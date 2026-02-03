Suplementação pode ajudar no envelhecimento saudável

Apenas 13% dos brasileiros têm algum tipo de planejamento para um envelhecimento saudável. É o que aponta uma pesquisa produzida pelas empresas Neura e PiniOn e divulgada pela CNN Brasil. Além disso, para 71% dos entrevistados, alimentação balanceada, prática de atividade física e cuidados com a saúde mental são os principais pontos para a melhora da qualidade de vida.

Segundo Thais Figueredo, responsável técnica e farmacêutica da Quantum Nutrition, empresa especializada na produção de suplementos alimentares, existe também uma preocupação em evitar o envelhecimento precoce. Isto é, quando o corpo apresenta sinais de envelhecimento antes do esperado para a idade da pessoa.

Queda da imunidade e infecções recorrentes, fadiga persistente, alterações metabólicas, indícios de estresse oxidativo elevado são alguns sinais que merecem atenção, diz ela.

“O envelhecimento precoce não começa na pele, mas em desequilíbrios internos. Por isso, identificar esses sinais de forma precoce é essencial para corrigir hábitos e adotar estratégias preventivas que preservem saúde, funcionalidade e qualidade de vida ao longo do tempo”, pontua Figueredo.

A profissional afirma que a alimentação equilibrada tem um papel central na modulação do envelhecimento e na proteção celular, pois influencia diretamente processos essenciais que determinam como o organismo produz energia, regula respostas inflamatórias e mantém a capacidade de reparo e renovação dos tecidos ao longo do tempo.

Uma dieta bem estruturada, com adequada oferta de fibras, proteínas de qualidade, carboidratos ajustados à rotina, legumes, verduras e frutas, favorece o funcionamento do organismo. Isso porque garante, de forma contínua, os nutrientes necessários para um metabolismo eficiente, dando suporte à imunidade e manutenção da integridade celular, detalha Figueredo.

“Além disso, esse padrão alimentar contribui para melhor desempenho físico e mental, preservação de massa muscular, equilíbrio da saúde intestinal e maior capacidade do corpo de lidar com as demandas do dia a dia. Em conjunto, esses fatores formam uma base sólida para um envelhecimento mais saudável e funcional”, explica a farmacêutica.



Papel da suplementação



A especialista da Quantum considera que a suplementação pode ser uma aliada importante quando é utilizada de forma estratégica, individualizada e com objetivo definido, como complemento e não substituição de uma alimentação equilibrada e de um estilo de vida saudável.

Na prática, a suplementação tende a ser mais indicada em situações como ingestão alimentar insuficiente, rotinas muito exigentes, fases de maior demanda fisiológica (como envelhecimento com perda de massa muscular e baixa energia), dietas restritivas, baixa exposição solar e, principalmente, quando há deficiências nutricionais confirmadas por exames ou sinais clínicos compatíveis.

“Nesses cenários, compostos já bem utilizados no cuidado nutricional, como magnésio, complexo B, vitamina D, além de estratégias voltadas à funcionalidade e desempenho como creatina, coenzima Q10 e suporte antioxidante/metabólico como Trans-resveratrol, N-acetilcisteína (NAC), vitamina C, substâncias voltadas para saúde da pele, cabelo e unha como biotina, colágeno hidrolisado, ácido hialurônico, entre outros, podem ter papel relevante desde que a escolha da dose e tempo de uso sejam tecnicamente adequados”, destaca a profissional.

Por outro lado, Figueredo alerta que o uso indiscriminado de suplementos sem orientação técnica traz riscos reais. Entre os principais, estão excessos de vitaminas e minerais (que podem causar efeitos adversos e sobrecarga ao organismo), interações com medicamentos, contraindicações em condições clínicas específicas e o consumo de produtos sem necessidade, o que aumenta o risco de eventos indesejáveis.

“Além disso, há um risco importante de expectativa equivocada: suplemento não compensa sono ruim, sedentarismo e alimentação desregulada. Por isso, a suplementação consciente deve seguir o princípio básico de segurança: produto certo, dose correta, para a pessoa certa, pelo tempo necessário e com acompanhamento profissional”, ressalta.

A farmacêutica avalia que há pessoas que apostam em promessas de resultados rápidos, produtos “milagrosos” ou protocolos prontos da internet e acabam negligenciando pontos como alimentação consistente, sono reparador, rotina ativa e controle de estresse.

Ela também diz ser comum confundir estética com saúde. “O envelhecimento é um processo multifatorial e não se resume à aparência. Quando se prioriza apenas o resultado visual imediato, frequentemente se ignora o que é determinante para o envelhecimento saudável”, frisa.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a expectativa de vida da população chegou a 76,6 anos em 2024. O número representa um crescimento de 2,5 meses em relação ao ano anterior e de 31,1 anos em comparação com 1940.

Nesse cenário de maior longevidade, Figueredo considera que empresas do setor de nutrição têm o dever de contribuir para a disseminação de informações confiáveis e escolhas mais seguras por parte dos consumidores.

“As empresas possuem um papel fundamental e uma grande responsabilidade nesse processo. A suplementação vai muito além do consumo de um produto comum; ela está diretamente ligada à qualidade de vida, à construção de bons hábitos e ao cuidado contínuo com a saúde. As marcas precisam se posicionar de forma clara e ética, priorizando sempre um trabalho informativo adequado, baseado em evidências, com produtos de alta qualidade e uma comunicação alinhada à realidade e às necessidades do consumidor”, conclui a responsável técnica e farmacêutica da Quantum Nutrition.





Para saber mais, basta acessar o site da Quantum Nutrition: https://quantumnutrition.com.br/

