerando custos e tributos”, frisa Eduardo Horvath, cofundador e Chief Product Officer (CPO) da Meelion.

Do ponto de vista matemático, 1% ao mês costuma ser entendido como taxa efetiva mensal. Em capitalização composta, 1% ao mês equivale a cerca de 12,68% ao ano, calculado por (1,01^12 − 1). Em comparação entre alternativas, essa conversão costuma ser relevante quando a meta é expressa em base mensal, mas parte das remunerações é divulgada em base anual, principalmente em produtos prefixados.

Segundo a Meelion, o recurso não substitui a análise de risco, garantias e adequação ao perfil do investidor, e deve ser utilizado como etapa inicial de triagem junto às demais informações exibidas na comparação, como prazo, indexação e características do produto. Em produtos elegíveis, o Fundo Garantidor de Créditos (FGC) descreve regras de cobertura e limites, incluindo valores por instituição e teto global por período, conforme informações apresentadas em seu site.