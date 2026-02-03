ABCD anuncia Setrab Group como nova parceira comercial

Representante das fintechs de crédito e completando dez anos de atuação, a Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD) inicia o ano reforçando suas parcerias comerciais, acordos por meio dos quais oferece benefícios às associadas na contratação de produtos e serviços capazes de aprimorar suas operações. Com foco em serviços voltados à segurança do trabalho e medicina ocupacional, incluindo gestão de riscos psicossociais, treinamentos e consultoria preventiva, a Setrab Group faz parte agora do rol de empresas parceiras da entidade.

No mercado desde 1999, a companhia conta com mais de 400 unidades credenciadas em todo o país, além de quatro sedes próprias na Grande São Paulo, localizadas em São Bernardo do Campo, Osasco, Guarulhos e no bairro da Vila Mariana.

Gerenciando milhares de colaboradores por meio de capacitação, perícias, laudos e exames, a Setrab Group oferece mais de 20 treinamentos normativos e palestras sobre saúde e bem-estar. “Fazer parte da rede da ABCD nos permite aproximar nossas soluções de fintechs que valorizam compliance, segurança, saúde e produtividade”, afirma Daniel Rupp, especialista em Saúde e Segurança do Trabalho da Setrab Group.

Claudia Amira, diretora-executiva da associação, destaca que um dos pilares da ABCD é tornar o mercado de crédito mais moderno e eficiente. “Por isso, trabalhamos ativamente, e de maneira extremamente cuidadosa, para estabelecer alianças com empresas e organizações capazes de otimizar as operações das fintechs associadas”, pontua a executiva.

A lista completa de empresas parceiras da ABCD está disponível em https://creditodigital.org.br/parcerias-comerciais/.