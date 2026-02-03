A chegada do Volkswagen Tera ao segmento de SUVs compactos intensificou a disputa em um dos nichos mais aquecidos do mercado automotivo brasileiro. Em um cenário de consumidores mais sensíveis ao orçamento, o custo anual do seguro passou a ter peso semelhante ao preço de tabela na decisão entre o Tera, o Fiat Pulse e o Renault Kardian. Dados recentes de portais especializados como o da Seguro Auto indicam que, em 2026, pequenas diferenças de prêmio podem representar centenas de reais a mais por ano, dependendo do modelo escolhido.

O movimento ocorre em um mercado em recuperação. Levantamento do portal SeguroAuto.org mostra que as vendas de automóveis cresceram cerca de 14%, com forte participação dos SUVs. Nesse contexto, o Fiat Pulse encerrou o ano com pouco mais de 39 mil unidades emplacadas, consolidando-se como uma das apostas da marca no segmento de utilitários esportivos compactos.

Ao mesmo tempo, o seguro auto segue como um dos principais itens de custo de propriedade. De acordo com estudo do SeguroAuto.org sobre o preço de seguro para carros, veículos de passeio podem ter prêmios médios entre R$ 1.500 e R$ 4.000 por ano, variando conforme modelo, região e perfil do condutor. SUVs compactos, pela combinação de valor de mercado mais elevado e custos de reparo, tendem a se posicionar na faixa superior dessa média.

No caso específico do VW Tera, um levantamento publicado pelo portal SeguroAuto.org em guia dedicado ao modelo traz um comparativo direto com os principais concorrentes. Considerando um “perfil padrão”, condutor homem de 35 anos, casado, uso particular, residência em São Paulo (SP), o preço médio do seguro anual foi de R$ 2.850 para o Volkswagen Tera, R$ 3.070 para o Fiat Pulse e R$ 3.420 para o Renault Kardian, segundo simulações realizadas em outubro de 2025.

O mesmo do portal comparativo indica ainda valores de referência para outros SUVs da categoria, como VW Nivus e Jeep Renegade, todos acima do patamar do Tera. Na prática, o lançamento da Volkswagen se posiciona como uma opção de custo de proteção competitivo, mesmo sendo um modelo recente, o que contraria a percepção de que veículos novos tendem a ter seguros muito mais caros por falta de histórico de sinistros.

Mesmo assim, o comportamento das seguradoras diante de um lançamento continua cauteloso. Como lembra o material do SeguroAuto.org, o preço do seguro do Tera ainda reflete a necessidade de construção de histórico de roubo, furto e acidentes, o que faz com que diferentes companhias adotem políticas de precificação distintas para o mesmo modelo. Enquanto algumas seguradoras trabalham com prêmios mais conservadores, outras usam condições competitivas para atrair os primeiros clientes, ampliando a amplitude de valores encontrados nas cotações.

O Fiat Pulse, por sua vez, se beneficia de alguns anos de comercialização e de um estoque consolidado de peças, o que tende a tornar o custo de reparo mais previsível. Em um estudo mais amplo sobre preços de seguro por modelo, o SeguroAuto.org aponta que o prêmio anual do Pulse costuma oscilar entre R$ 2.200 e R$ 3.100, dependendo de perfil e região, faixa compatível com o valor médio observado no comparativo com o Tera.

Já o Renault Kardian chega ao mercado com foco em tecnologia embarcada e recursos de assistência à condução. Esse tipo de configuração contribui para reduzir o risco de colisões, mas, ao mesmo tempo, eleva o custo de reparo de itens como sensores, faróis e para-choques. No comparativo citado pelo SeguroAuto, o prêmio médio de R$ 3.420 para o Kardian fica acima tanto do Tera quanto do Pulse, refletindo o impacto potencial de componentes mais sofisticados no cálculo atuarial da apólice.

Além dos atributos do veículo, o valor do seguro de SUVs compactos depende fortemente do perfil do condutor e do CEP de residência. No mesmo guia sobre o Tera, o SeguroAuto apresenta simulações em que o prêmio anual varia de pouco mais de R$ 2.400 a mais de R$ 3.500 para o mesmo modelo, apenas com a alteração de idade, forma de uso (particular ou comercial) e presença de garagem. A Economize ON, em artigo recente sobre como economizar na cotação do seguro auto em 2026, reforça que fatores como franquia escolhida, coberturas adicionais e histórico de sinistros também têm peso decisivo na precificação.

Diante desse cenário, o consumidor passou a considerar o impacto do seguro ainda na etapa de escolha do SUV. Estudo da Economize.com.br orienta que, antes de fechar a compra, o interessado solicite pelo menos três cotações em seguradoras diferentes, compare não apenas o preço final, mas também franquias, coberturas para vidros e faróis, assistência 24 horas e a reputação das empresas. O mesmo material recomenda atenção especial para perfis jovens e para veículos com uso intenso em grandes centros urbanos, justamente por concentrarem prêmios mais elevados. Portais especializados como SeguroAuto.org e Smartia consolidam informações de mercado, faixas de preço por modelo e análises de risco, permitindo que o motorista compare quanto custa proteger um SUV compacto em relação a hatches ou sedãs da mesma faixa de valor.

Na avaliação de Claudio Royo, diretor da Economize ON, a comparação antecipada é essencial para evitar surpresas: “Antes de escolher o SUV, o motorista precisa comparar o custo do seguro de cada modelo”, afirma. A recomendação é que o custo de proteção ao longo de vários anos seja colocado na mesma planilha que IPVA, combustível e manutenção, especialmente em um momento em que a diferença de prêmio entre SUVs concorrentes pode chegar a valores suficientes para cobrir outros gastos do veículo no orçamento anual.

A combinação entre informação de fontes independentes, análise de perfil e uso de plataformas digitais de cotação, como SeguroAuto.org e Economize.com.br, tende a reduzir o risco de contratar uma apólice incompatível com o orçamento e aumenta a probabilidade de encontrar o melhor equilíbrio entre preço e cobertura no segmento de SUVs compactos.