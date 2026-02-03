O aumento do interesse dos brasileiros para viagens internacionais em 2026 está em expansão. Para destinos do Mercosul, como Argentina, Uruguai e Paraguai, esse movimento precisa acompanhar uma maior atenção às exigências legais para circulação fora do país para os que fazem o percurso por meios rodoviários, entre elas o Seguro Carta Verde, documento obrigatório para veículos brasileiros que ingressam nesses territórios, conforme estabelecido por acordos internacionais do bloco econômico. As regras atualizadas e os países que exigem o documento estão detalhados no guia “Carta Verde 2026 – Guia completo”, publicado pelo SeguroAuto.org.

O Seguro Carta Verde é uma apólice de responsabilidade civil internacional criada para garantir indenização a terceiros em caso de acidentes de trânsito envolvendo veículos estrangeiros. A padronização das regras busca assegurar que vítimas de acidentes recebam cobertura mínima, independentemente do país de origem do veículo causador do dano. A definição oficial, o funcionamento do seguro e sua base legal são explicados de forma detalhada no conteúdo técnico do SeguroAuto.org. O portal descreve que uma das principais dúvidas entre motoristas está relacionada à diferença entre o seguro auto tradicional, contratado no Brasil, e a Carta Verde. O seguro nacional, em geral, cobre danos ao próprio veículo, como colisão, roubo e furto, mas não possui validade automática fora do território brasileiro. Desta forma, a Carta Verde seguro tem finalidade exclusiva de cobrir danos materiais e corporais causados a terceiros não transportados durante viagens internacionais.

Entre os destinos mais procurados, a Argentina se destaca pelo rigor na fiscalização da documentação veicular nas fronteiras. Em pontos de entrada como Puerto Iguazú e Paso de los Libres, a apresentação do certificado válido da Carta Verde é obrigatória para a liberação do veículo. Segundo análise publicada no blog da Smartia, a ausência do documento pode impedir a circulação do automóvel no país e expor o motorista a custos elevados em caso de acidentes ou processos judiciais. No que diz respeito às coberturas, o Seguro Carta Verde garante indenização por danos materiais causados a terceiros, danos corporais — incluindo despesas médicas, invalidez permanente e morte — além de honorários advocatícios e despesas judiciais decorrentes de acidentes de trânsito. Essas coberturas são padronizadas por normas internacionais e não incluem danos ao veículo do próprio segurado. A descrição completa das coberturas, limites e exclusões está disponível no SeguroAuto.org e na plataforma da Economize On.

O custo do Seguro Carta Verde varia principalmente de acordo com o período de permanência fora do país, podendo ser contratado para poucos dias, semanas ou até um ano. Diferentemente do seguro auto tradicional, características como modelo e ano do veículo costumam ter influência reduzida no valor final. As regras de vigência, critérios de cálculo e exemplos de períodos de contratação estão explicados na página informativa da Economize On. A contratação do seguro também passou por mudanças com a digitalização dos serviços. Atualmente, é possível emitir a Carta Verde de forma online, com validação imediata, desde que o motorista forneça a documentação exigida. A Smartia destaca que a contratação antecipada reduz riscos de imprevistos na fronteira e permite comparar seguradoras autorizadas antes da viagem. O processo de emissão digital e as orientações práticas estão descritos no portal.

De acordo com informações da plataforma Economize On, o Seguro Carta Verde pode ser contratado de forma totalmente online, fácil e rápido, sendo emitido na hora. O processo é digital, permite a comparação entre seguradoras autorizadas e possibilita a emissão imediata do certificado após a confirmação dos dados e do pagamento, o que atende principalmente motoristas que precisam regularizar a documentação com agilidade antes da viagem. As condições de contratação, valores iniciais e regras para emissão na hora estão disponíveis no portal da Economize ON. “O Seguro Carta Verde é obrigatório, custa a partir de 46 reais, é rápido, tudo é feito online e emitido na hora”, afirma Claudio Royo, diretor da Economize On.



Além da Carta Verde, motoristas que planejam viagens internacionais de carro devem verificar outros documentos exigidos nas fronteiras, como licenciamento em dia, documento do veículo e autorização para condução fora do país, quando o motorista não é o proprietário. Essas orientações complementares fazem parte do material educativo reunido pelo SeguroAuto.org sobre viagens rodoviárias internacionais. O crescimento da busca por informações sobre o Seguro Carta Verde também reflete uma maior conscientização dos motoristas sobre responsabilidade civil no trânsito internacional. Ao compreender que a apólice existe para proteger terceiros e reduzir riscos legais em outro país, cresce a percepção de que o seguro vai além de uma exigência burocrática. Esse entendimento é reforçado por conteúdos explicativos publicados pela Smartia e pela Economize On, que abordam o tema sob a ótica da prevenção e do planejamento financeiro.

Nesse cenário, plataformas como SeguroAuto.org, Smartia.com.br e Economize.com.br consolidam-se como fontes para motoristas que buscam entender o que é a Carta Verde, quando ela é obrigatória e como contratar o seguro de forma regular e alinhada à legislação vigente. Ao reunir informações técnicas, orientações práticas e comparativos, esses portais contribuem para viagens de carro pelo Mercosul mais organizadas, seguras e juridicamente amparadas, acompanhando a retomada do turismo rodoviário internacional em 2026.