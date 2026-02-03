Nova unidade GoodStorage Tamboré é anunciada em Barueri

A GoodStorage concluiu a compra da unidade Alphaville da empresa Mais Box, um ativo desenvolvido pela HBR. O espaço conta com área dedicada à modalidade de self storage e outra área dedicada a Galpões Flexíveis, ideal para empresas que precisam crescer sem comprometer altos custos. A incorporação do imóvel ao portfólio da GoodStorage aconteceu no dia 15 de janeiro, e a unidade adotará o nome GoodStorage Tamboré.

A operação de self storage funciona desde o segundo semestre de 2017. Conta com área bruta locável de 5.785 metros quadrados, 723 boxes e média de 7,76 metros quadrados por box. A área Flex foi inaugurada em julho de 2025, também com 5.785 metros quadrados de ABL total, 78 boxes e média de 75 metros quadrados por box.

Com a nova unidade Tamboré, a GoodStorage reforça sua posição forte na região da Grande São Paulo e como a principal empresa de armazenagem urbana do país. O portfólio soma mais de 60 ativos distribuídos em três modelos de negócio. Self Storage com espaços a partir de um metro quadrado, com foco em pessoas físicas. Galpões Flexíveis, direcionados a pequenas e médias empresas. E Galpões Urbanos, que funcionam como hubs logísticos localizados dentro da malha urbana de São Paulo, com áreas que chegam a 40 mil metros quadrados para médias e grandes companhias.

Para Thiago Cordeiro, fundador e CEO da GoodStorage, a aquisição reforça uma estratégia que combina expansão e qualificação do portfólio. “A região de Barueri é um polo consolidado de serviços e logística, e a unidade tem um potencial evidente de integração ao nosso modelo. A compra fortalece nossa oferta para empresas e consumidores que precisam de armazenamento inteligente, com localização estratégica e alta eficiência operacional. Seguimos atentos a ativos que agreguem valor à nossa rede e ampliem a capacidade de atender movimentos logísticos cada vez mais dinâmicos nas cidades”, afirma.

Os ativos da GoodStorage contam com estruturas de monitoramento contínuo e sistemas digitais integrados para elevar a segurança e a eficiência operacional. A companhia investe no desenvolvimento de hubs urbanos capazes de operar com fluxo permanente de mercadorias, alinhados ao conceito de mobilidade logística 24 horas por dia.

Sobre a GoodStorage

Fundada em 2013 por Thiago Cordeiro, a GoodStorage se propõe a revolucionar o mercado de armazenagem urbana em São Paulo, sendo atualmente a principal operadora do segmento no país. Atendendo pessoas físicas ou empresas e indústrias de diversos segmentos, com capilaridade, escala e flexibilidade, opera mais de 65 ativos, entre unidades de self storage e galpões urbanos. Com investimento da Evergreen Investment Advisors, gestora de fundos com aproximadamente US$ 6 bilhões sob gestão ao redor do globo, a GoodStorage atua principalmente na cidade de São Paulo, em soluções de armazenagem urbana distribuídas em quase 500 mil metros quadrados.