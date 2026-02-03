Modelo de ensino flexível fortalece a aprendizagem contínua

As transformações associadas ao uso da inteligência artificial têm ampliado o debate sobre ensino flexível e aprendizagem contínua. Em um contexto de mudanças tecnológicas frequentes, instituições de ensino vêm adotando formatos educacionais que permitem maior adaptação de carga horária, metodologia e percurso formativo às necessidades dos estudantes.

Nesse cenário, a 4ED tem ampliado sua atuação no ensino criativo ao oferecer formações, cursos, mentorias e certificações nas áreas de design, marketing, negócios, empreendedorismo e tecnologia. As opções são disponibilizadas na modalidade online ao vivo e também de forma presencial, em Porto Alegre, segundo informações da própria instituição de ensino.

De acordo com a instituição, os cursos seguem a mesma estrutura de conteúdo em ambas as modalidades. O modelo adotado permite que o estudante defina o formato de participação, considerando a própria rotina, os objetivos e o ritmo de aprendizagem.

Ainda conforme informado, as atividades podem ser realizadas em grupo ou individualmente. As aulas são ministradas por profissionais com atuação no mercado, com abordagem voltada ao desenvolvimento técnico e à aplicação prática dos conteúdos propostos.

A instituição de ensino também oferece aulas particulares sob demanda. Segundo as informações divulgadas, essa modalidade é direcionada a estudantes que buscam esclarecer dúvidas específicas, aprofundar temas determinados ou concentrar o aprendizado em conteúdos pontuais.

Além disso, são oferecidos cursos de curta e média duração. Segundo Cristiane Gasperin, COO (Chief Operating Officer) da 4ED, essas formações atendem tanto pessoas em início de carreira quanto profissionais que buscam atualização de conhecimentos ou mudança de área de atuação.

As certificações são indicadas para quem já possui experiência prática e necessita de validação formal desse conhecimento.

Para estudantes com objetivos definidos, há a possibilidade de cursos personalizados. Nessa modalidade, o conteúdo é estruturado pela equipe pedagógica com base nas demandas e necessidades de cada estudante.

De acordo com a equipe pedagógica, a aprendizagem tende a combinar formatos híbridos, processos contínuos e desenvolvimento técnico. “Nós acreditamos que cada pessoa aprende de um jeito. Por isso, na 4ED, o ensino é moldado ao redor da vida do aluno e não o contrário”, afirma a coordenação.

